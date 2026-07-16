“Portan las ilusiones de un país”: Nasry Asfura juramenta a 170 atletas hondureños rumbo a los Juegos Centroamericanos

: Integrantes de la delegación hondureña, junto a autoridades deportivas y gubernamentales, posan tras la ceremonia de juramentación previa a su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana (Cortesía: @COHoficial).

La delegación de Honduras competirá con 170 deportistas en 27 disciplinas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto.

El grupo fue juramentado por el presidente Nasry Asfura en una ceremonia oficial en la Casa Presidencial de Tegucigalpa, según confirmaron autoridades del Comité Olímpico Hondureño (COH) y medios internacionales.

A la cifra de deportistas se suman 30 miembros de staff, entre entrenadores, médicos y delegados, consolidando una de las delegaciones más numerosas que el país ha presentado en su historia reciente.

El evento, considerado el mayor encuentro multideportivo de la región, contará con la participación de delegaciones de toda Centroamérica y el Caribe. Los organizadores locales han dispuesto 40 deportes distribuidos en sedes oficiales en distintas ciudades dominicanas, lo que supone una amplia oferta competitiva para los atletas.

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El día de ayer, 15 de julio, durante la ceremonia de juramentación, el presidente Nasry Asfura dirigió un mensaje a los integrantes de la delegación. “Llegar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe no es una casualidad, es un esfuerzo, es un trabajo y una dedicación de muchos años”, afirmó el mandatario.

En un acto oficial, se rinde homenaje a la delegación de Honduras antes de su partida a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Para Asfura, los atletas seleccionados representan las esperanzas del pueblo hondureño y constituyen un ejemplo de disciplina y sacrificio. La misión hondureña estará encabezada por Natalie Gabriela Espinal (tenis) y Derek David Midence (natación), quienes fueron designados abanderados por el COH.

Ambos atletas, con experiencia internacional, liderarán la representación en el desfile inaugural. Con la ceremonia inaugural programada para el 24 de julio, la delegación hondureña intensifica su preparación con el objetivo de mejorar la cosecha de medallas y consolidar nuevos referentes para el deporte nacional.

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La expectativa de autoridades y aficionados se centra en que, tras dos décadas de avances paulatinos, el país logre posicionarse de manera más sólida en el medallero regional.

Los abanderados hondureños, reciben la bandera nacional durante la ceremonia de juramentación previa a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana (Cortesía: @COHoficial).

¿Honduras ha ganado medallas en anteriores ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

La historia de Honduras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe abarca una presencia constante desde la segunda mitad del siglo XX, aunque los resultados en el medallero han sido limitados respecto a otras naciones de la región. Según registros del Comité Olímpico Hondureño y reportes de Prensa Latina, el país logró su primera medalla de oro en la edición celebrada en San Salvador 2002, con la victoria de Kevin Mejía en lucha grecorromana.

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Anteriormente, Honduras había conseguido preseas de plata y bronce en disciplinas como atletismo, boxeo y levantamiento de pesas, pero sin alcanzar el primer puesto en el podio.

El desempeño más destacado se registró precisamente en la edición de 2002, donde la delegación acumuló un total de cinco medallas (una de oro, dos de plata y dos de bronce), consolidando ese año como el más exitoso para el deporte hondureño en el contexto centroamericano y caribeño.

En los Juegos celebrados en Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, los atletas hondureños sumaron medallas principalmente en deportes como lucha, natación y judo, aunque sin repetir el oro logrado en 2002.

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Presidente Nasry Asfura muestra el uniforme oficial de la delegación hondureña durante la ceremonia de juramentación para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (Cortesía:@COHoficial).

Para la presente edición, las esperanzas de podio se centran en figuras como Kevin Mejía, quien buscará ampliar su palmarés en lucha; Diego René Dulieu, referente en natación; Winston Campbell, destacado en atletismo; Natalie Gabriela Espinal, en tenis; y Luis Enrique López, en ciclismo. El objetivo del COH es superar el rendimiento registrado en las últimas dos décadas y posicionarse entre las delegaciones más competitivas del istmo.