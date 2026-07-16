Puertos panameños movilizan más de 4.9 millones de TEU en medio de la transición de Balboa y Cristóbal

SSA Marine MIT y Colón Container Terminal lideraron el crecimiento del movimiento de contenedores durante el primer semestre de 2026. Tomada de la AMP

El movimiento de carga en los puertos panameños mantuvo su tendencia de crecimiento durante los primeros seis meses de 2026. Entre enero y junio, el Sistema Portuario Nacional movilizó 4,915,466 TEU (contenedores de 20 pies), un incremento de 1,8% respecto al mismo período de 2025.

El desempeño se produjo en medio de uno de los mayores cambios institucionales que ha vivido el sector en décadas: la salida de Panama Ports Company (PPC) de los puertos de Balboa y Cristóbal tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato, sus adendas y la prórroga que mantenía a la filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison al frente de ambas terminales.

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Aunque el crecimiento fue moderado frente al año anterior, las cifras de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) muestran que el sistema volvió a marcar un máximo reciente.

En el primer semestre de 2024 se movilizaron 4,750,876 TEU; en 2025 la cifra aumentó a 4,829,562, y este año alcanzó 4,915,466 TEU, consolidando una tendencia positiva impulsada por la recuperación del comercio marítimo y el fortalecimiento de las operaciones de trasbordo, principal actividad de los puertos panameños.

Balboa y Cristóbal operan bajo administraciones temporales mientras el Gobierno define el modelo definitivo para ambas concesiones. (AP Foto/Matías Delacroix)

La evolución mensual fue irregular, pero terminó con un cierre bastante sólido. Junio se convirtió en el mes de mayor actividad del semestre, con 876.499 TEU, superando incluso a enero, que había iniciado el año con 865,677 TEU.

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El punto más bajo se registró en febrero, cuando el movimiento cayó a 697,585 TEU, antes de recuperar un dinamismo sostenido entre marzo y junio. Esa recuperación permitió compensar el descenso de comienzos de año y cerrar el semestre con cifras superiores a las de 2025.

Sin embargo, el crecimiento del sistema no fue uniforme entre las terminales. SSA Marine MIT volvió a consolidarse como el puerto con mayor movimiento del país al manejar 1.610.841 TEU, un aumento de 23,1% respecto al año anterior.

También destacó Colón Container Terminal, que movilizó 981.246 TEU, un incremento de 19,8%, mientras PSA Panama International Terminal alcanzó 742,238 TEU, con un crecimiento de 5.4%. Entre las tres terminales compensaron ampliamente la caída registrada en Balboa y Cristóbal.

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El trasbordo continúa siendo el principal motor del sistema portuario panameño y concentra la mayor parte del movimiento de contenedores. REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo

El comportamiento fue muy distinto en los dos puertos administrados hasta marzo por Panama Ports Company. Balboa, en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, registró 1,143,984 TEU, una disminución de 11.9%, mientras Cristóbal, en el Atlántico, movilizó 409,685 TEU, lo que representó una caída del 34.9%, la mayor entre todas las terminales del sistema portuario nacional.

Ese desempeño coincidió con el proceso de transición iniciado tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato de concesión de 1997, las adendas posteriores y la extensión aprobada en 2021 para Panama Ports Company.

El fallo, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de febrero de este año, permitió al Estado recuperar el control de las terminales de Balboa y Cristóbal y abrió un nuevo capítulo para dos de los puertos más estratégicos del país.

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Como parte de ese proceso, el Gobierno designó administradores temporales por un período de 18 meses. La operación del puerto de Balboa quedó en manos de APM Terminals Panamá S.A., mediante un contrato por 26.1 millones de dólares para la operación, mantenimiento y gestión de la terminal del Pacífico.

En tanto, el puerto de Cristóbal pasó a ser administrado por TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), bajo un acuerdo por 15,8 millones de dólares para mantener las operaciones en la costa atlántica mientras se define el modelo definitivo de concesión.

El movimiento de vehículos también aumentó durante el primer semestre, reflejando el dinamismo de la plataforma logística panameña. (Chinatopix vía AP, Archivo)

La reorganización también trascendió el ámbito puramente logístico. La salida de PPC provocó un nuevo foco de tensión entre Panamá y China, luego de que autoridades del gobierno chino cuestionaran las decisiones adoptadas por el Estado panameño sobre una empresa vinculada al grupo CK Hutchison.

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Panamá, por su parte, ha sostenido que las medidas responden exclusivamente al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y al respeto del orden constitucional.

Las cifras de la AMP muestran además que el crecimiento del sistema continuó sustentándose en el trasbordo, que representó 4,35 millones de TEU, mientras la carga local alcanzó 537,315 TEU, un aumento de 9.7% respecto al primer semestre de 2025, reflejando un mayor movimiento de mercancías destinadas al mercado panameño y a las exportaciones nacionales.

Otro indicador que confirmó el dinamismo del sector fue el movimiento de vehículos. Entre enero y junio pasaron por los puertos panameños 90.301 automóviles, un crecimiento cercano al 24% frente al mismo período del año anterior.

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El mayor impulso provino nuevamente de SSA Marine MIT, mientras que Balboa incrementó los embarques de vehículos y PSA mantuvo una tendencia positiva, compensando parcialmente la menor actividad registrada en Cristóbal.

Aunque el sistema portuario logró cerrar el semestre con un nuevo récord reciente de movimiento de contenedores, el segundo semestre estará marcado por un desafío bastante complejo: mantener el crecimiento mientras avanza la administración temporal de Balboa y Cristóbal y el Gobierno define el futuro de dos terminales consideradas piezas clave para la competitividad logística de Panamá y para una ruta interoceánica por la que pasa cerca del 3% del comercio marítimo mundial.

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