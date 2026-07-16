El Salvador

El Salvador supera los 2.1 millones de vehículos y la infraestructura vial llega a su límite, advierte director de tránsito

El director general de Tránsito resaltó que solo en 2026 se han emitido más de 25 mil licencias, de las cuales el 20.51% corresponde a motocicletas, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial en el país

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Una calle urbana con tres carriles llena de autos y motocicletas, con luces de freno encendidas. Un letrero azul de tránsito con flechas de frente y derecha.
La avenida principal de El Salvador muestra filas de vehículos y motocicletas que avanzan lentamente en hora pico, con una señal de tránsito visible en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador enfrenta un crecimiento sostenido y acelerado del parque vehicular, lo que plantea nuevos retos en el ámbito de la seguridad vial y la administración del tránsito en las principales ciudades.

De acuerdo con datos oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), el país cuenta con 2,108,298 vehículos vigentes hasta junio de 2026, cifra que representa una variación anual del 4,25% y que se traduce en mayores exigencias para la infraestructura vial y los sistemas de control de tráfico.

Ante este panorama, la noche de ayer, 15 de julio, el director general de Tránsito, Félix Eduardo Serrano, brindó una entrevista en el espacio de entrevistas del noticiero de Canal Diez, donde expuso el panorama actual y los desafíos que implica la expansión del parque vehicular para la movilidad urbana y la seguridad de conductores y peatones.

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Según el ONASEVI, la cantidad de vehículos en circulación ha crecido mes a mes durante 2026. Este crecimiento, aunque constante, supera la capacidad de expansión de la infraestructura vial existente, lo que genera una densidad cada vez mayor de vehículos por kilómetro de carretera, especialmente en las zonas urbanas de San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

El director general de Tránsito, Félix Eduardo Serrano, durante su participación en el espacio de entrevistas del noticiero de Canal Diez (Cortesía: Noticiero El Salvador).
El director general de Tránsito, Félix Eduardo Serrano, durante su participación en el espacio de entrevistas del noticiero de Canal Diez (Cortesía: Noticiero El Salvador).

El director de Tránsito explicó que esta tendencia al alza no solo refleja la adquisición de nuevos vehículos, sino también la incorporación de motos y automóviles usados al parque vehicular nacional, así como un segmento de unidades cuyo estatus de ingreso permanece indefinido.

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Uno de los datos que destaca el ONASEVI es la creciente participación de las motocicletas en la movilidad salvadoreña. El 34,72% del parque vehicular corresponde a motocicletas, con un total de 732.028 unidades, mientras que los automóviles y otros vehículos representan el 65,28%, equivalentes a 1.376.270 registros.

Durante la entrevista, Serrano subrayó que el crecimiento anual del parque de motocicletas es mucho más rápido que el de los automóviles, situándose entre el 18% y el 20% anual. De acuerdo con el titular, la motocicleta se ha convertido en una opción preferida por su versatilidad, menor costo y facilidad de acceso, aunque este fenómeno también implica mayores desafíos en materia de seguridad vial, debido a la vulnerabilidad de los motociclistas y a comportamientos de riesgo detectados en la vía pública.

El parque vehicular vigente en El Salvador alcanzó los 2.108.298 registros, con un crecimiento anual del 4,25%, según datos de ONASEVI.
El parque vehicular vigente en El Salvador alcanzó los 2.108.298 registros, con un crecimiento anual del 4,25%, según datos de ONASEVI.

Licencias y perfil de los conductores

El ONASEVI reporta que en lo que va del año se han emitido 25.805 licencias de conducir. De ellas, el 74,73% corresponde a hombres y el 25,27% a mujeres, evidenciando un aumento en la participación femenina en la conducción. Por tipo de vehículo, el 79,49% de las licencias emitidas son para vehículos automotores tradicionales y el 20,51% para motocicletas.

Sobre este punto, Serrano indicó que, si bien históricamente la mayoría de las licencias han sido para hombres, la tendencia muestra una creciente cantidad de mujeres que obtienen permisos para manejar tanto automóviles como motocicletas.

El funcionario detalló que la relación entre motos inscritas y licencias de conducir específicas ha mejorado, alcanzando ya entre el 60% y 70%, lo que refleja una mayor conciencia sobre la importancia de la legalidad y la seguridad al conducir.

Un grupo de motocicletas con conductores avanza en una calle con líneas viales pintadas, entre filas de automóviles detenidos. Hay edificios y árboles al fondo.
El 34,72% del parque vehicular en El Salvador corresponde a motocicletas, con 732.028 unidades registradas, según ONASEVI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, ante el aumento del parque vehicular impacta directamente en la saturación de las principales arterias viales del país. Serrano puntualizó que la infraestructura actual no responde al mismo ritmo de crecimiento de los automotores, lo que provoca puntos críticos de congestión, especialmente en las horas pico de ingreso y salida laboral.

El crecimiento del parque vehicular en El Salvador plantea retos que van más allá de la infraestructura. La gestión eficiente del tráfico, la adaptación tecnológica para el control y la fiscalización, y el fortalecimiento de la cultura de seguridad vial son prioridades identificadas tanto por el ONASEVI como por la Dirección General de Tránsito.

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