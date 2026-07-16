El Salvador

COEXPORT reconoce por primera vez a una iniciativa de servicios turísticos: Surf City impulsa el crecimiento del sector en El Salvador

El plan recibió un galardón en la 47ª edición de los premios Exportadores Destacados de COEXPORT, el primero para una iniciativa de servicios, por su enfoque en infraestructura y atracción de inversiones

Guardar
Google icon
Vista aérea del malecón y parque de diversiones en La Libertad, uno de los puntos emblemáticos del desarrollo turístico impulsado por Surf City en la costa de El Salvador (Foto cortesía del MOP).
Vista aérea del malecón y parque de diversiones en La Libertad, uno de los puntos emblemáticos del desarrollo turístico impulsado por Surf City en la costa de El Salvador (Foto cortesía del MOP).

El Salvador atraviesa un periodo de auge en el turismo, consolidándose como uno de los destinos más atractivos de la región. El territorio nacional ha registrado un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes internacionales, impulsado por nuevas inversiones en infraestructura y una mayor conectividad aérea. Este dinamismo se refleja en la economía, donde el turismo se posiciona como uno de los principales motores de desarrollo.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó en Diálogo 21 que, hasta junio de 2026, El Salvador ha recibido 2.5 millones de turistas internacionales. “Es una cifra récord. Ya hemos superado la mitad de nuestra meta de este año, que son 4.2 millones de visitantes internacionales”, afirmó. La mayor parte de estos visitantes provienen de Guatemala, especialmente hacia la zona occidental, la zona central y las costas, como Surf City en La Libertad. También destacó la presencia de turistas hondureños y de países como Estados Unidos y Canadá.

PUBLICIDAD

El turismo en El Salvador crece con una estrategia que articula al gobierno central, el sector privado y las comunidades locales. (Foto cortesía ISTU)
El turismo en El Salvador crece con una estrategia que articula al gobierno central, el sector privado y las comunidades locales. (Foto cortesía ISTU)

Valdez explicó que el crecimiento del sector responde a una estrategia que une esfuerzos del gobierno central, el sector privado y las comunidades locales. “Nosotros tenemos más de tres mil quinientas empresas turísticas en todo el inventario turístico, de las cuales la mayoría son restaurantes y hoteles”, detalló. La funcionaria subrayó la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado para mantener la calidad en el servicio para asegurar que los visitantes tengan experiencias positivas que favorezcan la recomendación y el regreso al país.

El reconocimiento al trabajo articulado no se limita solo al aumento de visitantes. El sector fue galardonado en la cuadragésima séptima edición de los premios Exportadores Destacados de COEXPORT por la estrategia Surf City, que ha posicionado a El Salvador como sede de más de 25 torneos internacionales de surf desde 2019. “Este reconocimiento es a una estrategia ancla que ha venido trabajando precisamente en la infraestructura, en la atracción de visitantes y ahora estamos en la etapa de la atracción de inversiones”, mencionó Valdez. Además, resaltó que es la primera vez que COEXPORT otorga un galardón a una iniciativa de servicios turísticos, reflejando el peso económico que ha adquirido el sector.

PUBLICIDAD

Salvadoreños y extranjeros aprovechan el fin de semana largo para visitar los principales destinos turísticos de El Salvador, con Surf City como uno de los puntos de mayor afluencia. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Salvadoreños y extranjeros aprovechan el fin de semana largo para visitar los principales destinos turísticos de El Salvador, con Surf City como uno de los puntos de mayor afluencia. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La ministra puntualizó que el turismo generó en 2025 más de $3,600 millones en ingresos y divisas, así como más de 300 mil empleos directos e indirectos. Además, resaltó el trabajo para que los beneficios económicos se distribuyan en las comunidades de los principales destinos turísticos, a través de capacitación y alianzas con empresas locales. “Nunca es tarde para capacitarnos o para aprender nuevos oficios. Estos destinos turísticos pasaron de que no podías salir de una calle a la otra, a que ahora ya estás libre y que puedes ir a estudiar, capacitarte y buscar oportunidades”, señaló Valdez.

En materia de conectividad, El Salvador ha ampliado su oferta con la llegada de nuevas aerolíneas y rutas directas a ciudades europeas como Madrid y Barcelona, lo que facilita el acceso de visitantes desde mercados más lejanos. “Ahora tenemos vuelos directos que no van a tener necesidad de pasar por Guatemala, sino que son directamente hasta El Salvador. Uno viene de Madrid y otro de Barcelona”, indicó la funcionaria, destacando que el incremento de rutas aéreas contribuye a un mayor flujo de turistas y a una diversificación de mercados.

El auge turístico también se refleja en la reapertura de espacios como el Parque Nacional El Boquerón y la realización de eventos deportivos así como festivales en distintas regiones del país. La ministra invitó a la población para aprovechar la diversidad de destinos y actividades disponibles.

Temas Relacionados

TurismoSurfTransporte aéreoEl SalvadorCOEXPORTMorena ValdezMinisterio de Turismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Puertos panameños movilizan más de 4.9 millones de TEU en medio de la transición de Balboa y Cristóbal

Los datos del primer semestre muestran un aumento en los TEU y en el transporte de vehículos, pese al relevo en la gestión de las principales terminales del país.

Puertos panameños movilizan más de 4.9 millones de TEU en medio de la transición de Balboa y Cristóbal

La energía inyectada al sistema eléctrico dominicano crece 1.1% en el primer trimestre de 2026

El sistema nacional sumó 56.8 GWh frente al mismo período de 2025, un avance que apunta a una oferta más estable para cubrir la demanda de hogares, comercios y sectores productivos.

La energía inyectada al sistema eléctrico dominicano crece 1.1% en el primer trimestre de 2026

“Portan las ilusiones de un país”: Nasry Asfura juramenta a 170 atletas hondureños rumbo a los Juegos Centroamericanos

Más de un centenar de deportistas y una treintena de entrenadores y técnicos fueron juramentados por el presidente Nasry Asfura en Tegucigalpa para competir en 27 disciplinas en República Dominicana

“Portan las ilusiones de un país”: Nasry Asfura juramenta a 170 atletas hondureños rumbo a los Juegos Centroamericanos

Costa Rica detecta por primera vez un virus en garrapatas que no había sido identificado en Centroamérica

La investigación iniciada en 2023 permitió identificar este agente en la provincia de Limón, marcando el inicio de una nueva vigilancia para virus transmitidos por garrapatas en Centroamérica. Según los datos disponibles, la variante costarricense tiene rasgos genéticos propios y no existen casos clínicos en humanos vinculados a su detección

Costa Rica detecta por primera vez un virus en garrapatas que no había sido identificado en Centroamérica

El Salvador supera los 2.1 millones de vehículos y la infraestructura vial llega a su límite, advierte director de tránsito

El director general de Tránsito resaltó que solo en 2026 se han emitido más de 25 mil licencias, de las cuales el 20.51% corresponde a motocicletas, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial en el país

El Salvador supera los 2.1 millones de vehículos y la infraestructura vial llega a su límite, advierte director de tránsito

TECNO

Cómo evitar estafas en tu cuenta de Nequi y DaviPlata

Cómo evitar estafas en tu cuenta de Nequi y DaviPlata

Apple añade ecualización para AirPods después de 10 años de lanzamiento

Soñaste con un bebé y no sabes qué significa: esto es lo que dice la IA

Furor por Pokémon GO: un Mewtwo exclusivo alcanza precios de miles de dólares en eBay

Más de 80 celulares ya se actualizan a Android 17: verifica si el tuyo está en la lista

ENTRETENIMIENTO

Anya Taylor-Joy dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi rumbo a la final del mundial: “Gracias por hacer que nuestro país se sienta orgulloso”

Anya Taylor-Joy dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi rumbo a la final del mundial: “Gracias por hacer que nuestro país se sienta orgulloso”

Por qué Christopher Nolan apostó por el caos real del mar agitado de Escocia al filmar La Odisea

La reacción viral de Mick Jagger por la eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026

El gesto de Louis Tomlinson con una fan argentina antes del partido con Inglaterra que se volvió viral

Anya Taylor-Joy reveló cómo se enteró del triunfo de Argentina contra Cabo Verde durante la boda de Taylor Swift

MUNDO

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar objetivos estratégicos de Arabia Saudita si aumenta la ofensiva en Yemen

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar objetivos estratégicos de Arabia Saudita si aumenta la ofensiva en Yemen

Zelensky propuso al general Yevheni Jmara como nuevo ministro de Defensa y pidió su ratificación al Parlamento

Lisboa marca tendencia: la primera parafarmacia autónoma de Europa abrió sus puertas sin empleados ni filas

La salida del ministro de Defensa desató protestas en Ucrania y una crisis interna en el Ejército

La recuperación del comercio de petróleo por el estrecho de Ormuz pierde impulso en medio de la escalada entre EEUU e Irán