Honduras

Papa León XIV pide a Honduras educar para la paz y defender la dignidad humana

El pontífice envió un saludo especial al pueblo hondureño y llamó a fortalecer la reconciliación, la formación en valores y el compromiso de la Iglesia frente a la violencia, la pobreza y la migración.

El papa León XIV recibió a los obispos hondureños en el Vaticano para escuchar sus inquietudes pastorales y los desafíos que enfrenta la Iglesia en el país. (Foto: VATICAN MEDIA)
El papa León XIV recibió a los obispos hondureños en el Vaticano para escuchar sus inquietudes pastorales y los desafíos que enfrenta la Iglesia en el país. (Foto: VATICAN MEDIA)
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El llamado a construir una sociedad más pacífica y comprometida con las personas más vulnerables marcó el encuentro entre el papa León XIV y los obispos de Honduras, quienes concluyeron este viernes su visita ad limina Apostolorumen el Vaticano.

Durante la audiencia, el pontífice escuchó las principales preocupaciones de la Iglesia hondureña y destacó la importancia de promover una cultura de paz desde las familias hasta las instituciones educativas.

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Monseñor Jenry Orlando Ruiz, obispo de Trujillo, compartió los principales mensajes del Santo Padre en declaraciones al programa Estudio 9, de Radio Vaticana y Vatican News. El prelado describió la reunión como una experiencia de cercanía, escucha y fraternidad que permitió exponer los desafíos pastorales y sociales que enfrenta el país.

Según Ruiz, la audiencia estaba prevista inicialmente para una hora, pero se prolongó durante más de dos horas. En ese tiempo, León XIV escuchó las inquietudes, esperanzas y dificultades de los obispos en su labor de acompañamiento a las comunidades hondureñas.

La educación basada en valores fue uno de los temas abordados durante la visita de los obispos hondureños al Vaticano. (Foto: Suyapa Medios)
La educación basada en valores fue uno de los temas abordados durante la visita de los obispos hondureños al Vaticano. (Foto: Suyapa Medios)

Uno de los principales mensajes del pontífice estuvo relacionado con la necesidad de impulsar una cultura de paz en Honduras, en medio de los problemas de violencia, pobreza y migración que afectan a la población.

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Al resumir las orientaciones recibidas durante el encuentro, el obispo de Trujillo destacó la responsabilidad individual y colectiva de contribuir a una convivencia basada en el respeto y el diálogo.

“Es necesario que cada hondureño se convierta en un educador para la paz”, expresó monseñor Ruiz al explicar el mensaje del Papa.

La invitación, según el prelado, implica comenzar la formación desde el hogar y extenderla a las escuelas, barrios, aldeas y demás espacios de convivencia. La construcción de una sociedad pacífica requiere la participación de distintos sectores, así como esfuerzos permanentes para fomentar el respeto mutuo y la reconciliación.

El mensaje también plantea la importancia de que las comunidades encuentren mecanismos de diálogo para enfrentar sus diferencias y fortalecer los vínculos sociales.

El Santo Padre destacó la importancia de fomentar el diálogo y la reconciliación en los distintos espacios de convivencia de la sociedad hondureña. (Foto: VATICAN MEDIA)
El Santo Padre destacó la importancia de fomentar el diálogo y la reconciliación en los distintos espacios de convivencia de la sociedad hondureña. (Foto: VATICAN MEDIA)

Durante el encuentro, otro de los temas destacados fue la necesidad de fortalecer una educación integral basada en valores, tanto en los centros educativos católicos como en las instituciones públicas y universidades.

De acuerdo con monseñor Ruiz, la formación de las nuevas generaciones representa un desafío fundamental para Honduras, especialmente en las comunidades que enfrentan dificultades económicas y sociales.

La orientación del pontífice también puso de relieve la defensa de la dignidad humana, la justicia y el bien común, principios que forman parte de la doctrina social de la Iglesia y que buscan orientar las relaciones entre las personas y la atención a los sectores más vulnerables.

Para la Iglesia hondureña, estos planteamientos adquieren especial relevancia ante situaciones como la violencia, la pobreza y la migración, que demandan respuestas sostenidas de la sociedad y las instituciones.

La promoción de una cultura de paz fue uno de los principales mensajes transmitidos por el pontífice durante el encuentro con la delegación hondureña (Foto: Suyapa Medios)
La promoción de una cultura de paz fue uno de los principales mensajes transmitidos por el pontífice durante el encuentro con la delegación hondureña (Foto: Suyapa Medios)

El llamado supone que la formación en valores no se limite a los espacios religiosos, sino que contribuya a la convivencia y al reconocimiento de los derechos y la dignidad de cada persona.

Durante la audiencia, el Papa también transmitió un saludo especial al pueblo hondureño, particularmente a los sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral que acompañan a las comunidades en montañas, aldeas, calles y caminos del país.

Monseñor Ruiz indicó que recibió la bendición apostólica teniendo presentes a las comunidades de su diócesis, entre ellas La Mosquitia, el pueblo garífuna y las doce parroquias que integran la Iglesia particular de Trujillo.

El pontífice recordó, además, la importancia de una misión evangelizadora que vaya más allá de las actividades programadas y propicie un encuentro personal con Jesucristo, mediante una Iglesia cercana a las necesidades de la población.

Los obispos hondureños expusieron ante León XIV las preocupaciones y esperanzas de las comunidades a las que acompañan en su labor pastoral. (Foto: Suyapa Medios)
Los obispos hondureños expusieron ante León XIV las preocupaciones y esperanzas de las comunidades a las que acompañan en su labor pastoral. (Foto: Suyapa Medios)

El obispo consideró que la visita ad limina Apostolorum permitió revisar los avances de la labor pastoral, reconocer los desafíos pendientes y renovar el compromiso de trabajar en comunión con la Iglesia universal.

Concluido el encuentro en el Vaticano, los obispos hondureños regresan con la orientación de fortalecer una Iglesia misionera, comprometida con la educación en valores, la promoción de la paz y la defensa de la dignidad de cada persona en Honduras.

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