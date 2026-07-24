Tensión en Medio Oriente: el petróleo cerró por debajo de los USD 100 mientras Wall Street cotizó mixto

FOTO DE ARCHIVO: El buque cisterna Sounion, de bandera griega, arde tras un ataque de los milicianos hutíes de Yemen, alineados con Irán, en el Mar Rojo, el 6 de septiembre de 2024, en esta imagen satelital. © 2024 Planet Labs Inc vía REUTERS

El precio del petróleo Brent retrocedió casi un 4% este viernes hasta los USD 96,78 por barril, después de haber superado los USD 100 el jueves por primera vez en semanas, impulsado por los ataques de las milicias hutíes de Yemen contra petroleros saudíes en el mar Rojo. La corrección a la baja ofreció un respiro parcial a los mercados financieros globales, que cerraron una semana marcada por la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

El contrato de referencia europeo había cerrado el jueves en USD 100,69 en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, tras subir un 7% en esa jornada. En la semana, el Brent acumula una revalorización del 9,85%, según informó EFE. El contrato estadounidense West Texas Intermediate (WTI) también cedió más de un 3% el viernes, luego de haber ganado más de un 6% el jueves.

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El detonante de la escalada fue la reivindicación por parte de las milicias rebeldes hutíes de Yemen —respaldadas por Irán— de ataques contra dos petroleros saudíes en aguas del mar Rojo. La acción puso el foco sobre el estrecho de Bab al-Mandeb, puerta de entrada a ese mar y ruta alternativa clave al estrecho de Ormuz, que Irán mantiene bloqueado desde que Estados Unidos reanudó las hostilidades. Un portavoz hutí declaró el viernes que los rebeldes no estaban bloqueando el tráfico a través del estrecho.

Giovanni Staunovo, analista de materias primas del banco suizo UBS, señaló a AFP que “los barcos con crudo saudí siguen cruzando”, lo que, a su juicio, descarta por ahora un bloqueo total y reduce el riesgo de un mercado petrolero aún más ajustado. La moderación de los precios también respondió a informaciones que apuntaban a que China presionaba para reanudar las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, según fuentes citadas por Reuters. Antes del inicio del conflicto con Irán, a finales de febrero, el Brent cotizaba en torno a los USD 72 por barril.

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Un barco frente al puerto de Adén, donde el tráfico se mantuvo estable después de que los hutíes, alineados con Irán, anunciaran que sus fuerzas habían llevado a cabo ataques con misiles y drones contra petroleros saudíes, en Adén, Yemen, el 23 de julio de 2026. REUTERS/Stringer

En los mercados bursátiles estadounidenses, el S&P 500 cerró prácticamente sin cambios, con una variación de apenas +0,07% hasta las 7.413,30 unidades, según datos preliminares recogidos por Reuters. El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) avanzó 235,87 puntos (+0,46%) hasta los 51.947,52 unidades, mientras que el Nasdaq Composite perdió 157,35 puntos (-0,63%) para cerrar en 24.980,34. Los tres índices terminaron la semana en terreno negativo, lo que supone la segunda semana consecutiva de pérdidas para el S&P 500, algo que no ocurría desde marzo, según The Associated Press.

El sector tecnológico fue el principal lastre de la jornada: Micron Technology cayó un 7,5% y Nvidia retrocedió un 1,1%, ambas penalizadas por la inquietud de los inversores ante el volumen de gasto en inteligencia artificial. El anuncio de Alphabet el miércoles por la noche sobre un incremento en su gasto de capital agudizó las dudas del mercado. “La gente se pregunta: ¿cómo podemos justificar todo este gasto y cuánta más paciencia tenemos que tener antes de que veamos que se traduce en beneficios reales?”, declaró Peter Andersen, director ejecutivo de Andersen Capital Management, en declaraciones recogidas por Reuters.

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Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Angelo Kourkafas, de la firma Edward Jones, describió los mercados como sacudidos por la incertidumbre geopolítica y por las dudas sobre cómo la Reserva Federal ponderará el reciente repunte del petróleo en su decisión de política monetaria. Según David Morrison, de Trade Nation, la probabilidad de que la Fed suba tipos en su reunión de la próxima semana aumentó del 13% al 30% en siete días. La herramienta CME FedWatch asigna una probabilidad del 90% a al menos una subida de 25 puntos básicos antes de que concluya el año, precisó Morrison.

El encarecimiento de la energía, combinado con una nueva ronda de aranceles que afecta a casi todas las importaciones estadounidenses, amenaza con recrudecer la inflación y comprimir el gasto de los hogares. El precio nacional del galón de gasolina se sitúa en USD 4,10, casi un dólar por encima del nivel registrado un año atrás, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Theodore Bunzel, responsable de asesoría geopolítica en Lazard Asset Management, advirtió en un informe que “si la escalada continúa y el estrecho de Ormuz permanece cerrado, el impacto recaerá sobre un mercado energético con mucha menos resiliencia que en la primavera”.

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Los mercados europeos cerraron al alza el viernes, beneficiados por el menor peso de las tecnológicas en sus índices. Las bolsas asiáticas, en cambio, cerraron a la baja, siguiendo la estela de las caídas del jueves en Wall Street, cuando los mercados mundiales encajaron el golpe simultáneo de la escalada bélica, el pico del petróleo y los interrogantes sobre el auge de la inteligencia artificial.

La próxima semana concentrará otro calendario cargado de resultados trimestrales, con la presentación de cifras de Amazon, Apple, Microsoft y Meta en el frente tecnológico, y de Boeing y Ford entre los grandes grupos industriales. American Express cerró la jornada con una caída del 4,9%, a pesar de haber registrado un aumento de beneficios en su último trimestre y de mantener sus previsiones anuales de ganancias.

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