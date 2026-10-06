Semana Morazánica movilizaría a medio millón de hondureños y dejaría US$22.6 millones

El impacto económico dependerá de cuánto gasten los viajeros y de la duración de sus estadías. (FOTO: La Prensa)

Guardar

Miles de turistas se movilizan durante la Semana Morazánica en Honduras, un feriado que, según estimaciones de la Secretaría de Turismo, desplazará cerca de 500 mil personas por los principales ejes carreteros del país. La proyección económica apunta a una circulación de aproximadamente L600 millones, equivalentes a unos USD 22,6 millones, como resultado del gasto en transporte, alimentación, hospedaje y actividades recreativas.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Turismo, citadas por Ordóñez, cerca de 500 mil personas podrían movilizarse por los diferentes ejes carreteros durante el feriado.

PUBLICIDAD

La proyección económica apunta a una circulación de aproximadamente L600 millones, equivalentes a unos USD 22,6 millones, como resultado del gasto de los visitantes en transporte, alimentación, hospedaje, actividades recreativas y otros servicios relacionados con el turismo.

Aunque las playas y los balnearios figuran entre los destinos con mayor demanda durante los períodos de descanso, las autoridades señalan que las preferencias de los viajeros se han diversificado.

Durante la Semana Morazánica también se registra movimiento hacia puntos del territorio nacional vinculados con naturaleza, cultura, gastronomía y actividades recreativas.

Esta diversificación permite que el flujo de visitantes alcance a distintos sectores de la economía local, particularmente a negocios dedicados a alojamiento, restaurantes, transporte y servicios turísticos.

PUBLICIDAD

Más de 33 mil personas de seguridad

El desplazamiento de turistas implicó el despliegue de un operativo nacional de prevención y atención de emergencias. El Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) mantiene activo un dispositivo con la participación de más de 33 mil voluntarios y miembros de distintas instituciones, distribuidos en cerca de 1.600 puntos de control a nivel nacional.

El objetivo del operativo es brindar asistencia a las personas que se movilizan durante el feriado y realizar controles en carreteras, centros recreativos y otros lugares de concentración de visitantes.

La Secretaría de Turismo de Honduras proyecta un incremento sostenido en el flujo de visitantes, impulsando la formalización laboral bajo la Ley de Empleo Parcial. (Foto: Cortesía)

Entre las acciones registradas se encuentran más de 1.100 pruebas de alcoholemia y más de 75 patrullajes en balnearios, dirigidos a verificar las condiciones de seguridad en esos sitios.

PUBLICIDAD

Las autoridades también desarrollaron controles sanitarios en establecimientos que reciben visitantes durante el feriado. Según el reporte de Conapremm, se realizaron más de 1.145 inspecciones en restaurantes, de las cuales cinco establecimientos fueron cerrados por incumplir los requisitos mínimos de salubridad.

Atenciones durante el feriado

A esas acciones se sumaron más de 151 supervisiones en centros recreativos, como parte de las labores de prevención durante la temporada. Durante las inspecciones, las autoridades reportaron además el decomiso y destrucción de más de 56 mil kilogramos de alimentos en mal estado, una medida orientada a evitar que productos que representan un riesgo sanitario sean comercializados o consumidos.

PUBLICIDAD

Comunidades costeras y destinos tradicionales de Honduras experimentan un aumento en la demanda de servicios turísticos por el auge de viajeros nacionales y regionales. (Foto: Cortesía)

El operativo incluyó servicios de respuesta ante incidentes registrados durante los desplazamientos y las actividades recreativas. Hasta el corte reportado, las instituciones que integran el sistema de prevención contabilizaban 22 traslados en ambulancia, 47 servicios de atención prehospitalaria y dos rescates.

Se reportaron además más de 10 intervenciones de talleres móviles, destinados a brindar asistencia ante problemas mecánicos durante los desplazamientos. Las autoridades mantienen el llamado a los viajeros a tomar medidas de prevención durante el feriado, especialmente al conducir, visitar balnearios o realizar actividades recreativas.