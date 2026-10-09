Honduras

Honduras decomisa más de 3,800 licencias de conducir durante el Feriado Morazánico

La DNVT reporta más de 375 conductores sancionados por manejar bajo los efectos del alcohol, mientras los operativos viales dejan seis volcamientos, más de 24 colisiones, 16 heridos y un fallecido

La DNVT llama a los conductores a respetar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad durante sus desplazamientos. (Foto: Redes sociales)
La DNVT llama a los conductores a respetar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad durante sus desplazamientos. (Foto: Redes sociales)
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Las autoridades hondureñas mantienen desplegados sus equipos de seguridad en las principales carreteras del país durante el Feriado Morazánico, en medio de un incremento de las infracciones de tránsito y los accidentes registrados durante el desplazamiento de viajeros.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó este viernes el decomiso de más de 3.800 licencias de conducir, como parte de los operativos destinados a reducir los siniestros y proteger la vida de los ciudadanos.

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El subcomisario de la DNVT, Darwin Hernández, informó que entre los documentos decomisados figuran más de 375 licencias de conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol, una de las principales conductas que las autoridades buscan prevenir durante el período vacacional.

“La Policía Nacional tiene diseminados sus 24 mil hombres a nivel nacional, una operatividad del 100 por ciento y para todo con el objetivo de dar seguridad al pueblo hondureño en este feriado morazánico. En lo que va allá de este feriado pues hemos decomisado más de 3,800 licencias de conducir”, manifestó Hernández.

El uso del teléfono celular al volante figura entre las infracciones detectadas durante los operativos de seguridad vial (Foto: Redes sociales)
El uso del teléfono celular al volante figura entre las infracciones detectadas durante los operativos de seguridad vial (Foto: Redes sociales)

El funcionario explicó que los controles se mantienen en diferentes puntos estratégicos del territorio nacional, con especial atención en las carreteras que registran mayor circulación de vehículos durante las vacaciones.

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De acuerdo con Hernández, los decomisos responden a distintas infracciones que representan un riesgo para los conductores, pasajeros y demás usuarios de las vías públicas.

Entre las faltas detectadas se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol, exceder los límites de velocidad, utilizar el teléfono celular mientras se conduce y no portar el cinturón de seguridad.

El subcomisario lamentó que más de 375 de las licencias decomisadas correspondan a personas que manejaban bajo los efectos de bebidas alcohólicas y advirtió sobre la importancia de mantener una conducta responsable al volante.

Las autoridades han reforzado los controles durante el feriado para detectar infracciones y reducir la posibilidad de accidentes, especialmente en los tramos donde se concentra el desplazamiento de turistas hacia diferentes destinos del país.

Los agentes de tránsito mantienen controles en las principales carreteras para detectar infracciones y prevenir accidentes durante las vacaciones. (Foto: Redes sociales)
Los agentes de tránsito mantienen controles en las principales carreteras para detectar infracciones y prevenir accidentes durante las vacaciones. (Foto: Redes sociales)

Hernández también señaló que los operativos han aumentado en comparación con el año anterior, aunque no proporcionó cifras específicas que permitan establecer la diferencia entre ambos períodos.

La DNVT mantiene el llamado a los conductores para que respeten las señales de tránsito, eviten maniobras peligrosas y no conduzcan después de consumir alcohol.

Los operativos se concentran principalmente en los ejes carreteros CA-5, CA-6 y CA-13, debido al elevado flujo vehicular que caracteriza al Feriado Morazánico.

En estas rutas, los agentes realizan inspecciones y controles para identificar infracciones, verificar el comportamiento de los conductores y prevenir accidentes durante los desplazamientos entre ciudades y destinos turísticos.

Sin embargo, las autoridades también enfrentan las consecuencias de los siniestros registrados en las carreteras, donde los accidentes continúan dejando personas heridas y víctimas mortales.

El subcomisario informó que, durante el período reportado, se han registrado seis volcamientos y más de 24 colisionesen los principales ejes carreteros incluidos en el balance.

Más de 375 conductores fueron sancionados por manejar bajo los efectos del alcohol, según el balance presentado por la DNVT. (Foto: Redes sociales)
Más de 375 conductores fueron sancionados por manejar bajo los efectos del alcohol, según el balance presentado por la DNVT. (Foto: Redes sociales)

Estos accidentes han dejado al menos 16 personas heridas y un fallecido, identificado como el conductor involucrado en el choque entre un autobús y un camión ocurrido el jueves.

“Lamentable, tenemos ya seis volcamientos, más de 24 colisiones en estos seis carreteros y lamentablemente tenemos 16 heridos, una persona fallecida que fue el conductor, que fue ayer el accidente del autobús con el camión. Entonces estamos, como le digo, trabajando y esperemos que no ocurra otro evento similar a este”, subrayó Hernández.

El funcionario expresó su preocupación por estos resultados y reiteró que los operativos buscan evitar nuevos hechos que pongan en peligro la integridad de los viajeros.

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