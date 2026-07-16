Por qué Christopher Nolan apostó por el caos real del mar agitado de Escocia al filmar La Odisea

El director Christopher Nolan mantuvo el rodaje de “La Odisea” durante una tormenta en Escocia, recogiendo imágenes genuinas de un equipo afectado por el malestar en alta mar (Universal Pictures)

El director británico Christopher Nolan decidió mantener el rodaje de su próxima superproducción, La Odisea, pese a las adversas condiciones en alta mar frente a la costa de Escocia, lo que provocó que parte del elenco y el equipo técnico sufrieran mareos y vómitos. El propio realizador afirmó que de esa jornada obtuvo algunas de sus tomas favoritas de la película.

Una jornada marcada por el oleaje

Durante julio de 2025, el equipo de La Odisea se embarcó en una sesión de filmación en aguas agitadas. Según informó The Guardian, la producción recibió la recomendación de que zarpar sería posible, aunque bastante desagradable por el estado del mar.

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Contra las dudas iniciales, Nolan optó por seguir adelante. Varias cámaras permanecieron activas mientras integrantes del elenco y del equipo técnico luchaban contra el malestar físico a bordo.

Parte del elenco y el equipo técnico sufrió mareos y vómitos a bordo, mientras las cámaras captaban la crudeza de la travesía frente a la costa escocesa (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

El director relató que los actores, sujetos a las barandillas del barco, mostraban signos claros de debilidad por el mareo.

“Perdona, ¿te importaría si grabamos los vómitos con la cámara?”, recordó haberle preguntado al director de fotografía Hoyte van Hoytema, de acuerdo con Variety. Esa decisión permitió a la producción captar momentos genuinos, una seña de identidad del realizador.

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Igualdad de condiciones para todo el equipo

Matt Damon, protagonista de la película, explicó en entrevista con The Hollywood Reporter que ningún miembro del elenco recibió un trato diferenciado durante la filmación.

Matt Damon relató que Nolan y todo el equipo afrontaron sin privilegios el frío y la humedad, lo que fortaleció la unión entre los participantes (Universal Pictures.)

“No hubo trato especial. Si estás en un barco en medio del océano y te atrapa una tormenta, te mojas igual que todos los demás”, afirmó el actor.

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Señaló, además, que el propio Nolan permaneció junto al reparto y al equipo técnico bajo las mismas condiciones de frío y humedad, lo que reforzó la cohesión dentro del grupo.

La experiencia de rodaje en alta mar, según Damon, fue una de las más exigentes de su carrera, tanto por la exposición a las inclemencias del tiempo como por el esfuerzo físico requerido para mantener el ritmo de trabajo.

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El realismo como apuesta narrativa

La decisión de filmar en condiciones adversas responde a la búsqueda de autenticidad que caracteriza las producciones de Christopher Nolan

La decisión de Christopher Nolan de mantener la filmación en condiciones adversas se enmarca en su conocida preferencia por el realismo y los efectos prácticos en sus películas.

“El grupo aceptó seguir adelante en esas condiciones”, detalló el director, quien no identificó públicamente qué actores de reparto fueron captados enfermos. Según The Guardian, esas imágenes representan para el cineasta un material invaluable que refuerza la autenticidad de la narración.

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El uso de tomas espontáneas y la incorporación de reacciones genuinas del elenco buscan trasladar al espectador la crudeza de la travesía de Odiseo, el personaje central, interpretado por Matt Damon.

Un reparto internacional para una epopeya clásica

La Odisea reúne a actores de diferentes países, con Matt Damon al frente de un elenco que revive el mítico regreso de Odiseo a Ítaca (Crédito: Melinda Sue Gordon / Universal Pictures / The New York Times)

En la adaptación de la obra homérica, Damon encarna a Odiseo, líder griego que intenta regresar a Ítaca tras la guerra de Troya. La película cuenta también con la participación de Himesh Patel en el papel de Euríloco, segundo al mando de los soldados.

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El elenco lo completan figuras como Mia Goth, Charlize Theron, Robert Pattinson, John Leguizamo, Zendaya, Jon Bernthal, Benny Safdie, Samantha Morton, Lupita Nyong’o, Elliot Page, Tom Holland y Anne Hathaway.

La producción, que reúne a intérpretes de diferentes nacionalidades, sitúa su acción mayoritariamente en escenarios naturales, acorde con la visión de Nolan de recrear el viaje de regreso a casa de los sobrevivientes de la expedición griega.

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Fecha de estreno y expectativas

La superproducción llegará a los cines el 17 de julio, con gran expectativa por el enfoque realista y el prestigio del realizador británico

La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, llegará a los cines el 17 de julio. Según Variety, la expectativa en torno al estreno es elevada, tanto por el prestigio del director como por el atractivo de una historia basada en uno de los clásicos de la literatura universal.

El propio Nolan subrayó que las imágenes obtenidas durante la complicada jornada en Escocia se cuentan entre sus favoritas y considera que aportan un valor distintivo a la película.

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La experiencia de rodar bajo condiciones extremas permanece como uno de los momentos más comentados por el equipo, según The Hollywood Reporter. Tanto actores como técnicos coinciden en que el esfuerzo realizado se refleja en la intensidad visual y narrativa de la obra.