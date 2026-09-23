Represas en Honduras mantienen niveles críticos en distrito central

Los embalses que abastecen de agua potable al Distrito Central registran bajos niveles de almacenamiento en el reporte de septiembre de 2026.

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Los principales embalses que abastecen de agua potable al Distrito Central continúan con bajos niveles de almacenamiento, La Concepción registra un 24,48% de su capacidad y permanece en riesgo hídrico crítico, mientras Los Laureles alcanza un 26,90% y se mantiene en riesgo alto.

Esto de acuerdo con el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) correspondiente al miércoles 23 de septiembre de 2026.

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El subsistema La Concepción presenta uno de los niveles más preocupantes del reporte municipal. Almacena 8.863 millones de metros cúbicos, equivalentes al 24,48% de su capacidad total. Con ese porcentaje, el embalse se encuentra por debajo del umbral del 25%, por lo que UMAPS lo clasifica en la categoría de riesgo hídrico crítico.

El nivel registrado en La Concepción es de 1.133,28 metros sobre el nivel del mar. La planta asociada genera 650 litros por segundo.

La situación también es delicada en el subsistema Los Laureles, aunque su porcentaje de almacenamiento se encuentra ligeramente por encima del límite considerado crítico. El embalse registra un 26,90% de su capacidad, con un volumen almacenado de 2.826 millones de metros cúbicos, y UMAPS lo ubica en la categoría de riesgo hídrico alto.

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Los Laureles se encuentra a 1.016,40 metros sobre el nivel del mar, mientras su planta registra una producción de 380 litros por segundo.

La diferencia entre ambos sistemas es estrecha: La Concepción está apenas por debajo del límite del 25%, mientras Los Laureles se encuentra menos de dos puntos porcentuales por encima de ese umbral.

La UMAPS clasifica los niveles de riesgo de los embalses La Concepción y Los Laureles, que suman 11.689 millones de metros cúbicos de agua almacenada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo clasifica UMAPS el riesgo hídrico

UMAPS establece cuatro categorías para medir la situación de los embalses; Riesgo crítico: almacenamiento de hasta 25%. Riesgo alto: entre 25% y 50%. Riesgo medio: entre 50% y 75% y riesgo bajo: por encima del 75%.

Ambos sistemas acumulan 11.689 millones de metros cúbicos de agua. La Concepción concentra la mayor cantidad, con 8.863 millones, frente a los 2.826 millones de Los Laureles. En materia de producción, La Concepción también registra un nivel superior —650 litros por segundo contra 380— diferencia que responde, entre otros factores, a la capacidad de almacenamiento de cada sistema.

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El dato central del reporte es el descenso de La Concepción por debajo del 25%, el límite que UMAPS fija entre el riesgo crítico y el riesgo alto. Con un almacenamiento de 24,48%, el embalse permanece dentro de la categoría crítica.

Los Laureles, aunque todavía está por encima de ese límite, no alcanza el 30% de almacenamiento y se mantiene en nivel de riesgo alto.

La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento clasifica el riesgo crítico cuando el almacenamiento de un embalse es de hasta el 25%.REUTERS/Jorge Cabrera

El volumen disponible en los embalses es uno de los factores que determina la capacidad de mantener la producción y distribución de agua en la capital, particularmente durante períodos en los que las fuentes de abastecimiento reciben menores aportes.

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El comportamiento de los niveles dependerá de los aportes hídricos, las condiciones climáticas, el consumo y las medidas de manejo del recurso.

Para los próximos días se prevé que continúen las condiciones lluviosas en Honduras, con precipitaciones de intensidad variable y posibles tormentas eléctricas en distintas regiones.