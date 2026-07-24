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Los estados miembros de la CPI destituyeron al fiscal Karim Khan

La asamblea que supervisa al tribunal con sede en La Haya removió al jefe de la fiscalía en una sesión cerrada en la ONU, tras un dictamen que habló de conducta grave

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Karim Khan. REUTERS/Piroschka van de Wou
Karim Khan. REUTERS/Piroschka van de Wou

Los estados miembros de la Corte Penal Internacional destituyeron este viernes al fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida, en un hecho sin precedentes para el tribunal con sede en La Haya encargado de juzgar los crímenes internacionales más graves. La decisión se adoptó por 82 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones, superando la mayoría absoluta de 63 votos requerida, según confirmaron fuentes diplomáticas a Reuters, AP, AFP y la agencia EFE.

Es la primera vez en la historia de la CPI que un fiscal jefe es removido de su cargo. Khan, abogado británico de origen pakistaní de 56 años, ocupaba el puesto desde 2021 con un mandato de nueve años. La votación se celebró en sesión cerrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

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El órgano ejecutivo de la Asamblea de los Estados Partes concluyó el mes pasado que Khan había mantenido una relación sexual inapropiada con una abogada subalterna de la CPI y había intentado impedir que ella presentara sus denuncias, según documentos revisados por AP. Con base en ese dictamen, el organismo determinó que existía “conducta grave” y recomendó su destitución.

La presunta víctima, una abogada malaya que se desempeñaba como asistente directa de Khan, describió en una entrevista con CNN la semana pasada “una escalada de intentos” que derivó en agresión física. Identificada solo por su nombre de pila, Sarah, sostuvo: “No hay forma de que algo sea consensual cuando existe tal disparidad de poder”.

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Khan, suspendido de sus funciones en junio a la espera de la votación, rechazó categóricamente todas las acusaciones. Sus abogados publicaron una carta abierta en X días antes del voto en la que instaron a los estados miembros a no destituirlo, argumentando que no se había probado ninguna irregularidad y advirtiendo que la remoción podría comprometer la independencia de futuros fiscales.

Los delegados escuchan a la Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes (AEP) ante la Corte Penal Internacional (CPI), Paivi Kaukoranta, durante su intervención antes de la votación sobre la destitución del fiscal jefe Karim Khan por presunta conducta sexual inapropiada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU., el 24 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz
Los delegados escuchan a la Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes (AEP) ante la Corte Penal Internacional (CPI), Paivi Kaukoranta, durante su intervención antes de la votación sobre la destitución del fiscal jefe Karim Khan por presunta conducta sexual inapropiada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU., el 24 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz

Al inicio de la sesión, una moción presentada por Sierra Leona que habría dificultado la destitución fue rechazada, según tres diplomáticos familiarizados con el desarrollo de la jornada, citados por AP. Tras ese resultado, los representantes avanzaron hacia la votación de remoción, varias horas antes de lo previsto.

Päivi Kaukoranta, presidenta de la Asamblea que supervisa la CPI, calificó el caso antes de la votación como “un asunto disciplinario complejo y sensible” y pidió a los estados miembros que lo abordaran respetando la privacidad y los derechos de todas las partes involucradas. Stephan Rapp, ex embajador estadounidense especializado en crímenes de guerra, afirmó a AFP que consideraba suficientes las pruebas para destituir a Khan. “Si no lo hacen, puede ser el fin de la corte”, advirtió.

El presidente de la Asamblea de los Estados Partes (AEP) ante la Corte Penal Internacional (CPI), Paivi Kaukoranta, se dirige a los delegados antes de la votación sobre la destitución del fiscal jefe Karim Khan por presunta conducta sexual inapropiada en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 24 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz
El presidente de la Asamblea de los Estados Partes (AEP) ante la Corte Penal Internacional (CPI), Paivi Kaukoranta, se dirige a los delegados antes de la votación sobre la destitución del fiscal jefe Karim Khan por presunta conducta sexual inapropiada en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 24 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz

La destitución se produce en un momento de presión sin precedentes sobre la CPI. A principios de este mes, la administración del presidente Donald Trump anunció una campaña para “desmantelar la amenaza” que, según afirma, representa el tribunal para la soberanía estadounidense. El secretario de Estado Marco Rubio, durante una visita a Filipinas el jueves, describió a los involucrados en la CPI como “lunáticos y chiflados” y reiteró que ningún funcionario político o militar de su país será juzgado ante ese foro.

Washington, que no es miembro de la CPI, ya había impuesto sanciones a Khan y a otros once jueces y fiscales del tribunal en respuesta a las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes contra la humanidad en el contexto de la guerra en Gaza. El tribunal también emitió órdenes de captura contra varios líderes de Hamas, varios de ellos fallecidos desde entonces.

Karim Khan. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Karim Khan. REUTERS/Piroschka van de Wouw

La remoción de Khan no afecta de forma inmediata esas órdenes de arresto, ya que solo los jueces de la CPI tienen potestad para retirarlas. Khan había sostenido que su destitución formaba parte de una campaña para apartarlo del cargo tras haber solicitado esas órdenes en mayo de 2024.

El canciller israelí Gideon Saar celebró la decisión en X, calificando la remoción como algo que llegó “con mucho retraso” y afirmando que las órdenes de arresto habían sido “un intento de desviar la atención de la grave conducta indebida” que el fiscal temía que saliera a la luz. La investigadora Iva Vukusic, de la Universidad de Utrecht, explicó a AP que las acusaciones contra Khan quedaron entrelazadas con la investigación sobre la guerra en Gaza. “Las consideraciones políticas se han incorporado a este proceso, especialmente porque es la primera vez que un fiscal persigue órdenes contra un aliado occidental”, afirmó.

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