Zelensky propuso al general Yevheni Jmara como nuevo ministro de Defensa y pidió su ratificación al Parlamento

La candidatura de Jmara sorprendió al Parlamento y a los analistas, que esperaban la designación de Igor Klimenko (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, propuso este jueves al general Yevheni Jmara, jefe del Servicio de Seguridad (SBU), como nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Mykhailo Fedorov, quien dejó el cargo tras solo seis meses de gestión marcados por conflictos internos en la cúpula militar.

La decisión, que requiere la aprobación del Parlamento, formó parte de una amplia remodelación del gabinete impulsada por la renuncia de la primera ministra Yulia Svyrydenko y que introdujo una decena de nuevos rostros en el Ejecutivo.

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La candidatura de Jmara sorprendió a la clase política y a los analistas, ya que las especulaciones previas apuntaban a Igor Klimenko, ministro del Interior, como el favorito para asumir la cartera de Defensa. Zelensky se reservó la nominación, atribución exclusiva del jefe de Estado en Ucrania tanto para Defensa como para Asuntos Exteriores, y justificó su elección al destacar la “amplia experiencia, en muchos aspectos, sin precedentes” de Jmara.

El mandatario instruyó al general a continuar con la reforma del sector y a proporcionar resultados concretos, entre los que incluyó la prosecución de ataques de largo alcance contra objetivos rusos.

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Zelensky encabezó la mayor renovación del gabinete desde el inicio de la guerra y nominó personalmente al nuevo ministro de Defensa ( Europa Press)

“Es fundamental que Ucrania cuente con una visión estratégica para seguir actuando activamente en la protección de su independencia y para forzar a Rusia a la diplomacia”, afirmó Zelensky tras reunirse con su candidato.

Fedorov confirmó su dimisión en una carta pública e hizo un balance de su breve paso por el Ministerio de Defensa, en el que resaltó el desarrollo de capacidades tecnológicas y la producción masiva de drones. “Fue un gran honor servir al pueblo ucraniano como ministro de Defensa”, escribió.

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Disputas internas con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas precipitaron la salida de Fedorov (Reuters)

El exfuncionario, de 35 años, que asumió el cargo en enero y se convirtió en el titular más joven de la historia para esa cartera, impulsó el uso intensivo de drones y gestionó el acuerdo con Elon Musk para dotar a las tropas ucranianas de conectividad satelital Starlink, restringiendo el acceso ruso.

Su gestión, sin embargo, se vio empañada por fuertes desacuerdos con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, lo que precipitó su salida y generó protestas y una crisis interna en el Ejército.

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El relevo en Defensa coincidió con la aprobación parlamentaria del nuevo gabinete propuesto por el primer ministro Serhi Koretski, exdirector de Naftogaz, la empresa estatal de energía.

Por otro lado, esta semana el Parlamento, además, extendió la ley marcial y la movilización general hasta el 31 de octubre, en respuesta a la persistente agresión rusa iniciada en febrero de 2022. Las autoridades legislativas justificaron la medida por la necesidad de “repeler la agresión armada, garantizar la seguridad nacional y eliminar las amenazas a la independencia e integridad territorial de Ucrania”.

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Mientras tanto, las fuerzas rusas consolidaron avances en el este, especialmente en la provincia de Donetsk, y mantuvieron el control parcial de regiones anexionadas como Lugansk, Jersón y Zaporiyia, así como presencia en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk.

(Con información de Europa Press)