Familia de Angie Peña acusa a la ATIC de “mentir” y exige aclarar qué papel tuvo realmente en la investigación

La familia de Angie Peña rechazó públicamente la versión ofrecida por el director de la ATIC. (FOTO: Infobae)

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La desaparición de Angie Peña abrió un nuevo frente, esta vez entre su familia y una de las principales agencias de investigación criminal de Honduras.

La familia Peña-Melgares reaccionó este miércoles a las declaraciones del director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ángel Fernando Murillo Paz, quien aseguró que esa institución no lleva actualmente ningún caso relacionado directamente con Angie Peña y que otras agencias mantienen las investigaciones sobre su desaparición.

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“Son mentiras”, sostiene la familia en un comunicado divulgado por Michelle Melgares, madre de Angie, quien cuestionó que la ATIC pretenda ahora desligarse de actuaciones que, según ellos, sí ocurrieron.

La familia menciona la entrega del teléfono de Angie entre las actuaciones que deberían aclararse. (FOTO: X)

La familia dice tener documentos

Los familiares aseguran contar con elementos que demostrarían que la ATIC tuvo conocimiento de diligencias relacionadas con Angie.

Entre ellos mencionan reuniones con funcionarios del Ministerio Público, comunicaciones con agentes, documentos con acuse de recibo y la supuesta entrega del teléfono celular de Angie para una pericia vinculada con una nueva línea de investigación surgida después de actuaciones contra integrantes de los denominados Delta Teams.

Dereck McNeil fue asesinado a balazos en Roatán en agosto de 2026 tras haber rendido un testimonio relacionado con el caso Angie Peña. (FOTO: El Espectador)

Ese señalamiento introduce una diferencia importante.

Una cosa es que la ATIC haya sido la agencia responsable formal del expediente de desaparición y otra que haya participado en diligencias específicas vinculadas con investigaciones relacionadas.

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Determinar cuál de esas dos situaciones ocurrió puede ser clave para resolver la contradicción.

La familia pidió al presidente Nasry Asfura impulsar una revisión profunda del caso. (FOTO: X)

ATIC: “Nunca hemos llevado un caso”

Murillo ha sido categórico al señalar que la institución no maneja el expediente particular de Angie.

“Hasta el momento la ATIC no maneja ningún caso relacionado con esta ciudadana”, declaró, aunque confirmó que la agencia sí desarrolla investigaciones contra estructuras de trata de personas y crimen organizado en la zona insular.

La familia interpreta esa posición como un intento de desmarcarse.

“¿Cómo es posible que quieran desmarcarse?”, cuestionaron, y pidieron que las instituciones expliquen públicamente quién investigó qué, qué evidencia recibió cada organismo y dónde se encuentra actualmente esa información.

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Los familiares aseguran tener documentos y comunicaciones que demostrarían diligencias de la ATIC vinculadas con Angie, mientras la agencia sostiene que nunca llevó directamente su expediente. (VIDEO: X Michelle Melgares)

El asesinato de Dereck McNeil vuelve a aparecer

El pronunciamiento también menciona a Dereck Isaac McNeil, testigo asesinado en Roatán y quien dejó grabaciones con fuertes acusaciones contra funcionarios y agentes.

McNeil aseguró haber visto a Angie con vida y formuló señalamientos contra miembros de la ATIC y otras instituciones.

Esas afirmaciones han adquirido mayor atención después de su asesinato, pero siguen siendo acusaciones que deben ser corroboradas de manera independiente.

Que McNeil haya muerto después de formularlas no demuestra por sí solo que su asesinato esté relacionado con Angie ni valida automáticamente todo lo que afirmó.

La familia insiste en una búsqueda activa

Más allá del enfrentamiento con la ATIC, el núcleo del reclamo sigue siendo el mismo: Angie permanece desaparecida desde enero de 2022.

Los familiares sostienen que ningún proceso judicial paralelo debería sustituir la obligación del Estado de continuar buscándola.

También dirigieron un llamado al presidente Nasry Asfura, a quien pidieron impulsar una revisión profunda del caso y reforzar la búsqueda en Roatán. Asfura ejerce la Presidencia desde enero de 2026.

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Las autoridades aún deben determinar si el asesinato de McNeil estuvo relacionado con la información que aportó al caso. (FOTO: Infobae)

El conflicto ya no gira únicamente alrededor de dónde está Angie. Ahora existe otra pregunta institucional:

¿Qué organismos participaron realmente en las investigaciones, qué información recibió cada uno y por qué la familia y la ATIC presentan versiones tan distintas sobre esas actuaciones?

Mientras esa contradicción no sea aclarada con documentos y expedientes, cada nueva declaración continuará alimentando la desconfianza.

Y más de cuatro años después de la desaparición, el dato más grave sigue siendo el mismo: Angie Peña continúa sin aparecer.