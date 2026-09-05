Honduras

Diecisiete transferencias en 41 minutos: así operaba una red de “mulas financieras” acusada de mover dinero robado en Honduras

La ATIC capturó a seis personas cuyas cuentas habrían recibido L586.579 (US$21.803) sustraídos a un cliente bancario mediante ingeniería social.

ATIC capturó a seis personas investigadas por presuntamente recibir dinero procedente de un fraude bancario. (FOTO: Ministerio Público)
ATIC capturó a seis personas investigadas por presuntamente recibir dinero procedente de un fraude bancario. (FOTO: Ministerio Público)
Guardar

Una víctima pierde el control de sus accesos bancarios. En apenas 41 minutos, desde su cuenta salen 17 transferencias electrónicas que no reconoce.

El dinero no llega a una sola persona. Es distribuido entre diferentes cuentas para intentar dispersarlo rápidamente antes de que el banco o la víctima puedan bloquear las operaciones.

PUBLICIDAD

Ese es el esquema que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) atribuye a una red de seis personas capturadas en Honduras por presuntamente actuar como “mulas financieras”.

El monto sustraído asciende a L586.579, aproximadamente US$21.803.

Primero engañaron a la víctima

Según la investigación del Ministerio Público, el fraude comenzó mediante ingeniería social.

Esta modalidad no necesita necesariamente vulnerar técnicamente los sistemas de un banco.

El delincuente busca engañar directamente al usuario para conseguir contraseñas, códigos, tokens u otra información que le permita ingresar a su banca electrónica.

Una llamada que aparenta venir de una institución financiera, un enlace falso o un mensaje urgente pueden ser suficientes para conseguir las credenciales.

En este caso, una vez obtenido el acceso, los responsables habrían comenzado a transferir el dinero de manera acelerada.

La víctima perdió L586.579 (US$21.803) mediante transferencias que no había autorizado. (FOTO: Ministerio Público)
La víctima perdió L586.579 (US$21.803) mediante transferencias que no había autorizado. (FOTO: Ministerio Público)

¿Qué hace una “mula financiera”?

La siguiente etapa es fundamental. Mover todo el dinero hacia una sola cuenta facilita que los investigadores sigan el rastro.

Por eso las estructuras de fraude utilizan cuentas de terceros.

Según ATIC, las seis personas detenidas habrían prestado o alquilado cuentas de ahorro y perfiles bancarios digitalespara recibir parte del dinero.

Después, esos fondos pueden retirarse, enviarse nuevamente o entregarse a otros miembros de la organización.

A cambio, el titular de la cuenta puede recibir una comisión.

Es precisamente ahí donde aparece la figura conocida como “mula financiera”: una persona utilizada como intermediaria para mover dinero de origen ilícito y alejarlo de quienes ejecutaron inicialmente el fraude.

PUBLICIDAD

Las transferencias dejan rastros

Aunque dividir el dinero entre varias cuentas busca complicar la investigación, las transacciones bancarias generan registros.

Hora, cuenta receptora, dispositivo, ubicación aproximada, retiros posteriores y movimientos entre cuentas pueden permitir reconstruir el recorrido del dinero.

En este expediente, esa trazabilidad habría permitido identificar las cuentas utilizadas para recibir las 17 transferencias.

Los seis detenidos enfrentan acusaciones por acceso no autorizado a sistemas informáticos, estafa, receptación y asociación para delinquir, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público.

Su responsabilidad deberá ser determinada por los tribunales.

La red habría utilizado ingeniería social para obtener las credenciales bancarias de la víctima. (FOTO: X)
La red habría utilizado ingeniería social para obtener las credenciales bancarias de la víctima. (FOTO: X)

ATIC advirtió a la población sobre el riesgo de entregar o alquilar cuentas bancarias a terceros.

Pero existe una precisión jurídica importante: ser titular de una cuenta utilizada en un fraude puede convertir a una persona en objeto de investigación, aunque una condena requiere establecer su participación y responsabilidad penal en el caso concreto.

No toda transferencia recibida convierte automáticamente al propietario de una cuenta en culpable.

La Fiscalía deberá demostrar qué sabía cada acusado, qué hizo con el dinero y cuál era su relación con la estructura investigada.

Los investigadores contabilizaron 17 movimientos electrónicos realizados en apenas 41 minutos. (FOTO: Ministerio Público)
Los investigadores contabilizaron 17 movimientos electrónicos realizados en apenas 41 minutos. (FOTO: Ministerio Público)

La investigación deja además una advertencia sencilla.

Los bancos no deberían solicitar contraseñas, PIN ni códigos de token mediante llamadas, mensajes o enlaces enviados de forma inesperada.

Una vez que esos códigos son entregados, el dinero puede desaparecer en cuestión de minutos.

En este caso bastaron 41 minutos para repartir más de medio millón de lempiras entre múltiples cuentas.

Y aunque la tecnología permitió ejecutar las transferencias, el primer punto vulnerable habría sido mucho más humano: convencer a una persona de entregar las llaves de su propia cuenta.

Temas Relacionados

HondurasATICmulas financieras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras registra 763 incendios estructurales y Bomberos en alerta por el impacto de la sequía en el abastecimiento de agua

El Cuerpo de Bomberos de Honduras contabiliza 763 incendios estructurales en lo que va de 2026, una cifra que ya supera los registros del año anterior y que mantiene en alerta a los equipos de emergencia ante el riesgo de una mayor presión sobre las fuentes de agua.

Honduras registra 763 incendios estructurales y Bomberos en alerta por el impacto de la sequía en el abastecimiento de agua

Hallan 70 mil arbustos de coca en Tela y el mapa del narcotráfico comienza a extenderse por el Caribe hondureño

La plantación ocupa unas 10 manzanas en Pajuiles, Atlántida, y tenía cerca un laboratorio rústico presuntamente utilizado para procesar pasta base de cocaína.

Hallan 70 mil arbustos de coca en Tela y el mapa del narcotráfico comienza a extenderse por el Caribe hondureño

“Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña”: el video de Dereck McNeil que vuelve a sacudir el caso en Honduras

El testigo protegido afirmó que estuvo presente y vio a la joven desaparecida. También lanzó acusaciones sobre presuntas redes criminales que todavía requieren corroboración judicial.

“Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña”: el video de Dereck McNeil que vuelve a sacudir el caso en Honduras

Honduras pide a Estados Unidos evitar un retorno abrupto y masivo de compatriotas

El embajador Roberto Flores Bermúdez advirtió que el país necesita una transición ordenada para recibir a los hondureños afectados. Washington rechazó la solicitud de un período adicional de gracia para el TPS.

Honduras pide a Estados Unidos evitar un retorno abrupto y masivo de compatriotas

Fin del TPS amenaza con restar hasta $380 millones a la economía de Honduras

La cancelación del TPS para miles de hondureños en Estados Unidos podría reducir el flujo de remesas hacia Honduras y obligar al país a enfrentar nuevos desafíos de empleo y reinserción productiva.

Fin del TPS amenaza con restar hasta $380 millones a la economía de Honduras

TECNO

Trenes y aviones reciclables: este nuevo material podría hacerlo realidad

Trenes y aviones reciclables: este nuevo material podría hacerlo realidad

Cómo hablar con Gemini en Gmail, Google Docs y Keep

Google actualiza Chrome y corrige 12 fallos de seguridad para Windows, Mac y Linux

Desarrollaron una IA que puede leer el dolor en el rostro de los caballos: cómo funciona

WhatsApp está probando notificaciones de borradores: te avisará si dejaste mensajes sin enviar

ENTRETENIMIENTO

Ariana Grande cierra su gira mundial y promociona Focker-in-Law: “Esta ha sido una de las experiencias más extraordinarias de mi vida”

Ariana Grande cierra su gira mundial y promociona Focker-in-Law: “Esta ha sido una de las experiencias más extraordinarias de mi vida”

“The Who nunca ha vuelto a ser lo mismo desde que Keith murió”, afirma Roger Daltrey tras la vuelta de Zak Starkey

La serie de “Harry Potter” encuentra a sus nuevos Dobby, Tom Riddle y Ginny: ¿quiénes son los actores elegidos?

Rick Harrison, de ‘El precio de la historia’, hospitalizado tras cirugía de emergencia

Adria Arjona revela su exigente rutina para “Man of Tomorrow”: ¿se prepara para ser la nueva Mujer Maravilla?

MUNDO

Un hombre de 83 años asesinó de 11 puñaladas a su sobrino por una herencia e incendió la casa en disputa

Un hombre de 83 años asesinó de 11 puñaladas a su sobrino por una herencia e incendió la casa en disputa

Un granjero encontró 710 restos explosivos de la Segunda Guerra Mundial en un campo de Płońsk, en Polonia

Estados Unidos y sus aliados impulsan una resolución para enviar a Irán al Consejo de Seguridad por su programa nuclear

Los enviados de Donald Trump viajarán a Moscú y Kiev para reactivar las negociaciones de paz: Zelensky propuso un alto el fuego temporal

Rusia incluyó a Novaya Gazeta en la lista de agentes extranjeros