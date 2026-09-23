Honduras

Honduras busca atraer capital verde para enfrentar sequía y financiar infraestructura hídrica

El presidente Nasry Asfura participó en Nueva York en la presentación de la Iniciativa Global de Bonos Verdes de la Unión Europea, un mecanismo que busca movilizar hasta €20.000 millones en capital privado para proyectos sostenibles en países socios.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó como invitado en la presentación de la iniciativa global de Bonos Verdes de la Unión Europea, celebrada en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. (Foto: Cortesía)
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó como invitado en la presentación de la iniciativa global de Bonos Verdes de la Unión Europea, celebrada en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. (Foto: Cortesía)
Guardar

Honduras llevó su crisis climática y de agua a uno de los principales espacios internacionales de financiamiento verde. El presidente Nasry Asfura participó en Nueva York en la ceremonia de la Iniciativa Global de Bonos Verdes (GGBI) de la Unión Europea, desarrollada en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

El encuentro reunió a jefes de Estado, instituciones financieras y organismos internacionales con un objetivo concreto: aumentar el flujo de capital privado hacia proyectos sostenibles en países en desarrollo.

PUBLICIDAD

La iniciativa europea pretende movilizar hasta €20.000 millones en inversiones privadas, especialmente para infraestructura sostenible, energía, agua, transporte y otros proyectos vinculados con objetivos climáticos.

Los bonos verdes son instrumentos de deuda utilizados para conseguir financiamiento específicamente destinado a proyectos con beneficios ambientales.

Un gobierno, municipio, banco o empresa puede emitirlos para financiar, por ejemplo, sistemas de agua potable, energía renovable, transporte sostenible, manejo de residuos o infraestructura destinada a enfrentar los efectos del cambio climático.

La diferencia frente a una deuda convencional está en que los recursos captados deben destinarse a proyectos verdes previamente definidos, bajo estándares de transparencia y seguimiento.

PUBLICIDAD

La presentación de la iniciativa global de Bonos Verdes reunió a representantes de la Unión Europea, países socios e instituciones financieras internacionales en Nueva York. (Foto: Cortesía)
La presentación de la iniciativa global de Bonos Verdes reunió a representantes de la Unión Europea, países socios e instituciones financieras internacionales en Nueva York. (Foto: Cortesía)

La GGBI busca facilitar precisamente ese acceso. Además de invertir en emisiones de bonos verdes, ofrece asistencia técnica para ayudar a los países a preparar proyectos y desarrollar mercados financieros capaces de atraer inversionistas.

Durante su intervención, Asfura planteó que el cambio climático ya está afectando directamente a las comunidades hondureñas.

“El cambio climático es una realidad que afecta a nuestras comunidades, la seguridad alimentaria, los medios de vida y las oportunidades de desarrollo”, afirmó el mandatario, según la comunicación oficial difundida sobre su participación.

El planteamiento llega en un momento especialmente delicado para Honduras, donde la sequía de 2026 ha provocado problemas de abastecimiento de agua, afectaciones agrícolas y presión sobre embalses, especialmente en el Distrito Central.

Asfura sostuvo que las respuestas requieren coordinación entre gobiernos, empresas privadas, instituciones financieras, cooperación internacional y organizaciones filantrópicas.

ARCHIVO - Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, participó en el encuentro en el que se presentó la iniciativa orientada a impulsar inversiones sostenibles en países socios. (AP Foto/Pascal Bastien, Archivo)
ARCHIVO - Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, participó en el encuentro en el que se presentó la iniciativa orientada a impulsar inversiones sostenibles en países socios. (AP Foto/Pascal Bastien, Archivo)

Ese punto es importante. Los €20.000 millones corresponden a la meta global de capital privado que la iniciativa pretende movilizar entre distintos países socios, no a una asignación directa para Honduras.

El fondo central de la iniciativa busca alcanzar cerca de €3.000 millones, combinando hasta €2.000 millones de inversionistas privados con aproximadamente €1.000 millones aportados por instituciones públicas y organismos de desarrollo. Ese fondo actuaría como inversor en emisiones verdes y trataría de atraer capital adicional.

Para Honduras, la oportunidad consiste en preparar proyectos suficientemente sólidos para acceder a estos mecanismos.

El Gobierno hondureño destacó áreas donde ya existe cooperación con la Unión Europea mediante Global Gateway.

Entre ellas figuran el fortalecimiento de la infraestructura hídrica, la recuperación del Lago de Yojoa, la gestión sostenible de recursos naturales y proyectos destinados a aumentar la resiliencia frente al cambio climático.

La GGBI permite financiar sectores como agua y saneamiento, energía, agricultura, transporte, desarrollo urbano y manejo de residuos.

Eso abre una posible vía para que proyectos hondureños de represas, redes de abastecimiento, tratamiento de agua o protección ambiental puedan estructurarse bajo esquemas de financiamiento verde, siempre que cumplan los requisitos técnicos y financieros correspondientes.

La Unión Europea destacó durante el encuentro la estrecha alianza con Honduras y el interés compartido en ampliar las oportunidades de inversión sostenible. (Foto: Imagen generada con IA)
La Unión Europea destacó durante el encuentro la estrecha alianza con Honduras y el interés compartido en ampliar las oportunidades de inversión sostenible. (Foto: Imagen generada con IA)

La participación de Honduras en el encuentro no equivale todavía a la aprobación de un bono ni a la llegada inmediata de recursos.

El siguiente paso será transformar necesidades como la sequía, la falta de infraestructura hídrica o la vulnerabilidad climática en proyectos con estudios técnicos, mecanismos de ejecución y condiciones financieras capaces de atraer inversionistas.

Ahí estará la diferencia entre participar en una iniciativa internacional y obtener financiamiento efectivo.

Para Honduras, que enfrenta simultáneamente sequía, presión presupuestaria y grandes necesidades de infraestructura, el desafío será utilizar estos nuevos instrumentos sin convertir el financiamiento climático simplemente en más deuda, sino en inversiones capaces de reducir vulnerabilidades durante las próximas décadas.

Temas Relacionados

HondurassequíaNasry AsfuraNueva York

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capital de Honduras refuerza su estrategia para prevenir desastres y enfrentar los efectos del cambio climático

El Distrito Central reforzará su capacidad para identificar zonas vulnerables, anticipar amenazas y preparar respuestas frente a fenómenos naturales y efectos del cambio climático

Capital de Honduras refuerza su estrategia para prevenir desastres y enfrentar los efectos del cambio climático

Honduras solicita $60 millones para atender a personas afectadas por la severa sequía

La pérdida de cultivos, la escasez de agua y el deterioro de la seguridad alimentaria llevaron al Gobierno, Naciones Unidas y la Red Humanitaria a solicitar más fondos para atender a 538,000 personas en las zonas más afectadas

Honduras solicita $60 millones para atender a personas afectadas por la severa sequía

Honduras financiará 47.6% del Presupuesto 2027 con recursos propios, según Finanzas

El Gobierno asegura que casi la mitad del Presupuesto 2027 se financiará con impuestos, aduanas y otras recaudaciones nacionales, mientras el pago de deuda seguirá absorbiendo una parte importante del gasto

Honduras financiará 47.6% del Presupuesto 2027 con recursos propios, según Finanzas

Un hondureño fue obligado a pagar 226 dólares mensuales por un menor que no es su hijo

La resolución fue emitida por un juzgado de violencia doméstica de San Pedro Sula, Honduras. La defensa sostiene que el ciudadano no tiene vínculo biológico ni legal con el niño

Un hondureño fue obligado a pagar 226 dólares mensuales por un menor que no es su hijo

Congreso de Honduras aprueba ley especial contra maras y pandillas: aislamiento, restricciones y más poder operativo

La nueva normativa establece un régimen penitenciario más severo para integrantes de estructuras declaradas terroristas o considerados de alta peligrosidad, amplía funciones de Policía y PMOP y fija nuevas restricciones para motociclistas.

Congreso de Honduras aprueba ley especial contra maras y pandillas: aislamiento, restricciones y más poder operativo

TECNO

Trump buscará un ‘Zar de la IA’ y plantea rebautizar la inteligencia artificial como ‘Inteligencia Superior’

Trump buscará un ‘Zar de la IA’ y plantea rebautizar la inteligencia artificial como ‘Inteligencia Superior’

Cuáles son las diferencia tecnológicas de un vehículo ‘normal’ y uno deportivo

Google Translate ya traduce conversaciones habladas al instante en más de 70 idiomas

Microsoft desmanteló EvilTokens, la red de fraude con IA que vulneró 12.000 cuentas corporativas

OpenAI y Anthropic piden a Australia entrenar sus IA con contenido protegido bajo condiciones

ENTRETENIMIENTO

Los easter eggs de la nueva película de ‘Resident Evil’ que los fans reconocerán de los videojuegos

Los easter eggs de la nueva película de ‘Resident Evil’ que los fans reconocerán de los videojuegos

Jack Haven, estrella de “Atypical”, recurre a las redes para pedir trabajo: “Estoy en una emergencia”

Del fan fiction de Star Wars al mayor estreno romántico del año en Prime Video: cómo se adaptó “La hipótesis del amor”

Larissa Brito dos Santos, modelo brasileña, fue hallada muerta en el auto de su exnovio

Jesse Eisenberg admite que durante años menospreció la actuación: “Es un trabajo tan ridículo, nos pagan demasiado”

MUNDO

El Senado de Italia aprobó el retorno de la energía nuclear tras casi cuatro décadas

El Senado de Italia aprobó el retorno de la energía nuclear tras casi cuatro décadas

Estados Unidos invitó a Vladimir Putin a la cumbre del G20 en Miami

Un caballo, una estela real y un barrio de adobe reaparecen bajo las arenas de la fortaleza de Tell Al-Abqain, en Egipto

Recorrieron más de 4.000 kilómetros y le brindaron una chance a su especie: la curiosa travesía de 3 perros salvajes en África

El Gobierno de Australia reduce en 38.000 las visas de vacaciones y trabajo en dos años: cuáles son los cambios