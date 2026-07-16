Guatemala

Guatemala vuelve a albergar los foros regionales del clima y de la hidrología

Entre el 20 y el 22 de julio, especialistas de países del SICA se reúnen con apoyo del INSIVUMEH para consensuar proyecciones científicas y reforzar la preparación ante variabilidad y cambio climático

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Banner central blanco con texto "Foro del Clima y Foro Hidrológico de América Central". Sala de conferencias con asistentes, mesas, sillas y pantallas al fondo.
Participantes se congregan en un salón de conferencias para el Foro del Clima y del Foro Hidrológico de América Central, que se realiza en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala vuelve a ser sede del Foro del Clima y del Foro Hidrológico de América Central entre el 20 y el 22 de julio, una cita regional en la que especialistas elaboran pronósticos climáticos e hidrológicos para fortalecer la preparación y la toma de decisiones ante eventos asociados a la variabilidad y el cambio climático.

El encuentro, impulsado con participación del INSIVUMEH, reúne a expertos en meteorología y recursos hídricos de los países miembros del sistema de integración centroamericana.

Uno de los productos que se elaborará en esta reunión es la perspectiva hidrológica centroamericana, que contendrá el pronóstico de caudales para agosto, septiembre y octubre de 2026.

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Ese análisis busca estimar el comportamiento mensual de los ríos y servir de apoyo a la planificación y gestión del recurso hídrico en la región.

De acuerdo con las cápsulas informativas difundidas por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el foro permite analizar información científica, compartir conocimientos y consensuar proyecciones climáticas para Centroamérica.

El organismo presentó el encuentro como un espacio en el que se combinan ciencia, experiencia y cooperación internacional para producir información útil para la toma de decisiones.

Guatemala ya fue sede del Foro del Clima y del Foro Hidrológico de América Central en una edición en la que recibió a expertos de los países miembros. Como resultado de ese trabajo se obtuvo una perspectiva climática para el período de mayo a julio en la región centroamericana, con una previsión de condiciones normales.

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Mapa de Guatemala con montañas, ríos y árboles. El logo de INSIVUMEH, un globo terráqueo azul con ondas, se ubica al centro.
Una ilustración conceptual muestra a Guatemala como el corazón geográfico de América Central, rodeada de montañas y ríos, con el logo de INSIVUMEH en el centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El foro elabora pronósticos de lluvia, clima y caudales para los próximos meses

El Departamento de Meteorología del INSIVUMEH aporta al foro pronósticos deterministas nacionales y regionales, además de pronósticos de categorización climática a ambas escalas. Esos insumos forman parte de la discusión técnica con la que los especialistas buscan comprender las condiciones climáticas de la región.

En paralelo, el Departamento de Hidrología participa en la elaboración de la perspectiva hidrológica regional. Ese producto estima el comportamiento esperado de los caudales y se utiliza para anticipar posibles crecidas de ríos o períodos de déficit hídrico.

Para construir esa perspectiva se emplean pronósticos mensuales de lluvia generados con las herramientas LexG y Climate Predictability Tool (CPT), junto con el modelo hidrológico HPV Light. Según la información oficial, esa combinación técnica permite trasladar los escenarios de precipitación a estimaciones sobre el comportamiento de los ríos.

La utilidad práctica del pronóstico alcanza a sectores como agua potable y saneamiento, seguridad alimentaria y generación hidroeléctrica. La información también se presenta como una base científica para adoptar decisiones oportunas frente a escenarios de exceso o escasez de agua.

Guatemala vincula el trabajo regional con los sistemas de alerta temprana

El bloque de trabajo no se limita a la producción de mapas o proyecciones estacionales. Guatemala está trabajando a nivel regional con los Sistemas de Alerta Temprana, una estrategia orientada a coordinar acciones con los países vecinos y a facilitar respuestas en distintos sectores socioeconómicos.

La organización del encuentro cuenta con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Comité Regional de Recursos Hidráulicos y del SICA. Entre los resultados estratégicos en discusión figura el análisis de la época lluviosa en la región, incluido el caso de Guatemala.

Según el material oficial, la meta es producir información oportuna y científica que ayude a enfrentar los desafíos de la variabilidad climática y del cambio climático. El instituto anunció además una transmisión especial del evento durante las jornadas del 20 al 22 de julio.

Insivumeh un sistema de alerta temprana para crecidas repentinas de ríos

El INSIVUMEH, puso en marcha un sistema de alerta temprana para crecidas repentinas de ríos que fue desarrollado desde cero dentro de la institución y que busca ganar entre 3 y 5 horas para evacuar comunidades vulnerables antes de un posible desbordamiento, según explicó Ovidio Reyes coordinador de la sección de instrumentación del Departamento de Investigación y Servicios Hídricos del instituto.

Reyes dijo que el proyecto surgió después de que Guatemala se comprometiera en 2024 ante la Organización Meteorológica Mundial y la Organización de las Naciones Unidas con la iniciativa Early Warning for All, que plantea que para 2030 el país debe contar con sistemas de alertamiento multivariable a escala nacional.

El ingeniero precisó que el equipo ya funciona en tres departamentos: San Marcos en el río Suchiate, Retalhuleu en el río Samalá y Alta Verapaz en los ríos Polochic y Hueloh. Según Reyes, el sistema depende por completo de los datos enviados en tiempo real por estaciones hidrológicas instaladas en puntos estratégicos de las cuencas.

El dispositivo procesa esa información y la traduce en alertas visuales, auditivas y mensajes enviados por la plataforma Telegram, de acuerdo con Reyes. El objetivo, dijo, fue convertir datos técnicos en avisos comprensibles para poblaciones alejadas, donde muchas crecidas ocurren de noche o en la madrugada.

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