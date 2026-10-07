Honduras enfrenta desafíos clave para atraer inversiones, advierte director del BCIE

El director hondureño ante el BCIE sitúa la seguridad jurídica como prioridad para captar inversiones.

Guardar

Honduras tiene identificadas necesidades de inversión por varias decenas de millones de dólares, organismos multilaterales dispuestos a financiar proyectos y una agenda que incluye carreteras, hospitales, represas, agua potable, transporte urbano y recuperación ambiental, pero todavía enfrenta dificultades para convertir esa infraestructura potencial en una plataforma capaz de atraer inversión privada y generar empleos sostenibles.

El diagnóstico adquiere relevancia porque el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el cual mantiene una cartera activa superior a USD 1,700 millones (unos L45.050 millones) en Honduras, que incluye los proyectos ya mencionados.

PUBLICIDAD

Esa es una de las principales conclusiones de la entrevista exclusiva de Infobae con Tulio del Cid F., director por Honduras ante el BCIE, quien planteó que Honduras está manejando una cartera de proyectos de infraestructura con validez estratégica con “objetivos de mejora” de condiciones que deben funcionar simultáneamente si pretende competir por inversiones en una región donde los capitales pueden desplazarse con rapidez hacia otros mercados.

Para del Cid, el punto de partida uno es la seguridad jurídica. A su juicio, no basta con que Honduras cuente con recursos naturales, mano de obra o proyectos de infraestructura si un inversionista no tiene certeza sobre las reglas de juego que encontrará dentro de cinco, 10 o 20 años.

PUBLICIDAD

“Si tuviera que señalar una sola prioridad para que Honduras dé un salto económico”, se le preguntó durante la conversación. Su respuesta fue directa: esta es “seguridad jurídica”.

El razonamiento detrás de esa afirmación es económico antes que político. Una empresa que analiza instalar una planta, construir una central eléctrica, desarrollar un proyecto agrícola o invertir en infraestructura necesita calcular riesgos durante períodos prolongados.

La planificación de infraestructura en Honduras requiere la interconexión entre carreteras y centros urbanos de producción y puertos, redes eléctricas y centros productivos.

Si existe incertidumbre sobre contratos, propiedad, permisos o estabilidad de las reglas, el costo de esa inversión aumenta y el capital puede terminar en otro país.

Competencia por atraer inversión

La advertencia adquiere mayor relevancia porque la competencia ya no se produce únicamente entre empresas. Del Cid sostiene que los países centroamericanos compiten entre sí para captar proyectos, cadenas productivas, de suministro y capital extranjero.

PUBLICIDAD

“Usted compite entre países”, dijo al explicar que una empresa que busca instalarse en Centroamérica compara no solo salarios, sino también disponibilidad y costo de la energía, infraestructura disponible, estabilidad política, seguridad ciudadana, disponibilidad de agua y protección de sus inversiones.

El funcionario detalló que Honduras puede ofrecer oportunidades para nuevas industrias y operaciones tecnológicas, pero la disponibilidad de electricidad confiable se ha convertido también en una condición básica para competir.

Del Cid fue enfático al advertir que incluso si llegara al país una empresa tecnológica dispuesta a generar decenas de miles de empleos, la oportunidad podría perderse si el sistema eléctrico no tiene capacidad suficiente para atenderla.

PUBLICIDAD

El problema no se limita a la generación. También incluye transmisión, distribución, pérdidas, cobranza y situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El director hondureño ante el BCIE sitúa la seguridad jurídica como prioridad para captar inversiones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó en junio de 2026 que las pérdidas eléctricas seguían siendo uno de los principales factores detrás de las dificultades financieras de la ENEE. El organismo proyectó pérdidas de 33,2% para junio y 32,7% para septiembre del año, dentro de una estrategia que pretende reducirlas aproximadamente 11 puntos porcentuales en cuatro años.

Su comparación fue sencilla: una empresa no puede ser sostenible si una parte importante de lo que produce desaparece antes de llegar al mercado. En el caso de la electricidad, las pérdidas técnicas y no técnicas terminan trasladándose al conjunto del sistema.

PUBLICIDAD

Infraestructura nacional

El tercer obstáculo es la infraestructura, aunque Del Cid planteó una advertencia que cambia el enfoque tradicional: Honduras no necesita únicamente construir más obras, sino construirlas de manera conectada.

Una carretera sin conexión adecuada con centros productivos pierde parte de su valor. Una represa sin una red capaz de transportar su energía e irrigación también pierde valor. Un parque industrial que carezca de agua, electricidad, carreteras y conectividad digital difícilmente puede convertirse en un polo de inversión. “De nada me sirve” producir energía si no existe el sistema para llevarla hasta donde se necesita, explicó al referirse a las dificultades que pueden surgir cuando una obra se planifica sin considerar el resto de la infraestructura.

PUBLICIDAD

La cartera del BCIE da una dimensión del volumen de recursos que ya se está movilizando. En junio, el organismo informó que su cartera de infraestructura en Honduras superaba los USD 1.400 millones (unos L37.100 millones), mientras la cartera total en el país superaba los USD 1.600 millones (unos L42.400 millones).

La cifra significa que se está invirtiendo en obras que vendrán a mejorar las capacidades de Honduras en ofrecer mejor infraestructura para poder generar empleos y mejorar las condiciones de vida de los hondureños.

Capital humano

Los datos del Banco Mundial, organismo multilateral de desarrollo, muestran la magnitud del desafío. Su Índice de Capital Humano estima que un niño nacido actualmente en Honduras alcanzará alrededor del 48% de la productividad que podría alcanzar si recibiera educación completa y gozara de plena salud. El organismo considera los resultados de capital humano del país entre los más bajos de la región.

PUBLICIDAD

El sector empresarial sostiene que energía, seguridad jurídica y seguridad ciudadana son elementos fundamentales para generar inversión y empleo formal. (FOTO: Infobae)

Para del Cid, la educación no puede tratarse como un componente separado de la política económica. Si Honduras pretende atraer industrias de mayor valor agregado, necesita formar a los trabajadores con las habilidades curriculares y técnicas que se necesitan para ocupar esos puestos. Estas habilidades incluyen aspectos de competencia tecnologíca, enseñanza del inglés, educación financiera, principios y valores.

Con los proyectos financiados por organismos multilaterales se explicó que atraviesan diferentes etapas antes de convertirse en una obra: estudios técnicos, formulación, evaluaciones, procesos de aprobación, licitación, supervisión, ejecución y evaluación. Ese proceso busca reducir los riesgos de que un proyecto termine inconcluso o no cumpla con los objetivos para los cuales fue diseñado, pero también significa que la disponibilidad del dinero no equivale a tener una obra lista.

PUBLICIDAD

Los retos van más allá de la ejecución de los proyectos: las obras pueden abrir la puerta, pero la inversión y el empleo dependen de lo que Honduras sea capaz de construir alrededor de ellas y sobre todo sea fortalecido y acompañado por el sector privado.