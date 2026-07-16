Mundo

Lisboa marca tendencia: la primera parafarmacia autónoma de Europa abrió sus puertas sin empleados ni filas

Un modelo automático, impulsado por IA, permite adquirir productos de parafarmacia las 24 horas y redefine la experiencia de compra en el sector sanitario. La tienda abrió en noviembre e incrementó su clientela

Guardar
Google icon
Hombre inserta tarjeta en lector de puerta de cristal. La puerta tiene texto y gráficos. Se observan reflejos del interior y exterior
El local Pharma&Go funciona en el Parque das Nações con cámaras, sensores y algoritmos que detectan lo que se retira y cargan el pago al salir (Captura de video)

En el corazón del Parque das Nações, en Lisboa, abrió sus puertas la primera parafarmacia completamente autónoma de Europa. El espacio, denominado Pharma&Go, desafía los modelos tradicionales del sector al eliminar la presencia de empleados y filas, confiando toda la operación a un sistema integrado de cámaras, sensores y algoritmos de inteligencia artificial. Según informó Euronews, se trata de una apuesta que busca liberar a los farmacéuticos y demás profesionales de tareas comerciales para enfocarlos en actividades clínicas de mayor valor.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el portal de noticias, Catarina Dias, farmacéutica responsable de la tienda, explicó que la propuesta responde a una demanda creciente de comodidad y practicidad por parte de los consumidores. El modelo permite comprar cualquier día de la semana, a cualquier hora, sin esperas ni intermediarios. “Lo que intentamos ofrecer aquí es todo aquello que las personas pueden adquirir de forma autónoma”, afirmó Dias.

PUBLICIDAD

Un sistema automatizado que revoluciona la compra

El proceso de compra comienza en la entrada, donde el cliente presenta una tarjeta de crédito o débito. Una vez validado el medio de pago, la puerta se abre y el usuario accede al local, donde puede seleccionar los productos que desea. Al salir, el sistema carga automáticamente el importe de los artículos en la misma tarjeta asociada al ingreso. No existen cajas, filas ni ningún tipo de interacción con personal, lo que elimina cualquier obstáculo o demora habitual en este tipo de comercios.

Una mujer de pie, un hombre detrás de un estante, múltiples estanterías con productos de cuidado personal, cajas de suplementos, botellas, pasillo de tienda
La responsable del proyecto explicó que la propuesta responde a una demanda de practicidad, elimina esperas e intermediarios (Captura de video)

La tecnología combina cientos de cámaras y sensores distribuidos por todo el espacio, junto con un sistema avanzado de inteligencia artificial. Este conjunto monitoriza tanto los movimientos de los clientes como los productos retirados de las estanterías, garantizando precisión en el registro de cada compra. Según explicó Dias, el margen de error del sistema informático se mantiene por debajo del 2%. “La mayoría de los errores se deben a comportamientos humanos, como no cerrar la puerta después de entrar”, detalló la responsable a Euronews.

PUBLICIDAD

El proyecto, desarrollado en alianza entre las empresas tecnológicas Sensei y Glintt Life, funciona en un espacio de aproximadamente 90 metros cuadrados y fue financiado íntegramente con fondos privados. La tienda abrió en noviembre y, mes tras mes, incrementó la clientela. “Cada vez más personas compran, vuelven y recomiendan el servicio”, subrayó la farmacéutica.

Experiencia personalizada para todas las generaciones

Pharma&Go apunta principalmente a un público joven y con alto poder adquisitivo, pero la aceptación superó las expectativas iniciales. Según relató la responsable, personas de hasta 70 y 80 años utilizan la tienda sin inconvenientes, gracias a la sencillez del proceso. “Solo hay que pasar la tarjeta, entrar, recoger los productos y salir”, explicó, quien resaltó que la accesibilidad y la facilidad de uso han impulsado la adopción de la tienda entre personas mayores.

Teléfono inteligente blanco en soporte y pantalla táctil negra con texto en portugués 'Clique no monitor', un icono de mano y símbolos de pago y reloj
La experiencia comienza con la validación de crédito o débito en la entrada, permite tomar artículos de las estanterías y finaliza con el cargo sin pasar por mostradores (Captura de video)

El diseño del local, con acceso a nivel de calle y sin barreras arquitectónicas, facilita la experiencia de todos los perfiles de clientes. El usuario puede permanecer el tiempo que desee, desde compras rápidas de menos de un minuto hasta recorridos detenidos para comparar y revisar productos. “El cliente tiene el control total sobre su tiempo y su compra”, puntualizó la profesional.

Un modelo en evolución con potencial de expansión

El catálogo actual de Pharma&Go incluye productos de dermocosmética, higiene bucal, suplementos y artículos para bebés. Por el momento, quedan fuera los medicamentos de venta libre y aquellos sujetos a prescripción médica. La automatización garantiza la privacidad de los usuarios y reduce el contacto físico, una característica valorada tras la pandemia.

Fachada de un edificio moderno con la entrada de la farmacia Pharma&GO, letrero luminoso, ventanales, pavimento y árboles
La tienda incorpora a clientes de 70 y 80 años, tras superar el foco inicial en un público joven (Captura de video)

El equipo detrás del proyecto mantiene una estrategia de mejora continua. Cada nuevo usuario ayuda a perfeccionar el sistema, que aprende de los patrones de comportamiento y ajusta sus parámetros para minimizar errores. El objetivo es consolidar la confianza del consumidor y explorar la posibilidad de replicar el modelo en otras ciudades europeas.

La inauguración de esta parafarmacia autónoma en Lisboa representa un paso significativo para el comercio minorista europeo y marca un nuevo estándar de automatización y autoservicio en el rubro de la salud y el bienestar.

Temas Relacionados

FarmaciasLisboaPortugalInteligencia artificialAutomatizaciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La salida del ministro de Defensa desató protestas en Ucrania y una crisis interna en el Ejército

Manifestantes se congregaron en Kiev y otras ciudades para exigir el regreso del popular Mykhailo Fedorov, mientras críticas públicas contra el comandante en jefe Oleksandr Syrsky dejan al descubierto las diferencias en la cúpula militar

La salida del ministro de Defensa desató protestas en Ucrania y una crisis interna en el Ejército

La recuperación del comercio de petróleo por el estrecho de Ormuz pierde impulso en medio de la escalada entre EEUU e Irán

El tránsito de crudo por la vía marítima cayó 62% esta semana, según Kpler, mientras Washington amplió sus ataques hacia el norte de Irán y Teherán respondió con misiles y drones contra aliados estadounidenses en la región

La recuperación del comercio de petróleo por el estrecho de Ormuz pierde impulso en medio de la escalada entre EEUU e Irán

La ciudad que se quedó con el ranking global de habitabilidad en 2026

El informe anual de la Economist Intelligence Unit ubicó a una importante capital europea en la cima, con máximas notas en estabilidad, infraestructura y educación, y un desempeño alto en cultura y medio ambiente

La ciudad que se quedó con el ranking global de habitabilidad en 2026

Condenaron a 12 años de cárcel al ex jefe de autopistas por el derrumbe del puente Morandi que dejó 43 muertos en Génova

El tribunal determinó que el desplome del viaducto en 2018 pudo evitarse con un mantenimiento adecuado y condenó a Giovanni Castellucci junto a otros 31 ex directivos, ingenieros y funcionarios

Condenaron a 12 años de cárcel al ex jefe de autopistas por el derrumbe del puente Morandi que dejó 43 muertos en Génova

Warren Buffett modifica su estrategia filantrópica y excluye a la Fundación Gates de una donación millonaria

El presidente de Berkshire Hathaway destina la totalidad de su contribución anual a fundaciones familiares en medio de una investigación sobre la ONG fundada por el creador de Microsoft. Recibirán recursos valuados en aproximadamente USD 496 millones

Warren Buffett modifica su estrategia filantrópica y excluye a la Fundación Gates de una donación millonaria
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Final del Mundial 2026: horario del medio tiempo en México, duración y artistas confirmados del espectáculo

Final del Mundial 2026: horario del medio tiempo en México, duración y artistas confirmados del espectáculo

Semanart confirma permanencia de metales pesados en río Lerma

Madre e hijo lideraban presunta red de narcotráfico que torturaba a sus víctimas en Bogotá: así cayó la estructura criminal Los Seguros

Rosalía trae el ‘Lux Tour’ a Colombia: estos son los horarios, recomendaciones y ‘fan actions’ planeados para el concierto

Cristian Quiroz renunció a la presidencia del Consejo Nacional Electoral: este será su reemplazo

INFOBAE AMÉRICA

“No se borra encontrar cuerpos de niños”: El lado humano del rescate salvadoreño en Venezuela

“No se borra encontrar cuerpos de niños”: El lado humano del rescate salvadoreño en Venezuela

El Salvador marca distancia con Nicaragua por dar refugio a exfuncionarios buscados por la justicia, según analista

Amenazas contra menores exponen una nueva forma de reclutamiento de pandillas en Panamá

La salida del ministro de Defensa desató protestas en Ucrania y una crisis interna en el Ejército

La recuperación del comercio de petróleo por el estrecho de Ormuz pierde impulso en medio de la escalada entre EEUU e Irán

ENTRETENIMIENTO

Anya Taylor-Joy reveló cómo se enteró del triunfo de Argentina contra Cabo Verde durante la boda de Taylor Swift

Anya Taylor-Joy reveló cómo se enteró del triunfo de Argentina contra Cabo Verde durante la boda de Taylor Swift

David Beckham y los músicos de Airbag juntos en el palco: la postal más inesperada del Mundial

De Menelao a Punisher: el año de Jon Bernthal entre La Odisea, Spider-Man y una mentoría inesperada con Tom Holland

Entre lágrimas, cánticos y saltos, Camila Morrone festejó la victoria de la Selección Argentina: “¡No lo puedo creer!"

De Millie Bobby Brown a Mick Jagger: los famosos presentes en el triunfo de Argentina sobre Inglaterra