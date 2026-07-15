‘Alvin y las Ardillas’: revelan el nuevo diseño de Alvin rumbo al reboot de la franquicia

'Alvin y las Ardillas' preparan su regreso al cine con una nueva película. (Captura de video)

La franquicia de Alvin y las Ardillas inicia una nueva etapa con la creación de una alianza entre Big Shot Pictures y Bagdasarian Productions, compañía propietaria de la marca.

El acuerdo contempla el desarrollo de nuevos proyectos para la saga, incluido un largometraje que ya se encuentra en fase inicial de desarrollo y que tiene como objetivo llegar a los cines a finales de 2028, coincidiendo con el 70 aniversario de la creación de los personajes.

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La asociación establece que Big Shot Pictures, fundada por Brian Robbins, adquirirá una participación del 25% en la franquicia de Alvin y las Ardillas.

A partir de este acuerdo, la compañía trabajará junto con Bagdasarian Productions en la creación de nuevos contenidos, entre ellos una película para la pantalla grande cuya distribución todavía no ha sido definida.

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La cuenta oficial de Big Shot Pictures en Instagram compartió una imagen con un nuevo diseño del personaje de Alvin y acompañó la publicación con el mensaje: “Las Ardillas están de vuelta”.

Alvin tiene un nuevo diseño para la próxima película de 'Alvin y las Ardillas'.

La propuesta cinematográfica busca recuperar a los personajes para una nueva generación de espectadores, aunque todavía no se han revelado detalles sobre la historia, el reparto o el equipo creativo involucrado.

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Además del proyecto cinematográfico, la alianza contempla la producción de contenido digital de formato corto para plataformas como YouTube y otros servicios, así como nuevas oportunidades relacionadas con la música.

La expansión de la franquicia se desarrollará bajo la supervisión conjunta de ambas compañías, con la intención de ampliar la presencia de los personajes en distintos formatos.

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La historia de Alvin y las Ardillas comenzó en 1958, cuando Ross Bagdasarian creó a Alvin, Simon y Theodore, tres hermanos ardilla conocidos por sus voces musicales aceleradas y sus aventuras junto a Dave Seville, su representante y tutor legal.

La primera versión de Alvin y las Ardillas se estrenó en 1958. (Captura de video)

Desde entonces, la propiedad se ha convertido en una de las marcas familiares más reconocidas dentro del entretenimiento.

A lo largo de casi siete décadas, la franquicia ha desarrollado múltiples series de televisión, producciones musicales y proyectos cinematográficos. Los personajes han obtenido seis premios Grammy y han mantenido una presencia constante en diferentes generaciones de público.

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En el cine, 20th Century Fox llevó la historia a la pantalla grande en 2007 con Alvin y las Ardillas, una película musical que combinó acción real con animación digital.

La producción tuvo tres secuelas: Alvin y las Ardillas 2 (2009), Alvin y las Ardillas 3 (2011) y Alvin y las Ardillas: Aventura sobre ruedas (2015). En conjunto, las cuatro películas recaudaron cerca de 1.5 billones de dólares en la taquilla mundial.

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Las últimas cuatro películas de 'Alvin y las Ardillas' han recaudado 1.5 billones de dólares. (Captura de video)

Ross Bagdasarian Jr. y Janice Karman han estado al frente de Bagdasarian Productions desde la década de 1970, manteniendo el control creativo de la franquicia durante las últimas décadas. Ambos señalaron que la asociación con Big Shot Pictures representa una oportunidad para continuar desarrollando contenido basado en los personajes.

Por su parte, Bagdasarian Jr. y Karman indicaron en una declaración conjunta que han protegido el contenido de la franquicia durante casi 70 años y que consideraron esta colaboración como una oportunidad adecuada para su futuro desarrollo.

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El acuerdo entre Big Shot Pictures y Bagdasarian Productions abre una nueva fase para Alvin y las Ardillas, con planes que incluyen cine, contenidos digitales y proyectos musicales mientras la franquicia se prepara para celebrar sus 70 años de historia en 2028.