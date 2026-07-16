República Dominicana

La energía inyectada al sistema eléctrico dominicano crece 1.1% en el primer trimestre de 2026

El sistema nacional sumó 56.8 GWh frente al mismo período de 2025, un avance que apunta a una oferta más estable para cubrir la demanda de hogares, comercios y sectores productivos.

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El sector eléctrico dominicano inyectó 5,300.2 GWh al SENI en el primer trimestre de 2026./ (Cortesía: Ministerio de Energía y Minas)
El sector eléctrico dominicano inyectó 5,300.2 GWh al SENI en el primer trimestre de 2026./ (Cortesía: Ministerio de Energía y Minas)

El sector eléctrico dominicano ha presentado señales positivas en el primer trimestre de 2026, destacándose un aumento relevante en la inyección de energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y una continua transformación en la matriz de generación eléctrica, aspectos fundamentales para el desarrollo económico y la calidad del servicio en la República Dominicana.

Durante el período enero-marzo de 2026, la cantidad de energía inyectada al SENI alcanzó los 5,300.2 GWh. Esta cifra significa un crecimiento de 56.8 GWh respecto al mismo trimestre del año anterior, equivalente a una variación positiva del 1.1%. El resultado refleja una mayor disponibilidad de energía eléctrica, lo que incide favorablemente en la satisfacción de la demanda nacional y en la estabilidad del servicio, según el Informe de Desempeño Empresas Eléctricas Estatales marzo 2026.

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La importancia de estos datos radica en que, además de responder a una economía en crecimiento, evidencian la capacidad del sistema eléctrico para mantener un flujo estable y suficiente hacia todos los sectores productivos y residenciales del país.

En términos de fuentes de generación, el informe señala cambios notables en la composición de la matriz energética dominicana. El gas natural se mantiene como la principal fuente, con un 35.9% de participación, aunque su cuota experimentó una leve reducción de 4.8 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2025. Por otro lado, los derivados del petróleo, principalmente Fuel Oil #6 y #2, tuvieron una presencia del 13.8% en la matriz, con un incremento de 6 puntos porcentuales.

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Técnicos supervisan la operación de una central de generación eléctrica en República Dominicana, reflejando el incremento en la inyección de energía al SENI durante el primer trimestre de 2026. /(Foto cortesía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana)
Técnicos supervisan la operación de una central de generación eléctrica en República Dominicana, reflejando el incremento en la inyección de energía al SENI durante el primer trimestre de 2026. /(Foto cortesía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana)

Este aumento sugiere una respuesta estratégica a las variaciones internacionales en los precios de los combustibles, así como al comportamiento del mercado eléctrico local.

El carbón mineral representó el 27.7%, evidenciando una disminución de 1.6 puntos porcentuales y reflejando el proceso de transición energética paulatina hacia opciones menos contaminantes. En el ámbito de las energías limpias, las fuentes renovables no convencionales (que incluyen eólica, solar y biomasa) mostraron avances, ocupando el 16.6% de la matriz, frente al 15.9% del año anterior.

La participación de la energía hidráulica se ubicó en 6.0%, con una variación marginal. Esta evolución apunta hacia una matriz cada vez más diversificada y resiliente, sin perder de vista la necesidad de incrementar la presencia de energías renovables en la generación total para fortalecer la sostenibilidad ambiental del sistema.

Comportamiento de las empresas del sector eléctrico

Las principales empresas generadoras y de transmisión estatales continuaron registrando una gestión acorde a las exigencias del mercado. La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) facturó 317.2 GWh, lo que representa una ligera reducción de 2.3% en cuanto a volumen, aunque con un incremento en el valor facturado debido a mejoras en los precios promedio de venta. EGEHID también elevó sus inversiones en un 12.1% respecto al año anterior, enfocándose en modernización y optimización de infraestructuras.

La energía inyectada al SENI creció 56.8 GWh de manera interanual. /(EFE/Bienvenido Velasco/Archivo)
La energía inyectada al SENI creció 56.8 GWh de manera interanual. /(EFE/Bienvenido Velasco/Archivo)

Por su parte, la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) aportó al SENI 1,079.9 GWh, mostrando ajustes en su participación, manteniéndose como un actor clave para la matriz gracias al uso eficiente del carbón y mejoras continuas en sus operaciones.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) registró una facturación total de USD 34.8 millones por concepto de peajes, lo que representa un crecimiento de 4.4%. Este resultado estuvo impulsado por incrementos tanto en el derecho de conexión como en el uso de la red de transmisión.

Según el informe, los factores externos como la tasa de cambio y los precios internacionales de los combustibles influyeron en los costos de generación, pero la estructura del sistema nacional permitió una administración de los recursos energéticos para evitar impactos mayores en el suministro y asegurar la continuidad del servicio.

El balance del primer trimestre de 2026 muestra que el sector eléctrico dominicano avanza hacia una mayor robustez y estabilidad, con una visión de largo plazo orientada a la diversificación, sostenibilidad y fortalecimiento de la infraestructura. Será clave continuar este impulso durante el año para afianzar la transformación positiva evidenciada en los primeros meses, con un sistema más eficiente, confiable y moderno.

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