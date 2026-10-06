Honduras: Investigan nueva masacre ocurrida en la comunidad de Quimistán, Santa Bárbara

El presidente del patronato de la comunidad fue quien comunicó inicialmente a las autoridades municipales el reporte sobre los fallecimientos. (Foto: Cortesía / redes sociales)

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Las autoridades de Honduras investigan un nuevo hecho violento ocurrido en la comunidad de San Miguelito. Equipos de la Policía Nacional y el Ministerio Público se desplazan hacia la zona para recabar evidencias y establecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

Raúl Martínez, de 40 años; Darwin Martínez, de 20; y Manuel Méndez, de 25, fueron identificados como las víctimas del hecho registrado durante la madrugada, según información preliminar proporcionada a la Alcaldía de Quimistán.

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La información fue comunicada inicialmente por el presidente del patronato de la comunidad, por lo que las autoridades municipales comenzaron a coordinar acciones de acompañamiento mientras los cuerpos de seguridad y el personal fiscal se trasladaban hasta el lugar.

Jiragni Gómez, gerente social de la Alcaldía de Quimistán, confirmó que agentes de la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigación (DPI), se acercaron a las oficinas municipales para brindar acompañamiento en el proceso que se desarrolla tras el reporte de los fallecimientos.

“Actualmente la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigación se ha acercado a las oficinas para brindar un acompañamiento en lo que sería el proceso de investigación que se requiere y asimismo por parte de la Fiscalía poder hacer el reconocimiento de estas personas”, explicó Gómez.

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La funcionaria detalló que los equipos encargados de las diligencias se encontraban en camino hacia San Miguelito, una zona que presenta dificultades de acceso debido a la extensión territorial del municipio.

Quimistán cuenta con 126 comunidades, muchas de ellas ubicadas en sectores alejados de la cabecera municipal, según explicó la Alcaldía. (Foto: Cortesía / Redes sociales)

Gómez recordó que Quimistán cuenta con 126 comunidades, muchas de ellas ubicadas a considerable distancia de la cabecera municipal, situación que puede prolongar el desplazamiento de los equipos encargados de realizar las primeras diligencias.

“Ellos van en camino actualmente para ese sector de San Miguelito. Hay que reconocer que en el municipio de Quimistán son 126 las comunidades que hay y estas comunidades son bien lejanas, por lo tanto, actualmente ellos se están desplazando para dicha zona para hacer el levantamiento de estos muertos”, manifestó.

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Hasta ahora, las autoridades municipales indicaron que no cuentan con información oficial sobre las circunstancias exactas en las que se produjeron las muertes ni sobre las personas que podrían estar involucradas en el hecho.

Uno de los aspectos que permanece sin esclarecer es el posible vínculo entre las tres víctimas, debido a que la información disponible hasta el momento no permite establecer si mantenían alguna relación entre sí o si fueron atacadas por una causa común.

“Desconocemos realmente el vínculo que estas personas tienen. Como mencioné, actualmente no manejamos una información detallada de cada uno de esos aspectos”, sostuvo Gómez.

La Policía de Investigación y la Fiscalía deberán establecer mediante las diligencias forenses cómo ocurrieron las muertes y qué elementos rodearon el caso. (Foto: Imagen generada con IA)

La gerente social agregó que serán los organismos encargados de la investigación quienes deberán recopilar los elementos necesarios para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Mientras tanto, la Alcaldía de Quimistán aseguró que continuará brindando acompañamiento a la comunidad y a las familias de las víctimas, además de mantener coordinación con las autoridades policiales y fiscales que atienden el caso.

El desplazamiento de la Policía Nacional y la Fiscalía permitirá realizar el levantamiento de los cuerpos y avanzar con el reconocimiento correspondiente, como parte de las primeras diligencias investigativas.

El caso permanece bajo investigación y se espera que, conforme avancen las pesquisas, las autoridades puedan establecer el móvil del crimen, las circunstancias en que ocurrió y la identidad de los responsables.

Por ahora, la información proporcionada por las autoridades municipales tiene carácter preliminar, por lo que se aguarda el resultado de las diligencias que serán desarrolladas en la comunidad de San Miguelito para esclarecer el triple crimen.

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