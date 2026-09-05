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Honduras: Dereck McNeil dejó un video sobre un supuesto plan contra Julissa Villanueva y abrió otro frente en el caso Angie Peña

Antes de ser asesinado, el testigo protegido aseguró que existía un complot para matar a la exviceministra de Seguridad y lanzó graves señalamientos contra la ATIC.

Dereck McNeil dejó grabadas nuevas declaraciones antes de ser asesinado en Roatán, en las que aseguraba tenía información sobre el paradero de Angie Peña. (FOTO: Infobae)
Dereck McNeil dejó grabadas nuevas declaraciones antes de ser asesinado en Roatán, en las que aseguraba tenía información sobre el paradero de Angie Peña. (FOTO: Infobae)
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El caso Angie Peña sumó este viernes un nuevo elemento que vuelve a enfrentar públicamente a antiguos y actuales responsables de la seguridad en Honduras.

Un video grabado por Dereck Isaac McNeil James antes de su asesinato muestra al testigo protegido asegurando que existía un supuesto plan para matar a Julissa Villanueva, exviceministra de Seguridad y exdirectora de Medicina Forense.

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McNeil fue asesinado el 17 de agosto en Roatán.

Ahora, semanas después de su muerte, sus palabras reaparecen justo cuando el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, sostiene que el homicidio no estaría relacionado con su participación como testigo en la investigación por la desaparición de Angie Peña.

“Hay planes incluso de matar a la doctora Villanueva”

En la grabación, McNeil asegura que temía por su vida y afirma que también existían supuestos planes contra Villanueva debido a su involucramiento en las investigaciones relacionadas con Angie.

El testigo dirigió además acusaciones extremadamente graves contra miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a quienes vinculó con narcotráfico, manipulación de evidencias y otros delitos.

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Esos señalamientos deben tratarse con una precisión esencial: son afirmaciones de McNeil y no hechos judicialmente establecidos.

Hasta ahora no existe información pública que permita afirmar que las acusaciones contenidas en el video hayan sido corroboradas mediante sentencias o investigaciones concluyentes.

Un hombre de cabello oscuro, vestido con una camiseta polo azul, está sentado en el interior de un vehículo. El individuo gesticula y habla frente a la cámara. Las imágenes muestran un formato de entrevista o declaración, con el logo de "RADIO PROGRESO" visible. Se observa una comunicación directa del sujeto.

La reacción de Julissa Villanueva

Villanueva respondió este viernes con un duro mensaje dirigido a las autoridades de Seguridad.

La exfuncionaria acusó a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional de intentar “desvirtuar la memoria” de McNeil después de su asesinato.

Sostuvo que el testigo identificado como AR1 contaba con un criterio de oportunidad y que su declaración estaba acompañada, según ella, por otras pruebas que respaldaban partes de su versión.

También afirmó que la muerte del testigo estuvo relacionada con la información que poseía y reclamó una depuración urgente del sistema de justicia y seguridad.

Estas afirmaciones también representan la postura de Villanueva y no una conclusión judicial.

La exviceministra sostuvo que McNeil había colaborado formalmente con las investigaciones relacionadas con Angie Peña. (FOTO: X)
La exviceministra sostuvo que McNeil había colaborado formalmente con las investigaciones relacionadas con Angie Peña. (FOTO: X)

Dos versiones completamente opuestas

La disputa pública resulta especialmente llamativa por su timing.

Horas antes, Velásquez había negado que el asesinato de McNeil estuviera vinculado con Angie Peña y aseguró que las investigaciones apuntan hacia otros conflictos personales y presuntas actividades irregulares atribuidas al fallecido.

El ministro afirmó que McNeil mantenía otros conflictos que pudieron generar amenazas en su contra. (FOTO: Infobae)
El ministro afirmó que McNeil mantenía otros conflictos que pudieron generar amenazas en su contra. (FOTO: Infobae)

La versión oficial plantea que, como McNeil ya había rendido una declaración anticipada, matarlo no habría eliminado esa prueba del expediente.

Villanueva sostiene prácticamente lo contrario: que desacreditarlo después de muerto busca restar fuerza a la información que dejó.

Entre ambas posiciones falta todavía el elemento decisivo: la evidencia de la investigación penal.

El testigo aseguró que existía un supuesto plan para atentar contra Julissa Villanueva.(FOTO: La Prensa)
El testigo aseguró que existía un supuesto plan para atentar contra Julissa Villanueva.(FOTO: La Prensa)

El video no prueba por sí mismo un complot

La aparición de una grabación póstuma puede tener un fuerte impacto público, pero no equivale automáticamente a una prueba judicial.

Los investigadores deberán establecer cuándo fue grabada, bajo qué circunstancias, qué información adicional entregó McNeil formalmente y si existen documentos, comunicaciones, testimonios o peritajes que respalden alguno de sus señalamientos.

Ese punto resulta crucial porque McNeil ya había realizado otras afirmaciones de alto impacto.

En otro video divulgado esta semana aseguró: “Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña”, declaración que volvió a colocar su testimonio en el centro del caso.

Un hombre se graba a sí mismo hablando directamente a la cámara en primer plano. Las imágenes muestran su rostro y hombros, con el logo repetido de Radio Progreso como marca de agua visible en la pantalla. Sus expresiones faciales cambian a lo largo de la grabación, indicando que está comunicándose. El formato del video sugiere una declaración personal o un mensaje dirigido al medio de comunicación.

La pregunta ahora alcanza a las propias instituciones

El nuevo material abre una dimensión que ya no involucra únicamente la desaparición de Angie Peña.

También obliga a preguntar si las autoridades investigaron las amenazas denunciadas por un testigo protegido antes de que fuera asesinado y si existe algún elemento que respalde sus acusaciones contra funcionarios públicos.

Seguridad sostiene que el móvil investigado no estaría relacionado con su participación en el caso Angie Peña. (FOTO: Más Noticias)
Seguridad sostiene que el móvil investigado no estaría relacionado con su participación en el caso Angie Peña. (FOTO: Más Noticias)

Seguridad insiste en que su muerte responde a otras circunstancias.

Villanueva sostiene que existe un intento de desacreditar a alguien que dejó información sensible.

Y McNeil ya no puede defender su versión.Por eso, el próximo paso no debería ser decidir públicamente quién tiene razón.

Debería ser establecer qué parte de todo lo que dijo Dereck McNeil puede demostrarse con pruebas.

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