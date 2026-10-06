Bomberos mantienen bajo vigilancia a más de 10 colonias en la capital hondureña por lluvias

Villanueva y Los Pinos están entre los sectores donde los bomberos reportan afectaciones o mantienen vigilancia preventiva. (Foto: cuerpo de Bomberos)

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Los suelos saturados de agua aumentan la posibilidad de nuevos incidentes en la capital hondureña, donde los cuerpos de socorro mantienen vigilancia permanente en sectores que ya han presentado derrumbes, crecidas de quebradas y otros efectos asociados a las precipitaciones.

“Hemos mantenido más de 10 colonias en vigilancia desde que comenzaron las lluvias. Esto es porque ha habido algún tipo de derrumbe. Son colonias donde, por lo general, cuando llueve causa crecida en algunas quebradas”, explicó el Cuerpo de Bomberos.

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Los cuerpos de socorro detallaron que el monitoreo se mantiene debido a que las lluvias han incrementado la vulnerabilidad de diferentes sectores del Distrito Central. La saturación del suelo reduce su capacidad para absorber nuevas cantidades de agua, lo que puede favorecer la aparición de deslizamientos.

Además de los sectores considerados de mayor riesgo, los bomberos reportan afectaciones o mantienen vigilancia en Villanueva, Los Pinos, Honduras, Hato de Enmedio, Kennedy, El Carrizal, La Ulloa y La Brasil.

Sectores como Kennedy, El Carrizal y Hato de Enmedio también permanecen bajo atención de los cuerpos de emergencia.(Foto: cuerpo de Bomberos)

La situación podría complicarse si las precipitaciones continúan durante este martes 6 de octubre, por lo que los equipos de emergencia permanecerán atentos a posibles desbordamientos, derrumbes y otras situaciones que puedan poner en peligro a los habitantes de las zonas vulnerables.

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Uno de los principales riesgos está relacionado con las quebradas que atraviesan diferentes sectores de la capital. Cuando se registran lluvias intensas, el caudal puede aumentar rápidamente y generar inundaciones en zonas cercanas.

A este escenario se suma la presencia de basura en calles, tragantes y cunetas, un problema que, según los bomberos, puede agravar las inundaciones al impedir que el agua circule y sea evacuada adecuadamente.

Los desechos acumulados pueden bloquear los sistemas de drenaje y provocar que el agua se concentre en determinados puntos. Esto significa que incluso sectores que normalmente no presentan problemas podrían registrar acumulaciones de agua durante precipitaciones fuertes.

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Las crecidas repentinas de quebradas representan uno de los principales riesgos para las comunidades ubicadas cerca de estos cauces. (Foto: cuerpo de Bomberos)

Ante la posibilidad de nuevos incidentes, las autoridades recomiendan a la población mantenerse pendiente de los avisos meteorológicos y de las instrucciones de los organismos de emergencia, especialmente quienes viven en zonas cercanas a quebradas, laderas o sectores donde ya se han registrado derrumbes.

Los cuerpos de socorro también pidieron no transitar por calles inundadas, debido a que la profundidad del agua puede ser difícil de determinar y existir riesgos que no sean visibles para los conductores o peatones.

Asimismo, solicitaron a los ciudadanos evitar lanzar basura a las calles, debido a que los residuos pueden terminar en los sistemas de drenaje y aumentar el riesgo de inundaciones.

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Los residentes de zonas cercanas a quebradas deben mantenerse atentos a cambios repentinos en el nivel del agua. (Foto: cuerpo de Bomberos)

Las autoridades instaron además a reportar de inmediato cualquier deslizamiento, desbordamiento de quebradas o acumulación peligrosa de agua, con el objetivo de que los equipos de emergencia puedan intervenir oportunamente.

Mientras continúen las lluvias, el Cuerpo de Bomberos mantendrá el monitoreo de las colonias identificadas como vulnerables, con especial atención en aquellos sectores donde las precipitaciones ya han provocado derrumbes o incrementos en el caudal de las quebradas.

Los bomberos mantienen especial atención en las viviendas ubicadas cerca de laderas, quebradas y sectores donde el agua suele acumularse, ya que un cambio en las condiciones del terreno puede generar emergencias de manera repentina.

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La Centroamericana figura entre las colonias que permanecen bajo vigilancia de los cuerpos de socorro por los efectos de las lluvias. (Foto: cuerpo de Bomberos)

Ante cualquier señal de movimiento de tierra, grietas en paredes o pisos, caída de árboles o aumento inusual del caudal de una quebrada, se recomienda a los habitantes alejarse del área y buscar un sitio seguro.

Los cuerpos de socorro también exhortaron a los conductores a extremar las precauciones durante los desplazamientos, especialmente en horas de mayor precipitación, cuando pueden formarse corrientes de agua en las calles y reducirse considerablemente la visibilidad.