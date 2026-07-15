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Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán: bombardeó objetivos de Teherán en el estrecho de Ormuz

El Comando Central estadounidense aseguró que las operaciones buscan hacer rendir cuentas al régimen iraní por los ataques contra la navegación comercial

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El Comando Central estadounidense aseguró que las operaciones buscan hacer rendir cuentas al régimen iraní por los ataques contra la navegación comercial
El Comando Central estadounidense aseguró que las operaciones buscan hacer rendir cuentas al régimen iraní por los ataques contra la navegación comercial

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron este miércoles una nueva ola de ataques contra Irán, según confirmó el Comando Central estadounidense (CENTCOM), que indicó que la operación fue ordenada por el presidente Donald Trump.

En un comunicado publicado en la red social X, el CENTCOM informó que “a las 3:00 p.m. ET, las fuerzas estadounidenses lanzaron operaciones para una segunda ola de ataques hoy contra Irán”.

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El mando militar explicó que los bombardeos “están dirigidos contra capacidades militares iraníes utilizadas para amenazar a los buques que transitan libremente por el estrecho de Ormuz, una vía navegable internacional vital para el comercio mundial”.

Asimismo, el CENTCOM sostuvo que “el Ejército de Estados Unidos está haciendo rendir cuentas a Irán por instrucciones del comandante en jefe”, en referencia al presidente Donald Trump.

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La nueva ofensiva se produce horas después de que Washington confirmara el restablecimiento del bloqueo naval sobre los puertos y costas iraníes y anunciara el desvío de dos buques comerciales que, según el Pentágono, intentaron burlar las restricciones impuestas por Estados Unidos.

Captura de pantalla de un tuit del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sobre ataques militares contra Irán en el Estrecho de Ormuz
Un mensaje del Comando Central de Estados Unidos comunica el lanzamiento de ataques contra capacidades militares iraníes en el Estrecho de Ormuz.

Desde la reanudación de las operaciones militares, el conflicto volvió a extenderse por varios frentes de la región. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado posiciones de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin, mientras las autoridades bareiníes informaron de la interceptación de proyectiles dirigidos contra objetivos civiles. Jordania también confirmó que sus sistemas de defensa derribaron tres misiles lanzados por Irán hacia su territorio.

La tensión alcanzó además el norte de Irak, donde durante la noche se registraron explosiones en las inmediaciones del consulado estadounidense en Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas ni sobre el alcance de esos incidentes.

En paralelo, el presidente Donald Trump endureció su discurso contra Teherán y advirtió que la campaña militar podría ampliarse en los próximos días si el régimen iraní no acepta retomar las negociaciones. “La próxima semana la situación será muy mala para ellos”, declaró durante una entrevista con Fox News.

Pese al recrudecimiento de los combates, los canales diplomáticos no han sido cerrados por completo. Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní y principal negociador del régimen, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que el memorando suscrito con Washington perdió vigencia tras la decisión estadounidense de restablecer el bloqueo naval.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en una sesión celebrada en Teherán (EP/Archivo)
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en una sesión celebrada en Teherán (EP/Archivo)

Un memorando de entendimiento solo tiene sentido cuando sus cláusulas son válidas y se cumplen. Si Irán no obtiene ningún beneficio del acuerdo, no tenemos motivos para respetarlo”, afirmó.

El eje de la confrontación continúa siendo el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas. Irán volvió a restringir el tránsito por esa vía tras acusar a Estados Unidos de incumplir los compromisos alcanzados, mientras Washington respondió con nuevas operaciones militares y el restablecimiento de las restricciones marítimas contra los puertos iraníes.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sostuvo que los ataques buscan reducir la capacidad militar del régimen para amenazar la navegación comercial. En las últimas horas, medios estatales iraníes reportaron explosiones en Bandar Abbas, la isla de Qeshm, Bandar Imam Khomeini y posteriormente en Bushehr, ciudad donde se encuentra la única central nuclear civil del país.

El conflicto también comenzó a afectar a la población civil y al transporte marítimo en la región. Un petrolero noruego sufrió una explosión frente a la costa de Omán causada por un artefacto cuya procedencia no fue determinada, mientras Kuwait informó que uno de sus buques navales fue alcanzado durante un ataque iraní con misiles y drones, incidente que dejó cuatro tripulantes heridos.

Un barco navega por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo (REUTERS/Archivo)
Un barco navega por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo (REUTERS/Archivo)

Trump anunció además que desistió de aplicar un gravamen del 20 % a los buques que atravesaran el estrecho de Ormuz, una medida planteada días atrás. En su lugar, afirmó que impulsará acuerdos comerciales y de inversión con los países del Golfo aliados de Washington.

De acuerdo con el régimen iraní, los bombardeos estadounidenses reanudados la semana pasada han dejado al menos 30 civiles muertos, mientras las Fuerzas Armadas del país informaron que otros siete militares fallecieron durante los ataques ejecutados este miércoles. Entretanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que su país responderá “con dureza” si Irán decide extender sus ataques al territorio israelí.

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