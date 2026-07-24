Arabia Saudita bombardeó una ciudad controlada por los hutíes en Yemen tras los ataques de los rebeldes y se expande la guerra en Medio Oriente

Fuego y humo se elevan junto a vehículos calcinados tras, según informó Al Masirah TV, un ataque estadounidense contra el puerto de combustible de Ras Isa, Yemen, en esta captura de pantalla de un video distribuido el 18 de abril de 2025. Al-Masirah TV /Distribuido vía REUTERS

La coalición militar liderada por Arabia Saudita lanzó ataques aéreos contra objetivos hutíes en la provincia yemení de Hudeida en la noche del viernes, en respuesta al bloqueo naval que el movimiento rebelde alineado con Irán impuso contra la navegación saudita en el mar Rojo y a los ataques contra dos buques mercantes del reino. El portavoz de la coalición, el general de división Turki al Malki, calificó la operación de “proporcionada” y advirtió que cualquier nueva agresión hutí provocaría respuestas militares adicionales.

La coalición saudita declaró haber atacado “objetivos militares legítimos” vinculados a las amenazas contra buques mercantes en el mar Rojo. Según una fuente de seguridad yemení que habló con AFP bajo condición de anonimato, entre los blancos figuraron una base naval en Hudeida y un campamento militar en la isla de Kamaran, a 60 kilómetros al noroeste de la ciudad portuaria. Al Malki afirmó que la respuesta militar había concluido y que se respetó el derecho internacional humanitario.

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El canal de televisión Al Masirah, portavoz de los hutíes, reportó dos heridos: un trabajador en la ciudad de Hudeida y una mujer en la isla de Kamaran. La cadena también denunció bombardeos contra instalaciones de la empresa estatal de telecomunicaciones y contra el puerto de Hudeida, uno de los principales puntos de entrada de ayuda humanitaria al país.

La coalición negó haber atacado el puerto. “El puerto de Hudeida no fue atacado”, aclaró Al Malki, quien añadió que las instalaciones portuarias de Hudeida, Ras Issa y Salif permanecían abiertas al tráfico comercial de alimentos, combustible, mercancías y materiales de construcción. Reuters señaló que no pudo verificar de inmediato las informaciones difundidas por Al Masirah.

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Se observa humo tras un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudí, que tuvo como objetivo lo que describió como apoyo militar extranjero a separatistas del sur respaldados por los Emiratos Árabes Unidos, en el puerto sureño yemení de Mukalla, en Mukalla. Esta captura de pantalla, obtenida por Reuters el 30 de diciembre de 2025, muestra un vídeo distribuido por la coalición. SABAA TV/Distribución vía REUTERS

Los ataques aéreos se produjeron tras una semana de escalada marítima sin precedentes desde la tregua de 2022. El lunes, los hutíes anunciaron un bloqueo naval contra Arabia Saudita, advirtiendo mediante un mensaje de radio a los barcos que atacarían a toda embarcación “perteneciente al enemigo saudita” que no acatara la medida.

En ese marco, la Autoridad General de Transportes de Arabia Saudita confirmó el viernes que el buque NCC MASA, de propiedad saudita, sufrió daños menores en su casco mientras navegaba por el mar Rojo. La autoridad precisó que la tripulación estaba ilesa y que la nave continuó su viaje tras verificarse que permanecía en condiciones de navegar. El incidente ocurrió dos días después de un ataque previo contra otro petrolero vinculado al reino, el primero desde que los hutíes declararon el bloqueo.

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Yemen se acerca a la reanudación de un conflicto congelado desde hace más de una década, según funcionarios yemeníes, diplomáticos occidentales y analistas consultados por Reuters. Fuerzas hutíes y del Gobierno yemení respaldado por Riad han reforzado sus posiciones a lo largo de una línea de frente que se extiende desde la costa del mar Rojo hasta la frontera con Arabia Saudita. Los esfuerzos de mediación liderados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Omán, con participación reciente de Pakistán, continuaban en curso, aunque un diplomático occidental citado por Reuters señaló que crecía el pesimismo sobre las perspectivas de una salida negociada.

Una imagen satelital muestra el puerto de Bandar Abbas tras un ataque en el marco del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Bandar Abbas, provincia de Hormozgan, Irán, el 2 de marzo de 2026. © 2026 Planet Labs PBC/Imagen cedida a través de REUTERS.

Arabia Saudita buscó evitar un retorno al conflicto a gran escala desde que la tregua de 2022 puso fin a los combates más intensos de una guerra que mató a cientos de miles de personas por la violencia, el hambre y las enfermedades. Las tensiones se profundizan dos semanas después del colapso de una tregua provisional destinada a poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos, conflicto que ha deteriorado el acuerdo de distensión saudita-iraní de 2023.

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Analistas consultados por Reuters señalaron que los hutíes y sus patrocinadores iraníes ven ahora una apertura para presionar simultáneamente a Arabia Saudita y a Estados Unidos. El bloqueo naval podría afectar millones de barriles de petróleo diarios bombeados por oleoducto hasta la costa saudita del mar Rojo, ruta que el reino utiliza para sortear el bloqueo iraní casi total del estrecho de Ormuz. Según datos de la firma de análisis Kpler citados por Reuters, en abril y mayo la totalidad de las exportaciones marítimas de crudo saudita salió por el puerto de Yanbu; esa proporción representó el 92% en junio y el 78% en lo que va de julio.

Una densa columna de humo se eleva tras el ataque israelí a una central eléctrica y al aeropuerto internacional de Saná, en Saná, Yemen, el 6 de mayo de 2025. REUTERS/Khaled Abdullah

Baraa Shiban, analista yemení e investigador asociado del instituto Royal United Services Institute de Gran Bretaña, afirmó a Reuters: “Desde 2022, estas son las preparaciones para un conflicto más serias que he visto”.

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El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, declaró en un comunicado a Reuters que acababa de regresar de dos viajes a Omán, con una escala en Arabia Saudita, para “debatir un camino hacia la distensión y una mayor estabilidad”, y advirtió que “los acontecimientos recientes han llevado a Yemen en dirección contraria”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que responsabilizaría a Irán por cualquier ataque hutí.

Una imagen tomada con un dron muestra vehículos calcinados tras lo que Al Masirah TV describió como un ataque estadounidense contra el puerto de combustible de Ras Isa, en Al Jazirah, Yemen. Esta captura de pantalla proviene de un video distribuido el 18 de abril de 2025. Al-Masirah TV/Imagen distribuida vía REUTERS

Por su parte, el Ministerio de Exteriores hutí aseguró en un comunicado que los ataques sauditas marcaban “el inicio de una nueva fase en la que la escalada se respondería con más escalada”, y responsabilizó a Riad de las consecuencias de lo que describió como una “medida agresiva”. Farea al Muslimi, investigador del programa de Oriente Medio y Norte de África del centro de estudios Chatham House, señaló a Reuters que en Arabia Saudita “crece la sensación de que la paz con los hutíes es inalcanzable, y que una guerra postergada podría resultar más costosa aún, especialmente con Arabia Saudita próxima a albergar la Expo 2030 y el Mundial de fútbol de 2034”.

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(Con información de AFP, EFE y Reuters)