Tras los ataques a petroleros saudíes, los hutíes niegan haber cerrado el estrecho de Bab al-Mandeb al tráfico internacional. REUTERS

Los hutíes de Yemen aclararon este viernes que no han cerrado el estrecho de Bab al-Mandeb al tráfico internacional, aunque mantienen en vigor el bloqueo marítimo que anunciaron esta semana contra Arabia Saudí. El jefe negociador del grupo, Mohamed Abdulsalam, publicó en su cuenta de X que la medida se limita a los buques vinculados al reino saudí, en respuesta al “bloqueo” que Riad ejerce sobre Yemen y a su “negativa” a aceptar una solución política.

“No hay ningún cierre de Bab al-Mandeb, contrariamente a lo que algunos afirman”, escribió Abdulsalam, quien buscó con esa declaración tranquilizar al transporte marítimo mundial ante el temor de que el estrecho derive en una situación similar a la del estrecho de Ormuz.

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El anuncio del bloqueo naval contra Arabia Saudí, realizado cuatro días antes, representó una escalada en el mar Rojo tras años de relativa calma entre ambas partes, que se habían mantenido bajo la tregua negociada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2022. Los hutíes, respaldados por Irán, advirtieron mediante un mensaje de radio a las navieras el lunes que atacarían los buques “pertenecientes al enemigo saudí” que no acataran la prohibición.

Buques en el Estrecho de Ormuz cerca de Bandar Abbas, Irán, 4 de mayo de 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El grupo se atribuyó ataques contra dos petroleros vinculados a Arabia Saudí en el mar Rojo, entre ellos uno ejecutado esta semana contra el buque Encelia. Según datos analizados por AFP el miércoles, nueve embarcaciones dieron media vuelta tras el anuncio del bloqueo naval, aunque algunas retomaron su rumbo con posterioridad.

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El bloqueo hutí cobra especial peso porque Bab al-Mandeb es el único paso alternativo que le queda a Arabia Saudí para exportar petróleo por mar, luego de que el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz le cerró su ruta principal. El estrecho conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y, desde allí, con el océano Índico, funcionando como acceso obligado a la ruta más corta entre Europa y Asia a través del canal de Suez.

FOTO DE ARCHIVO: Buques cisterna permanecen anclados debido a la disminución del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Mascate, Omán. 10 de marzo de 2026. REUTERS/Benoit Tessier

Ante esa presión, las exportaciones marítimas de crudo saudí a través de Bab al-Mandeb se multiplicaron por ocho entre marzo y mediados de julio de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, de acuerdo con datos del rastreador marítimo Kpler. Pese a las amenazas y los cambios de rumbo registrados, el tráfico en el estrecho no se ha detenido.

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Los mercados globales de energía ya acusaban el impacto del enfrentamiento renovado entre Estados Unidos e Irán cuando se produjo el ataque al buque saudí. El precio del barril de Brent superó brevemente los USD 100 el jueves, según informó AFP, antes de retroceder tras las declaraciones hutíes que descartaron el cierre total del estrecho.

(Con información de EFE y AFP)