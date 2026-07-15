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Estados Unidos interceptó un buque cisterna que se dirigía a Irán en medio del bloqueo naval

El Comando Central aseguró que el barco ignoró “múltiples advertencias” mientras intentaba continuar su ruta y violar las restricciones establecidas Washington

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Este video documenta una operación militar donde fuerzas estadounidenses inhabilitan un buque cisterna no conforme en el Golfo Arábigo. Las imágenes térmicas y de infrarrojos capturan la cubierta de la embarcación con retículas de objetivo y un punto de calor, indicando una actividad focalizada.

Las fuerzas de Estados Unidos dispararon misiles contra un petrolero comercial que intentaba dirigirse hacia un puerto iraní después de ignorar múltiples advertencias, en el marco de la reanudación del bloqueo naval contra embarcaciones con destino o procedencia de Irán, informó este miércoles el Comando Central estadounidense (CENTCOM).

Según el comunicado publicado por CENTCOM en la red social X, las fuerzas estadounidenses detectaron al M/T Belma, un buque cisterna con bandera de Curazao, mientras navegaba por aguas internacionales con rumbo hacia la isla de Kharg, uno de los principales centros de exportación petrolera de Irán.

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El buque comercial ignoró múltiples advertencias mientras intentaba violar el bloqueo estadounidense”, señaló el organismo militar. Ante esa situación, una aeronave estadounidense disparó misiles Hellfire contra la chimenea del barco, dejándolo inutilizado e impidiendo que continuara su trayectoria hacia Irán.

El petrolero “ya no está navegando hacia Irán”, indicó CENTCOM, que confirmó que sus fuerzas retomaron las medidas de bloqueo naval contra embarcaciones que transiten hacia o desde puertos iraníes y zonas costeras.

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Vista aérea térmica de la cubierta de un barco con equipamiento, recuadros de mira y la palabra UNCLASSIFIED en verde. Una zona central muestra un tono cálido
Una vista aérea térmica muestra el buque cisterna interceptado por Estados Unidos, que se dirigía a Irán. (CENTCOM)

La operación ocurrió durante las primeras horas de una nueva fase de presión militar estadounidense contra Teherán. El CENTCOM informó que el bloqueo fue reactivado a las 16:00 horas del este de Estados Unidos del 14 de julio y que, durante las primeras 24 horas, sus fuerzas desviaron a dos buques comerciales que cumplieron con las instrucciones y neutralizaron a uno que no acató las órdenes.

El incidente se produjo después de que Estados Unidos lanzara una segunda oleada de ataques contra Irán dirigida contra capacidades militares que Washington considera utilizadas para amenazar a los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

La ofensiva estadounidense comenzó a las 15:00 horas del este (19:00 GMT) y tuvo como objetivo “degradar la capacidad de Irán para poner en riesgo la navegación” en ese estratégico corredor marítimo del Golfo Pérsico, según informó CENTCOM.

Durante esos ataques, las fuerzas estadounidenses utilizaron municiones de precisión contra sistemas de defensa costera, depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicadas en la isla de Gran Tunb (Greater Tunb), en el Golfo Pérsico.

Las fuerzas estadounidenses utilizaron municiones de precisión contra sistemas de defensa costera, depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicadas en la isla de Gran Tunb
Las fuerzas estadounidenses utilizaron municiones de precisión contra sistemas de defensa costera, depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicadas en la isla de Gran Tunb

La nueva escalada militar ocurre luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminada una tregua con Teherán y ordenara retomar una campaña de presión contra el régimen iraní. Los ataques estadounidenses se sumaron a una ofensiva previa contra objetivos militares iraníes que, según Washington, redujeron aún más las capacidades ofensivas de Teherán.

En paralelo, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) acusó a Irán de llevar a Medio Oriente hacia una nueva crisis por sus ataques contra países árabes miembros de esa organización, además de acciones contra Jordania.

Teherán, por su parte, acusó a Estados Unidos de haber “hecho añicos” el memorando de entendimiento destinado a poner fin al conflicto y denunció la muerte de más de 30 civiles por los ataques estadounidenses de los últimos días.

Trump afirmó esta semana que, por ahora, no busca abrir negociaciones con Irán, aunque reconoció que representantes de ambos países mantuvieron contactos mientras Teherán continúa buscando un acuerdo con Washington.

Un buque navega por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial, visto desde Musandam, Omán (REUTERS/Archivo)
Un buque navega por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial, visto desde Musandam, Omán (REUTERS/Archivo)

La tensión se concentra especialmente en el Golfo Pérsico, donde el estrecho de Ormuz representa un punto estratégico para el transporte mundial de petróleo. Cualquier interrupción prolongada en esa ruta podría tener impacto sobre los mercados energéticos internacionales.

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