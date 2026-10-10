Matan a balazos a una mujer de 75 años cuando regresaba de una capilla en Honduras

La víctima fue interceptada en un tramo solitario del camino, donde recibió disparos que le causaron la muerte. (Foto: Cortesía / redes sociales)

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La violencia contra las personas de la tercera edad vuelve a generar preocupación en Honduras, luego de que una mujer de 75 años fuera asesinada a balazos en una comunidad del departamento de El Paraíso, en la zona oriental del país.

La víctima fue identificada como Concepción Alemán, quien, de acuerdo con la información preliminar del caso, caminaba de regreso a su vivienda después de participar en una jornada de oración en una capilla católica de la aldea Las Casitas.

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El ataque ocurrió en un tramo solitario del camino, donde la adulta mayor habría sido interceptada por sujetos desconocidos y armados que le dispararon antes de huir del lugar.

Las heridas provocadas por los impactos de bala le causaron la muerte en el sitio, según los datos iniciales del hecho.

Una mujer de 75 años fue asesinada a balazos en la aldea Las Casitas, en la zona oriental de Honduras. (Foto: Cortesía / redes sociales)

El homicidio se registró en la aldea Las Casitas, perteneciente al departamento de El Paraíso, una zona donde la noticia provocó consternación entre los habitantes.

Según la información preliminar, Alemán había asistido a una actividad religiosa en la capilla católica local y posteriormente emprendió el camino de regreso a su casa.

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Durante el trayecto, cuando transitaba por un sector solitario, fue atacada por personas cuya identidad y número todavía no han sido establecidos públicamente.

Hasta el momento, no se ha confirmado el móvil del asesinato, por lo que las autoridades deberán determinar si existía algún conflicto previo, si se trató de un ataque dirigido contra la víctima o si el crimen estuvo relacionado con otra circunstancia.

Concepción Alemán murió tras ser atacada por sujetos armados cuando regresaba a su vivienda. (Foto: Cortesía / redes sociales)

La muerte de la mujer generó dolor e indignación entre familiares, vecinos y miembros de la comunidad religiosa, quienes lamentaron lo ocurrido y demandaron que el caso sea esclarecido.

Los pobladores también esperan que las investigaciones permitan identificar a los responsables y establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque armado.

Tras conocerse el crimen, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la aldea Las Casitas para asegurar el área donde fue encontrado el cuerpo de la víctima.

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Los funcionarios delimitaron la escena para facilitar la recolección de indicios que puedan contribuir a reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables.

La adulta mayor había participado en una jornada de oración en una capilla católica de la comunidad. (Foto: Cortesía / redes sociales)

Posteriormente, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal forense del Ministerio Público participaron en las diligencias correspondientes al levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue trasladado para los procedimientos médico-legales de rigor, incluida la autopsia, que permitirá documentar las lesiones y establecer oficialmente las causas de la muerte.

Las autoridades también deberán recabar testimonios de personas que pudieran aportar información sobre los momentos previos y posteriores al ataque, así como examinar los indicios encontrados en el lugar.

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La investigación se centra en esclarecer las circunstancias del homicidio, determinar quiénes participaron en el ataque y establecer las razones por las que la adulta mayor fue asesinada.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para asegurar la escena y facilitar las diligencias correspondientes. (Foto: Cortesía / redes sociales)

Por ahora, no se ha informado de personas detenidas en relación con el caso ni se ha establecido públicamente una hipótesis definitiva sobre el móvil del crimen.

El hecho vuelve a poner en evidencia la preocupación de las comunidades hondureñas ante los episodios de violencia que afectan incluso a personas adultas mayores mientras realizan actividades cotidianas.

En la aldea Las Casitas, los habitantes esperan que las diligencias policiales y forenses permitan esclarecer la muerte de Concepción Alemán y que los responsables sean puestos a disposición de la justicia.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán determinar si existen elementos adicionales que permitan reconstruir el ataque y establecer las responsabilidades penales correspondientes.