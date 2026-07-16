COEXPORT reconoce por primera vez a una iniciativa de servicios turísticos: Surf City impulsa el crecimiento del sector en El Salvador

Vista aérea del malecón y parque de diversiones en La Libertad, uno de los puntos emblemáticos del desarrollo turístico impulsado por Surf City en la costa de El Salvador (Foto cortesía del MOP).

El Salvador atraviesa un periodo de auge en el turismo, consolidándose como uno de los destinos más atractivos de la región. El territorio nacional ha registrado un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes internacionales, impulsado por nuevas inversiones en infraestructura y una mayor conectividad aérea. Este dinamismo se refleja en la economía, donde el turismo se posiciona como uno de los principales motores de desarrollo.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó en Diálogo 21 que, hasta junio de 2026, El Salvador ha recibido 2.5 millones de turistas internacionales. “Es una cifra récord. Ya hemos superado la mitad de nuestra meta de este año, que son 4.2 millones de visitantes internacionales”, afirmó. La mayor parte de estos visitantes provienen de Guatemala, especialmente hacia la zona occidental, la zona central y las costas, como Surf City en La Libertad. También destacó la presencia de turistas hondureños y de países como Estados Unidos y Canadá.

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El turismo en El Salvador crece con una estrategia que articula al gobierno central, el sector privado y las comunidades locales. (Foto cortesía ISTU)

Valdez explicó que el crecimiento del sector responde a una estrategia que une esfuerzos del gobierno central, el sector privado y las comunidades locales. “Nosotros tenemos más de tres mil quinientas empresas turísticas en todo el inventario turístico, de las cuales la mayoría son restaurantes y hoteles”, detalló. La funcionaria subrayó la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado para mantener la calidad en el servicio para asegurar que los visitantes tengan experiencias positivas que favorezcan la recomendación y el regreso al país.

El reconocimiento al trabajo articulado no se limita solo al aumento de visitantes. El sector fue galardonado en la cuadragésima séptima edición de los premios Exportadores Destacados de COEXPORT por la estrategia Surf City, que ha posicionado a El Salvador como sede de más de 25 torneos internacionales de surf desde 2019. “Este reconocimiento es a una estrategia ancla que ha venido trabajando precisamente en la infraestructura, en la atracción de visitantes y ahora estamos en la etapa de la atracción de inversiones”, mencionó Valdez. Además, resaltó que es la primera vez que COEXPORT otorga un galardón a una iniciativa de servicios turísticos, reflejando el peso económico que ha adquirido el sector.

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Salvadoreños y extranjeros aprovechan el fin de semana largo para visitar los principales destinos turísticos de El Salvador, con Surf City como uno de los puntos de mayor afluencia. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La ministra puntualizó que el turismo generó en 2025 más de $3,600 millones en ingresos y divisas, así como más de 300 mil empleos directos e indirectos. Además, resaltó el trabajo para que los beneficios económicos se distribuyan en las comunidades de los principales destinos turísticos, a través de capacitación y alianzas con empresas locales. “Nunca es tarde para capacitarnos o para aprender nuevos oficios. Estos destinos turísticos pasaron de que no podías salir de una calle a la otra, a que ahora ya estás libre y que puedes ir a estudiar, capacitarte y buscar oportunidades”, señaló Valdez.

En materia de conectividad, El Salvador ha ampliado su oferta con la llegada de nuevas aerolíneas y rutas directas a ciudades europeas como Madrid y Barcelona, lo que facilita el acceso de visitantes desde mercados más lejanos. “Ahora tenemos vuelos directos que no van a tener necesidad de pasar por Guatemala, sino que son directamente hasta El Salvador. Uno viene de Madrid y otro de Barcelona”, indicó la funcionaria, destacando que el incremento de rutas aéreas contribuye a un mayor flujo de turistas y a una diversificación de mercados.

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El auge turístico también se refleja en la reapertura de espacios como el Parque Nacional El Boquerón y la realización de eventos deportivos así como festivales en distintas regiones del país. La ministra invitó a la población para aprovechar la diversidad de destinos y actividades disponibles.