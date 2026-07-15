El Salvador

El 23% de la población centroamericana bajo presión económica por inseguridad alimentaria

El reporte regional sitúa a 701,000 habitantes en condición de riesgo y proyecta un deterioro durante el segundo semestre de 2026, con focos críticos en zonas fronterizas del Corredor Seco Centroamericano

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La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases advirtió que la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa enfrenta una crisis aguda de inseguridad alimentaria con 701,000 personas en riesgo. EFE/Gustavo Amador
La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases advirtió que la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa enfrenta una crisis aguda de inseguridad alimentaria con 701,000 personas en riesgo. EFE/Gustavo Amador

La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) advierte que la región centroamericana de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa enfrenta una crisis aguda de inseguridad alimentaria. El informe identifica que 701,000 personas se encuentran en riesgo, con la mayor concentración crítica en el área de Ch’orti’, localizada en el occidente de Honduras, donde hasta el 35 % de la población podría quedar en fases de Crisis o Emergencia durante la segunda mitad de 2026.

Honduras: Ch’orti’ en el epicentro de la inseguridad

La microrregión Ch’orti’, ubicada en la frontera hondureña, encabeza el mapa de afectación. Entre julio y octubre de 2026, 112,000 personas, equivalentes a el 35 % de la población local, enfrentarán Crisis o Emergencia (Fase 3 o 4), y 9,600 podrían ingresar a Fase 4 de Emergencia. El informe subraya que la combinación de reservas alimentarias agotadas, reducción de empleo agrícola, encarecimiento de alimentos y combustibles agrava la situación.

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En Ch’orti’, más del 20 % de los hogares consume una dieta limitada o pobre y un 6 % se ubica en Emergencia alimentaria. El uso de estrategias extremas de supervivencia, como la venta de herramientas de trabajo o el intercambio de mano de obra por comida, alcanza los niveles más altos de la región. La sequía prolongada, potenciada por el fenómeno de El Niño con probabilidad de impacto superior al 90 % hasta inicios de 2027, restringe la producción agrícola y aumenta la dependencia de las compras.

Planta de frijol marchita con hojas amarillas y suelo agrietado bajo un cielo azul despejado en un campo afectado por la sequía en El Salvador.
La microrregión Ch’orti’ de Honduras concentrará el mayor impacto de la inseguridad alimentaria, con 112,000 personas en Crisis o Emergencia entre julio y octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala: Presión en Güija

En Guatemala, la inseguridad alimentaria se concentra en las microrregiones de Güija y parte de Ch’orti’. La proyección para el periodo de hambre estacional estima que 9,000 personas en Güija estarán en Crisis o Emergencia, lo que representa el 5 % de su población.

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En la franja guatemalteca de Ch’orti’, la situación también es grave, sumando al total regional. El informe indica que el encarecimiento de alimentos y presiona a las familias, que en su mayoría ya agotaron sus reservas de maíz y frijol. La inflación alimentaria se ha duplicado en los últimos años y el acceso a insumos agrícolas sigue limitado.

En el país, la diversidad alimentaria también se ve afectada: una proporción relevante de hogares consume menos de cinco grupos de alimentos, mientras que la dependencia del mercado para adquirir comida aumenta por la pérdida de cosechas y la reducción de empleos rurales.

FOTO DE ARCHIVO: La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases identificó en la Mancomunidad Trinacional factores comunes como inflación de alimentos y combustibles, pérdida de cosechas, empleo agrícola reducido y agotamiento de reservas de maíz y frijol. REUTERS/Matías Baglietto/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases identificó en la Mancomunidad Trinacional factores comunes como inflación de alimentos y combustibles, pérdida de cosechas, empleo agrícola reducido y agotamiento de reservas de maíz y frijol. REUTERS/Matías Baglietto/File Photo

El Salvador: Vulnerabilidad en Cayaguanca

En la microrregión de Cayaguanca, de Chalatenango situada en la franja fronteriza de El Salvador, la proporción de población en situación crítica es menor, pero sigue siendo motivo de atención. 3,000 personas, equivalentes al 5% de la población local, afrontarán Crisis o Emergencia en el pico de inseguridad alimentaria estacional. El informe destaca que, aunque la situación es menos grave en términos relativos, las familias más vulnerables ya agotaron sus reservas y dependen casi exclusivamente de comprar alimentos.

La baja participación institucional en la recolección de datos limita el análisis detallado y podría subestimar la verdadera magnitud del problema en algunos municipios salvadoreños.

Vista baja de varias personas con pies descalzos y manos extendidas alrededor de una olla de metal vacía en el suelo de tierra. Al fondo, una casa y montañas.
En Guatemala, la microrregión de Güija registrará 9,000 personas en Crisis o Emergencia durante el periodo de hambre estacional, mientras persisten la inflación alimentaria y el agotamiento de reservas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores estructurales y tendencias regionales

El informe de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases identifica factores comunes en toda la Mancomunidad Trinacional: la variabilidad climática, la inflación de alimentos y combustibles, la reducción de empleo agrícola y la pérdida de cosechas por sequía o lluvias intensas. El 36 % de los hogares destina más del 75 % de sus gastos a la compra de alimentos, mientras que el 57 % ya agotó sus reservas de maíz y el 34 % las de frijol.

Desde 2020, la región ha experimentado un aumento sostenido de la inseguridad alimentaria, con una breve mejoría en 2023-2024 que se revirtió en 2025-2026 debido a nuevas crisis climáticas. El territorio forma parte del Corredor Seco Centroamericano, una franja históricamente expuesta a fenómenos extremos y vulnerabilidad estructural persistente.

El análisis de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa sostiene que la situación requiere respuestas inmediatas, focalizadas en las comunidades con mayor agotamiento de reservas y exposición a riesgos climáticos, así como un monitoreo constante de precios, producción y factores de vulnerabilidad.

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