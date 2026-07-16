Lisboa marca tendencia: la primera parafarmacia autónoma de Europa abrió sus puertas sin empleados ni filas

El local Pharma&Go funciona en el Parque das Nações con cámaras, sensores y algoritmos que detectan lo que se retira y cargan el pago al salir (Captura de video)

En el corazón del Parque das Nações, en Lisboa, abrió sus puertas la primera parafarmacia completamente autónoma de Europa. El espacio, denominado Pharma&Go, desafía los modelos tradicionales del sector al eliminar la presencia de empleados y filas, confiando toda la operación a un sistema integrado de cámaras, sensores y algoritmos de inteligencia artificial. Según informó Euronews, se trata de una apuesta que busca liberar a los farmacéuticos y demás profesionales de tareas comerciales para enfocarlos en actividades clínicas de mayor valor.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el portal de noticias, Catarina Dias, farmacéutica responsable de la tienda, explicó que la propuesta responde a una demanda creciente de comodidad y practicidad por parte de los consumidores. El modelo permite comprar cualquier día de la semana, a cualquier hora, sin esperas ni intermediarios. “Lo que intentamos ofrecer aquí es todo aquello que las personas pueden adquirir de forma autónoma”, afirmó Dias.

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Un sistema automatizado que revoluciona la compra

El proceso de compra comienza en la entrada, donde el cliente presenta una tarjeta de crédito o débito. Una vez validado el medio de pago, la puerta se abre y el usuario accede al local, donde puede seleccionar los productos que desea. Al salir, el sistema carga automáticamente el importe de los artículos en la misma tarjeta asociada al ingreso. No existen cajas, filas ni ningún tipo de interacción con personal, lo que elimina cualquier obstáculo o demora habitual en este tipo de comercios.

La responsable del proyecto explicó que la propuesta responde a una demanda de practicidad, elimina esperas e intermediarios (Captura de video)

La tecnología combina cientos de cámaras y sensores distribuidos por todo el espacio, junto con un sistema avanzado de inteligencia artificial. Este conjunto monitoriza tanto los movimientos de los clientes como los productos retirados de las estanterías, garantizando precisión en el registro de cada compra. Según explicó Dias, el margen de error del sistema informático se mantiene por debajo del 2%. “La mayoría de los errores se deben a comportamientos humanos, como no cerrar la puerta después de entrar”, detalló la responsable a Euronews.

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El proyecto, desarrollado en alianza entre las empresas tecnológicas Sensei y Glintt Life, funciona en un espacio de aproximadamente 90 metros cuadrados y fue financiado íntegramente con fondos privados. La tienda abrió en noviembre y, mes tras mes, incrementó la clientela. “Cada vez más personas compran, vuelven y recomiendan el servicio”, subrayó la farmacéutica.

Experiencia personalizada para todas las generaciones

Pharma&Go apunta principalmente a un público joven y con alto poder adquisitivo, pero la aceptación superó las expectativas iniciales. Según relató la responsable, personas de hasta 70 y 80 años utilizan la tienda sin inconvenientes, gracias a la sencillez del proceso. “Solo hay que pasar la tarjeta, entrar, recoger los productos y salir”, explicó, quien resaltó que la accesibilidad y la facilidad de uso han impulsado la adopción de la tienda entre personas mayores.

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La experiencia comienza con la validación de crédito o débito en la entrada, permite tomar artículos de las estanterías y finaliza con el cargo sin pasar por mostradores (Captura de video)

El diseño del local, con acceso a nivel de calle y sin barreras arquitectónicas, facilita la experiencia de todos los perfiles de clientes. El usuario puede permanecer el tiempo que desee, desde compras rápidas de menos de un minuto hasta recorridos detenidos para comparar y revisar productos. “El cliente tiene el control total sobre su tiempo y su compra”, puntualizó la profesional.

Un modelo en evolución con potencial de expansión

El catálogo actual de Pharma&Go incluye productos de dermocosmética, higiene bucal, suplementos y artículos para bebés. Por el momento, quedan fuera los medicamentos de venta libre y aquellos sujetos a prescripción médica. La automatización garantiza la privacidad de los usuarios y reduce el contacto físico, una característica valorada tras la pandemia.

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La tienda incorpora a clientes de 70 y 80 años, tras superar el foco inicial en un público joven (Captura de video)

El equipo detrás del proyecto mantiene una estrategia de mejora continua. Cada nuevo usuario ayuda a perfeccionar el sistema, que aprende de los patrones de comportamiento y ajusta sus parámetros para minimizar errores. El objetivo es consolidar la confianza del consumidor y explorar la posibilidad de replicar el modelo en otras ciudades europeas.

La inauguración de esta parafarmacia autónoma en Lisboa representa un paso significativo para el comercio minorista europeo y marca un nuevo estándar de automatización y autoservicio en el rubro de la salud y el bienestar.

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