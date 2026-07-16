"Estas personas adquirían droga en San Salvador y la distribuían en Sonsonate": desarticulan red de narcotráfico en El Salvador

La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon una red de narcotráfico en Sonsonate con un operativo simultáneo en trece viviendas. (Foto: FGR)

Una red dedicada al narcotráfico fue desarticulada en el departamento de Sonsonate tras un operativo simultáneo en trece viviendas, coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR) con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC). El procedimiento es el resultado de una investigación que se extendió por más de un año, iniciada tras la captura en flagrancia de una persona que distribuía droga en la zona de Sonsonate.

Las autoridades informaron que los integrantes de esta estructura adquirían estupefacientes en San Salvador y los distribuían en distintas zonas del departamento, como San Antonio del Monte, Sonsacate e Izalco. El fiscal del caso explicó que la red estaba conformada por varios responsables en cada sector, coordinados desde la capital del país para abastecer a los distribuidores locales.

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Durante el operativo, se realizaron trece registros domiciliarios en municipios del departamento de Sonsonate. Equipos de la FGR y de la PNC participaron en los procedimientos, logrando la captura de Nylbert Abrahan Rosales Mendoza, Héctor Antonio Guzmán Ticas, Kevin Ernesto Rodríguez Rodríguez, José Alfredo Acevedo Rivera y Jorge Alberto Rebollo Recinos.

La investigación sobre narcotráfico en Sonsonate se extendió por más de un año y comenzó tras una captura en flagrancia por distribución de droga. (Foto: FGR)

El fiscal detalló que, además de estos cinco detenidos, otras cinco personas ya se encuentran en prisión y serán notificadas de los nuevos delitos que se les atribuyen. Los allanamientos se efectuaron en las viviendas donde residían los imputados, con acciones coordinadas en distintos puntos del departamento.

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La investigación permitió establecer que la organización compraba la droga en San Salvador y la trasladaba hasta Sonsonate, donde era distribuida en sectores como el distrito de Sonsonate, San Antonio del Monte y Sonsacate. Según el fiscal, existía una persona encargada en la capital que se ocupaba de abastecer a los distribuidores en el occidente del país.

“Estas personas se dedicaban a comprar y comercializar droga en el departamento de Sonsonate y en el departamento de San Salvador”, afirmó el fiscal. La estructura funcionaba a través de una red de enlaces que facilitaba el flujo continuo de estupefacientes entre ambos territorios.

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La estructura compraba droga en San Salvador y la distribuía en Sonsonate, San Antonio del Monte, Sonsacate e Izalco. (Foto: FGR)

Durante los trece registros, las autoridades incautaron 13 teléfonos móviles, 2 balanzas, 18 porciones pequeñas de metanfetamina y USD 2,036 en efectivo. El fiscal señaló que esta evidencia será incorporada al proceso penal para fortalecer la acusación contra los miembros de la estructura.

Entre los objetos decomisados también se encontraron herramientas empleadas para la comercialización y el pesaje de droga. “La evidencia servirá para fortalecer la investigación”, sostuvo el fiscal.

A los detenidos se les atribuyen los delitos de actos preparatorios, proposición y conspiración de asociaciones delictivas, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito y posesión y tenencia. El fiscal precisó que los cargos corresponden a la actividad de comercialización y distribución de droga en la región.

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El fiscal sostuvo que la red operaba con responsables por sector y con coordinación desde San Salvador para abastecer a distribuidores locales. (Foto: FGR)

La acusación será notificada también a los otros cinco integrantes de la red que ya se encuentran detenidos. El ministerio público utilizará toda la evidencia recolectada para sustentar las imputaciones presentadas.

La investigación se originó tras la captura en flagrancia de una persona que llegó desde San Salvador para entregar droga en Sonsonate. Desde ese momento, la fiscalía amplió las pesquisas, logrando identificar a varios integrantes del grupo y los mecanismos de abastecimiento y distribución empleados.

El fiscal indicó que, con el avance de la indagación, se confirmó que la estructura era “bien organizada” y operaba de manera coordinada entre ambos departamentos, lo que permitió ejecutar el operativo simultáneo en los municipios involucrados.

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