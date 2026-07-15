Gobierno de Honduras reporta la entrega de casi 50 mil becas para estudiantes en 2026

Los programas incluyen oportunidades de formación tecnológica, universitaria e internacional. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El Gobierno de Honduras informó que durante los primeros siete meses de 2026 ha entregado alrededor de 50 mil becas destinadas a estudiantes dentro y fuera del país, como parte de los programas de apoyo a la formación académica y profesional impulsados por el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve).

El ministro de la institución, Cristian Midence, explicó que los beneficios incluyen becas para estudios universitarios, formación tecnológica, capacitación en inteligencia artificial y programas internacionales dirigidos a jóvenes hondureños.

Según el funcionario, la iniciativa busca ampliar las oportunidades educativas y fortalecer las competencias de la población joven mediante programas desarrollados en conjunto con instituciones nacionales e internacionales.

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Midence indicó que la distribución de las becas responde a diferentes áreas de formación y a criterios previamente establecidos para cada convocatoria.

Programas de formación

De acuerdo con el titular de Injuve, dentro del total de beneficios otorgados se encuentran 15 mil becas correspondientes al programa AWS Entrena Honduras, orientado a fortalecer habilidades tecnológicas.

Asimismo, se entregaron 8 mil becas para estudiantes universitarios y otras 10 mil destinadas a procesos de capacitación en inteligencia artificial mediante el programa TalentUp.

El Gobierno informó que cerca de 50 mil becas fueron otorgadas durante los primeros siete meses de 2026. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El funcionario agregó que también se han asignado becas con enfoque social dirigidas a jóvenes que cumplen los requisitos establecidos por las autoridades.

Las iniciativas buscan fortalecer la preparación académica y ampliar las oportunidades de inserción laboral de los beneficiarios.

Proceso de selección

Midence aseguró que la asignación de las becas se realiza mediante plataformas digitales que permiten dar seguimiento a cada solicitud.

Según explicó, los procesos son auditables y cuentan con requisitos específicos para garantizar la transparencia durante la selección de los aspirantes.

Entre los criterios establecidos figuran mantener un índice académico mínimo del 80 %, no ser empleado público y no haber recibido previamente otro beneficio otorgado por el Estado.

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El ministro afirmó que estos mecanismos buscan evitar irregularidades y asegurar que los apoyos lleguen a quienes cumplen con las condiciones de cada programa.

Los programas abarcan becas nacionales, internacionales y de capacitación especializada. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El funcionario también señaló que el Gobierno mantiene respaldo para estudiantes hondureños que realizan estudios fuera del país.

Entre ellos mencionó a quienes cursan programas académicos mediante becas en Taiwán y Cuba, como parte de los convenios de cooperación internacional vigentes.

Midence indicó que estos programas continúan desarrollándose para brindar oportunidades de formación en diferentes áreas del conocimiento.

Anuncian nuevas convocatorias

El titular de Injuve adelantó que próximamente se abrirán nuevas convocatorias para jóvenes que no lograron aplicar durante las primeras etapas de asignación.

Por ello, invitó a los interesados a mantenerse atentos a los canales oficiales donde serán publicadas las próximas oportunidades de becas.

Además, recomendó revisar cuidadosamente los requisitos establecidos para cada programa, tanto en niveles de pregrado como de posgrado.

Las becas buscan fortalecer la formación profesional de la juventud hondureña.(FOTO: Presidencia de Honduras)

Las autoridades reiteraron que el objetivo es continuar ampliando el acceso a programas educativos y de capacitación dirigidos a la juventud hondureña.

Las autoridades señalaron que estos programas buscan fortalecer el acceso a la educación y reducir las barreras económicas que enfrentan muchos jóvenes para continuar su formación académica o especializarse en áreas de alta demanda laboral, como tecnología e innovación.

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Asimismo, el Injuve reiteró que las futuras convocatorias serán anunciadas a través de sus canales oficiales, por lo que exhortó a los interesados a mantenerse informados y preparar con anticipación la documentación requerida para participar en los procesos de selección.