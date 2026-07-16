Costa Rica

Costa Rica detecta por primera vez un virus en garrapatas que no había sido identificado en Centroamérica

La investigación iniciada en 2023 permitió identificar este agente en la provincia de Limón, marcando el inicio de una nueva vigilancia para virus transmitidos por garrapatas en Centroamérica. Según los datos disponibles, la variante costarricense tiene rasgos genéticos propios y no existen casos clínicos en humanos vinculados a su detección

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El Jingmen tick virus fue identificado en garrapatas de Valle La Estrella, en Limón, y constituye el primer registro documentado en Costa Rica y Centroamérica. (Vídeo: Universidad de Costa Rica)

La identificación reciente del Jingmen tick virus en garrapatas de la zona de Valle La Estrella, provincia de Limón, constituye el primer registro documentado de este microorganismo tanto en Costa Rica como en Centroamérica.

El hallazgo, divulgado en junio de 2026, abre una línea de vigilancia nueva, ya que la ciencia desconoce si el virus detectado en el país puede causar enfermedad en personas o animales y cómo circula en el territorio.

El estudio, liderado por la Universidad de Costa Rica, detectó el virus en la especie Amblyomma mixtum, una de las garrapatas que más pica a las personas en la región. Las garrapatas positivas procedían exclusivamente de caballos, mientras que las recolectadas directamente de la vegetación de los potreros no presentaron el patógeno. Entre octubre de 2023 y mayo de 2024, el equipo analizó 97 muestras recolectadas en esa área.

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El equipo responsable del hallazgo subrayó que no existe evidencia de que el Jingmen tick virus esté produciendo enfermedad en personas ni en animales en Costa Rica. Tampoco hay, por el momento, una prueba diagnóstica disponible fuera de la PCR utilizada en la investigación.

La viróloga Tatiana Murillo Corrales señaló que este registro corresponde específicamente a la especie Amblyomma mixtum tanto en Costa Rica como en Centroamérica. Destacó que, hasta este estudio, la información disponible sobre garrapatas en la región se limitaba a bacterias, por lo que la detección del Jingmen tick virus amplía el conocimiento sobre los agentes que pueden portar estos artrópodos.

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El virus solo apareció en garrapatas que parasitaban caballos

El estudio no incluyó análisis de sangre de los caballos, por lo que no es posible asegurar si estos estaban infectados o si desarrollaron síntomas.

La única hipótesis planteada por el equipo es que los equinos podrían tener alguna función en el ciclo de transmisión, aunque aún no se sabe si actúan como hospederos principales o accidentales.

Murillo explicó que la detección únicamente en garrapatas tomadas de caballos y no en las de la vegetación, pese a compartir el mismo potrero, sugiere una posible relación entre el virus y estos animales, aunque el rol del caballo en el ciclo del virus todavía no está claro.

El médico veterinario Víctor Montenegro Hidalgo, de la Universidad Nacional, coincidió en que la eventual detección del virus en caballos no sería extraña, ya que el Jingmen tick virus ha sido identificado en especies como bovinos, primates no humanos, roedores y murciélagos en otras regiones del mundo. Montenegro aclaró que, aunque los caballos podrían estar expuestos al patógeno por la picadura de garrapatas, actualmente no existe evidencia científica de que el virus provoque enfermedad en estos animales.

Dra. Tatiana Murillo Corrales, Viróloga De La Universidad De Costa Rica. (Vídeo: Universidad de Costa Rica)

El equipo científico también consideró que, por el tipo de ambientes donde se recolectaron las garrapatas, el virus podría circular en otros hospederos potenciales: perros, primates no humanos, roedores, pequeños mamíferos, aves y murciélagos. Esto se relaciona con la amplia capacidad de Amblyomma mixtum para alimentarse de diferentes vertebrados, incluidos seres humanos.

El análisis genético reveló una variante local relacionada con linajes de Europa y Asia occidental

El material genético del virus fue analizado mediante técnicas de secuenciación de nueva generación y metagenómica viral en el Instituto Pasteur de Francia. Este procedimiento permitió reconstruir casi todo el genoma y compararlo con secuencias de otras regiones del mundo.

La variante identificada en Costa Rica mostró diferencias respecto a otras descritas globalmente, aunque comparte un ancestro evolutivo con virus encontrados en América Latina y el Caribe y pertenece al mismo linaje que variantes detectadas en Europa y Asia occidental, incluidas algunas aisladas en humanos.

La Universidad de Costa Rica detectó el Jingmen tick virus en garrapatas Amblyomma mixtum recolectadas de caballos entre octubre de 2023 y mayo de 2024. (Foto: Universidad de Costa Rica)
La Universidad de Costa Rica detectó el Jingmen tick virus en garrapatas Amblyomma mixtum recolectadas de caballos entre octubre de 2023 y mayo de 2024. (Foto: Universidad de Costa Rica)

Murillo explicó que el virus hallado en Costa Rica se asocia a otras detecciones en Europa, el Caribe, México y Colombia, así como en Asia occidental, lo que lleva a pensar en un origen europeo y asiático para la variante local.

Esta relación genética distingue al Jingmen tick virus detectado en Costa Rica de los descritos en Brasil, que están más ligados a linajes africanos. Por ello, el equipo científico plantea la hipótesis de dos posibles entradas del virus a América: por garrapatas infectadas o por animales portadores.

El estudio también reportó que se analizaron muestras de Ciudad Colón, Heredia, Monte de la Cruz y Vara Blanca, sin hallar el virus en esas localidades. Comparaciones preliminares con muestras recolectadas en Panamá evidenciaron diferencias en las comunidades virales entre ambos países.

El hallazgo plantea nuevos retos de vigilancia y prevención

Desde su descubrimiento en China en 2014, el Jingmen tick virus ha sido detectado en Asia, Europa, África y América. Un estudio de 2019 publicado en The New England Journal of Medicine informó que algunos virus de este grupo pueden infectar a humanos y causar escara en la zona de la picadura, fiebre, inflamación de ganglios, dolor de cabeza y malestar general.

La investigación de la Universidad de Costa Rica remarcó que todavía no se sabe si el virus detectado en el país puede provocar estos síntomas o si tendría un comportamiento diferente. El registro permite, sin embargo, comenzar a vigilar el agente, buscarlo activamente y mejorar la capacidad de respuesta si se presentaran casos.

El entomólogo médico Luis Enrique Chaves González, integrante del equipo, señaló que “lo que no se conoce, no se vigila, no se diagnostica y, por ende, no se trata”, y que el hallazgo brinda la oportunidad de anticiparse a posibles situaciones futuras.

El Dr. Luis Enrique Chaves explica cómo es la especie de garrapata donde se encontró el virus. (Vídeo: Universidad de Costa Rica)

Chaves explicó que la competencia de las garrapatas como vectores varía según la especie y se relaciona con condiciones biológicas y ecológicas. En el caso de Amblyomma mixtum, su plasticidad para parasitar diferentes hospederos hace que esas condiciones puedan darse con mayor facilidad.

La investigación recomienda a las personas usar ropa protectora en zonas con vegetación, llevar pantalón o botas dentro de las medias y revisar el cuerpo y la ropa al terminar la actividad. En animales, aconseja el uso de productos veterinarios contra garrapatas con principios activos como fluralaner, afoxolaner, fipronil o deltametrina, siempre bajo supervisión profesional.

El equipo científico planea como siguiente paso estudiar más garrapatas, animales silvestres y domésticos, así como personas expuestas o que trabajan con estos animales, para conocer cómo circula el virus y si eventualmente podría afectar a la salud humana.

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