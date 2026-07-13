Honduras

Aumentan en Honduras aprehensiones de menores vinculados a hechos ilícitos

La Policía de Investigaciones advirtió que las estructuras del crimen organizado están incorporando a niños y adolescentes a sus redes delictivas mediante amenazas, intimidación y manipulación, un fenómeno que continúa en aumento en Honduras

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Entre enero y julio de este año fueron aprehendidos 429 menores por su presunta participación en distintos delitos. Las investigaciones indican que maras y pandillas captan a menores mediante amenazas, intimidación y manipulación. (Foto: Policia Militar del Orden Público / Archivo)
Entre enero y julio de este año fueron aprehendidos 429 menores por su presunta participación en distintos delitos. Las investigaciones indican que maras y pandillas captan a menores mediante amenazas, intimidación y manipulación. (Foto: Policia Militar del Orden Público / Archivo)

Las estadísticas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reflejan un incremento en las aprehensiones de menores de edad durante los primeros siete meses de este año.

Entre enero y julio fueron aprehendidos 429 menores, mientras que en el mismo período de 2025 se registraron 300 casos, lo que representa un aumento de 129 aprehensiones, según los datos oficiales de la institución.

Para la DPI, este comportamiento está estrechamente relacionado con el reclutamiento de menores por parte de estructuras del crimen organizado, que continúan incorporando a niños y adolescentes a actividades ilícitas aprovechándose de su condición de vulnerabilidad y de los entornos sociales donde operan.

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Investigaciones apuntan a pandillas

De acuerdo con los análisis desarrollados por la institución, algunos de los menores aprehendidos habrían sido captados por pandillas, organizaciones que utilizan diferentes mecanismos para integrarlos a sus estructuras criminales.

Las investigaciones señalan que el proceso de captación puede comenzar desde los siete años de edad, mediante amenazas, intimidación, manipulación o imposición, estrategias con las que estos grupos buscan ejercer control sobre niños y adolescentes antes de que alcancen la mayoría de edad.

La DPI reportó un incremento en las aprehensiones de menores durante los primeros siete meses de 2026. Las autoridades atribuyen el aumento de casos al reclutamiento de menores por parte de estructuras del crimen organizado. (Foto: Policia Militar del Orden Público / Archivo)
La DPI reportó un incremento en las aprehensiones de menores durante los primeros siete meses de 2026. Las autoridades atribuyen el aumento de casos al reclutamiento de menores por parte de estructuras del crimen organizado. (Foto: Policia Militar del Orden Público / Archivo)

Las autoridades indicaron que este fenómeno representa un desafío creciente para los cuerpos de seguridad, debido a que las organizaciones criminales utilizan a menores para desempeñar distintas funciones dentro de sus redes, dificultando en muchos casos las labores de prevención y persecución del delito.

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Asimismo, la DPI advirtió que el aumento en las aprehensiones no solo evidencia una mayor participación de menores en hechos ilícitos, sino que también refleja la necesidad de fortalecer las acciones preventivas dirigidas a proteger a la niñez y la adolescencia de la influencia de grupos criminales.

Menores, entre los sectores más vulnerables

La institución reiteró que los menores de edad y las mujeres continúan siendo dos de los sectores más vulnerables frente a las estrategias de reclutamiento implementadas por organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Según la DPI, las condiciones económicas, los problemas familiares, la deserción escolar y la presencia de estructuras criminales en determinadas comunidades crean escenarios que facilitan la captación de niños y adolescentes por parte de estos grupos.

Las autoridades consideran que enfrentar esta problemática requiere no solo acciones policiales, sino también el fortalecimiento de programas de prevención, educación y acompañamiento social que reduzcan los factores de riesgo para la población más joven.

La DPI advirtió que el reclutamiento criminal puede comenzar desde los siete años de edad. La institución mantiene investigaciones para identificar a las organizaciones responsables de captar menores para actividades ilícitas. (Foto: Policia Militar del Orden Público / Archivo)
La DPI advirtió que el reclutamiento criminal puede comenzar desde los siete años de edad. La institución mantiene investigaciones para identificar a las organizaciones responsables de captar menores para actividades ilícitas. (Foto: Policia Militar del Orden Público / Archivo)

También aumentan las detenciones de mujeres

Además del incremento en las aprehensiones de menores, la Dirección Policial de Investigaciones reportó un aumento en las detenciones de mujeres por su presunta participación en diferentes delitos.

De acuerdo con los registros oficiales, 446 mujeres han sido detenidas durante 2026, una cifra que ya representa una parte importante del total registrado el año anterior.

Durante 2025 se contabilizaron 523 detenciones de mujeres en todo el año. Sin embargo, la DPI señaló que las estadísticas actuales corresponden únicamente a los primeros meses de 2026, por lo que se prevé que el número continúe aumentando si la tendencia observada hasta julio se mantiene.

Frente a este panorama, la Dirección Policial de Investigaciones reiteró que mantiene activas sus labores de inteligencia e investigación para identificar a las estructuras criminales responsables del reclutamiento de menores y de la captación de personas vulnerables.

La institución subrayó que el objetivo no se limita a detener a quienes participan directamente en los delitos, sino también a desarticular las redes criminales que promueven estas prácticas y que utilizan a niños, adolescentes y mujeres para fortalecer sus operaciones.

Asimismo, hizo un llamado a las familias, los centros educativos, las comunidades y las demás instituciones del Estado para trabajar de manera coordinada en la prevención del reclutamiento de menores, al considerar que se trata de un fenómeno que requiere una respuesta integral.

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