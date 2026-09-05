Diecisiete transferencias en 41 minutos: así operaba una red de “mulas financieras” acusada de mover dinero robado en Honduras

ATIC capturó a seis personas investigadas por presuntamente recibir dinero procedente de un fraude bancario. (FOTO: Ministerio Público)

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Una víctima pierde el control de sus accesos bancarios. En apenas 41 minutos, desde su cuenta salen 17 transferencias electrónicas que no reconoce.

El dinero no llega a una sola persona. Es distribuido entre diferentes cuentas para intentar dispersarlo rápidamente antes de que el banco o la víctima puedan bloquear las operaciones.

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Ese es el esquema que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) atribuye a una red de seis personas capturadas en Honduras por presuntamente actuar como “mulas financieras”.

El monto sustraído asciende a L586.579, aproximadamente US$21.803.

Primero engañaron a la víctima

Según la investigación del Ministerio Público, el fraude comenzó mediante ingeniería social.

Esta modalidad no necesita necesariamente vulnerar técnicamente los sistemas de un banco.

El delincuente busca engañar directamente al usuario para conseguir contraseñas, códigos, tokens u otra información que le permita ingresar a su banca electrónica.

Una llamada que aparenta venir de una institución financiera, un enlace falso o un mensaje urgente pueden ser suficientes para conseguir las credenciales.

En este caso, una vez obtenido el acceso, los responsables habrían comenzado a transferir el dinero de manera acelerada.

La víctima perdió L586.579 (US$21.803) mediante transferencias que no había autorizado. (FOTO: Ministerio Público)

¿Qué hace una “mula financiera”?

La siguiente etapa es fundamental. Mover todo el dinero hacia una sola cuenta facilita que los investigadores sigan el rastro.

Por eso las estructuras de fraude utilizan cuentas de terceros.

Según ATIC, las seis personas detenidas habrían prestado o alquilado cuentas de ahorro y perfiles bancarios digitalespara recibir parte del dinero.

Después, esos fondos pueden retirarse, enviarse nuevamente o entregarse a otros miembros de la organización.

A cambio, el titular de la cuenta puede recibir una comisión.

Es precisamente ahí donde aparece la figura conocida como “mula financiera”: una persona utilizada como intermediaria para mover dinero de origen ilícito y alejarlo de quienes ejecutaron inicialmente el fraude.

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Las transferencias dejan rastros

Aunque dividir el dinero entre varias cuentas busca complicar la investigación, las transacciones bancarias generan registros.

Hora, cuenta receptora, dispositivo, ubicación aproximada, retiros posteriores y movimientos entre cuentas pueden permitir reconstruir el recorrido del dinero.

En este expediente, esa trazabilidad habría permitido identificar las cuentas utilizadas para recibir las 17 transferencias.

Los seis detenidos enfrentan acusaciones por acceso no autorizado a sistemas informáticos, estafa, receptación y asociación para delinquir, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público.

Su responsabilidad deberá ser determinada por los tribunales.

La red habría utilizado ingeniería social para obtener las credenciales bancarias de la víctima. (FOTO: X)

ATIC advirtió a la población sobre el riesgo de entregar o alquilar cuentas bancarias a terceros.

Pero existe una precisión jurídica importante: ser titular de una cuenta utilizada en un fraude puede convertir a una persona en objeto de investigación, aunque una condena requiere establecer su participación y responsabilidad penal en el caso concreto.

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No toda transferencia recibida convierte automáticamente al propietario de una cuenta en culpable.

La Fiscalía deberá demostrar qué sabía cada acusado, qué hizo con el dinero y cuál era su relación con la estructura investigada.

Los investigadores contabilizaron 17 movimientos electrónicos realizados en apenas 41 minutos. (FOTO: Ministerio Público)

La investigación deja además una advertencia sencilla.

Los bancos no deberían solicitar contraseñas, PIN ni códigos de token mediante llamadas, mensajes o enlaces enviados de forma inesperada.

Una vez que esos códigos son entregados, el dinero puede desaparecer en cuestión de minutos.

En este caso bastaron 41 minutos para repartir más de medio millón de lempiras entre múltiples cuentas.

Y aunque la tecnología permitió ejecutar las transferencias, el primer punto vulnerable habría sido mucho más humano: convencer a una persona de entregar las llaves de su propia cuenta.

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