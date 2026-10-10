Honduras mantiene vigilancia ante aviso de tsunami por sismo en Panamá

El terremoto reportado por el USGS alcanzó una magnitud de 7.7 y tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros. (Foto: Cortesía / redes sociales)

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Honduras mantiene bajo vigilancia sus costas del Pacífico tras el aviso de tsunami emitido luego de un fuerte sismo registrado en Panamá, aunque las proyecciones disponibles indican que las olas que podrían llegar al territorio hondureño serían inferiores a los 30 centímetros.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que sus equipos técnicos dan seguimiento permanente al comportamiento del mar y a la actividad sísmica en la región, con el propósito de identificar cualquier cambio que pueda representar un riesgo para las comunidades costeras.

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“La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), a través de sus equipos técnicos, mantiene el monitoreo permanente de las condiciones del mar y de la actividad sísmica, tras el registro de un sismo de magnitud 7.6 en Panamá, con una profundidad preliminar de 10 kilómetros”, indicó la institución en un comunicado.

El movimiento telúrico motivó la emisión de un aviso por tsunami por parte del Centro de Alertamiento de Tsunamis del Pacífico (PTWC), ante la posibilidad de que generara olas peligrosas, principalmente para las costas panameñas.

El Centro de Alertamiento de Tsunamis del Pacífico emitió un aviso ante la posibilidad de que el movimiento telúrico generara olas peligrosas. (Foto: EFE/ Bienvenido Velasco)

¿Qué tan grandes serían las olas en Honduras?

De acuerdo con las estimaciones difundidas por Copeco, las olas que podrían arribar a Nicaragua, Honduras y El Salvador tendrían una altura inferior a los 30 centímetros, por lo que serían poco perceptibles en comparación con el oleaje habitual.

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“Según esta información, no se prevé una amenaza mayor para las costas hondureñas; sin embargo, se mantiene la vigilancia ante cualquier actualización de los organismos especializados”, subrayó la institución.

Las autoridades mantienen el seguimiento de los reportes técnicos para determinar si se producen variaciones en el nivel del mar que requieran nuevas valoraciones. Aunque las proyecciones iniciales apuntan a un impacto limitado en Honduras, la institución continúa pendiente de las actualizaciones emitidas por los organismos especializados.

Copeco también señaló que se considera la posible ocurrencia de réplicas sísmicas, debido a que nuevos movimientos podrían motivar una reevaluación de las condiciones de riesgo en la región.

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Por el momento, la información proporcionada por la institución se centra en el monitoreo preventivo y en las estimaciones de altura de las olas, sin que el comunicado citado establezca una amenaza mayor para las costas hondureñas.

Copeco mantiene vigilancia ante eventuales actualizaciones de los organismos especializados en actividad sísmica y tsunamis. (Foto: Cortesía / redes sociales)

El aviso se produjo después de que un terremoto de gran magnitud sacudiera el sureste de Panamá durante este viernes. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.7 y tuvo una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros.

El epicentro se localizó a unos 12 kilómetros de Tonosí, una localidad situada en el suroeste panameño, y a aproximadamente 239 kilómetros de Ciudad de Panamá, la capital del país.

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La profundidad relativamente superficial y la magnitud del evento motivaron la activación del aviso de tsunami en el Pacífico, debido a la posibilidad de que el desplazamiento del fondo marino generara olas con capacidad de afectar zonas costeras.

La magnitud reportada por el USGS fue de 7.7, mientras que el comunicado inicial de Copeco hizo referencia a un sismo de 7.6. Esta diferencia puede responder a actualizaciones o variaciones entre los reportes preliminares de los organismos que monitorean la actividad sísmica.

El aviso por tsunami motivó el seguimiento de las condiciones marítimas en varios países de la región, entre ellos Honduras, Nicaragua y El Salvador. (Foto: Imagen generada con IA)

La institución hondureña continuará dando seguimiento a la actividad sísmica y a los cambios en el nivel del mar, a la espera de nuevas evaluaciones de los centros especializados en alertamiento de tsunamis.

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El monitoreo busca identificar oportunamente cualquier variación que modifique las estimaciones iniciales sobre el posible impacto del fenómeno en Honduras.

Mientras tanto, las proyecciones divulgadas por Copeco apuntan a que las olas que podrían alcanzar las costas hondureñas serían de menos de 30 centímetros, una altura considerablemente inferior a la que representaría una amenaza mayor.