Honduras

Estados Unidos financiará proyecto para llevar agua a 103 escuelas afectadas por la sequía en Honduras

Un programa financiado por el Fondo Humanitario de los Estados Unidos contempla dotar de sistemas de acceso y manejo de agua a 103 escuelas ubicadas en municipios afectados por la sequía

El PMA estima que al menos 500.000 personas más en Honduras podrían caer en inseguridad alimentaria por la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño. (Oscar Ortiz)
La atención por la sequía vinculada al fenómeno de El Niño se amplió de forma progresiva hasta alcanzar 103 municipios en alerta roja.
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Honduras lanzará un programa para instalar sistemas de captación y tratamiento de agua en 103 escuelas ubicadas en municipios bajo alerta roja por sequía.

El financiamiento proviene del Fondo Humanitario de los Estados Unidos. El lanzamiento oficial se realizará después de la Semana Morazánica, cuando se darán a conocer los centros educativos incluidos.

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Según el gobierno en turno esta iniciativa ya está estructurada. Las autoridades prevén que durante esa presentación se conozcan los centros educativos que serán incluidos en el programa. De acuerdo con el funcionario, el financiamiento provendrá del Fondo Humanitario de los Estados Unidos, por lo que el Gobierno no utilizará recursos propios para ejecutar este componente del proyecto.

La intervención contempla la instalación de mecanismos para la captación de agua lluvia, además de sistemas destinados al tratamiento del líquido y a garantizar su disponibilidad para las necesidades básicas de los estudiantes.

La disponibilidad de agua en los centros educativos tiene implicaciones que van más allá del consumo. Las autoridades también vinculan el acceso al recurso con las condiciones de higiene dentro de las escuelas, particularmente con prácticas como el lavado de manos.

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Sánchez señaló que la falta de agua puede contribuir a la aparición de enfermedades gastrointestinales entre la población escolar.

La selección de los centros educativos se realizará dentro de los municipios que permanecen bajo atención por la emergencia asociada a la sequía, con prioridad para las comunidades que enfrentan mayores dificultades de abastecimiento.

103 municipios bajo alerta roja

El programa forma parte de las acciones implementadas en el marco del decreto de emergencia por sequía asociada al fenómeno de El Niño. La cobertura de la emergencia se ha ampliado progresivamente.

Según la información proporcionada por COPECO, la atención comenzó con 48 municipios en abril, aumentó luego a 60, después a 75 y actualmente alcanza 103 municipios en alerta roja.

Las autoridades advierten que esa cifra podría modificarse dependiendo de la evolución de las condiciones climáticas y de los pronósticos elaborados por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

La situación mantiene bajo presión a comunidades que dependen de fuentes de agua vulnerables a la reducción de las lluvias, con efectos tanto en el consumo humano como en las actividades agrícolas y ganaderas.

El PMA estima que al menos 500.000 personas más en Honduras podrían caer en inseguridad alimentaria por la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño. (Oscar Ortiz)
El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible gestiona convenios con los gobiernos locales para la perforación de pozos.

La estrategia gubernamental frente a la sequía contempla cuatro áreas principales de intervención: seguridad alimentaria, producción agrícola y ganadera, acceso al agua y salud.

Dentro de las acciones anunciadas se encuentran la entrega de alimentos, bonos destinados a incentivar la producción, construcción de reservorios, perforación de pozos y distribución de kits médicos.

El objetivo es atender los diferentes efectos que puede generar una reducción prolongada de las lluvias, particularmente en comunidades cuya economía depende de la agricultura y la ganadería.

Reservorios y perforación de pozos

En materia de almacenamiento de agua, 20 de los 103 municipios incluidos en la emergencia cuentan con maquinaria para la construcción de reservorios destinados a apoyar las actividades agrícolas y ganaderas.

La medida busca aumentar la disponibilidad del recurso para productores que enfrentan dificultades para mantener sus actividades durante los períodos de sequía.

El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Pronaders) trabaja con gobiernos municipales mediante convenios orientados a la perforación de pozos y la ampliación del abastecimiento de agua.

Estas acciones combinan medidas inmediatas con obras destinadas a mejorar la disponibilidad del recurso en las comunidades afectadas.

La incorporación de los centros educativos a la estrategia responde a una necesidad básica de las comunidades afectadas: garantizar que los estudiantes puedan contar con agua durante su permanencia en las aulas.

El PMA estima que al menos 500.000 personas más en Honduras podrían caer en inseguridad alimentaria por la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño. (Oscar Ortiz)
Un total de 20 municipios dispone de maquinaria para construir reservorios con geomembrana que reducen la filtración del agua.

Además del consumo, disponer de agua permite mantener condiciones mínimas de higiene y saneamiento en los centros educativos.

El programa contempla intervenir en 103 escuelas, aunque los nombres de los establecimientos beneficiados serán dados a conocer durante el lanzamiento oficial.

La ejecución del proyecto se producirá mientras las autoridades mantienen activa la respuesta a la emergencia por sequía en los municipios declarados en alerta roja y continúan evaluando la evolución de las condiciones climáticas.

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