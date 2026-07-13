El Museo Olímpico de Lausana guarda un tesoro que muchos viajeros pasan por alto

El Museo Olímpico de Lausana reúne la historia y la cultura deportiva a orillas del lago Lemán, en el distrito de Ouchy (Wikimedia Commons)

Ubicado a orillas del lago Lemán, en el distrito de Ouchy, el Museo Olímpico de Lausana se consolida como un espacio dedicado a la historia y la cultura deportiva. Desde su inauguración el 23 de junio de 1993, la institución reúne, en un entorno de más de 8.000 metros cuadrados de parque, una propuesta inmersiva que recorre momentos de los Juegos Olímpicos, sus símbolos, los protagonistas y el trasfondo organizativo que sostiene cada edición, según la guía oficial de turismo de la ciudad, Lausanne Tourisme.

El proyecto fue impulsado y es gestionado por el Comité Olímpico Internacional (COI), cuya sede se encuentra en la ciudad de Suiza desde 1915.

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Antes de ingresar al edificio principal, el visitante recorre un parque exterior de más de 8.000 metros cuadrados con esculturas dedicadas al deporte, áreas de observación hacia el lago y un vínculo directo con la vida urbana de Lausana. Según la guía oficial de la ciudad, el recorrido interior despliega una narrativa que abarca desde el origen de los Juegos en la Antigüedad hasta el desarrollo contemporáneo del olimpismo, mediante una combinación de piezas originales, recursos audiovisuales y experiencias interactivas orientadas al público general.

En 2013, el museo atravesó una renovación integral que actualizó sus instalaciones y consolidó una exposición permanente centrada en la evolución de los valores olímpicos y su dimensión cultural, además de la deportiva. De acuerdo con la información publicada por la oficina de turismo local, la museografía se estructura en salas temáticas que permiten explorar la transformación de las competencias, el trabajo de las delegaciones y la vida de los atletas en el contexto de cada edición.

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La visita incluye tanto los espacios interiores como los exteriores, donde se organizan actividades y se ofrecen servicios complementarios vinculados al turismo cultural y deportivo. El museo integra el circuito turístico del paseo de Ouchy con otros atractivos cercanos del área lacustre. La conectividad del sector facilita el acceso mediante el sistema de movilidad urbana de Lausana, lo que habilita la integración de la experiencia museística con recorridos panorámicos y la visita a otros puntos de la ciudad.

El Museo Olímpico de Lausana fue inaugurado el 23 de junio de 1993 y ofrece una propuesta inmersiva sobre los Juegos Olímpicos y sus símbolos (Wikimedia Commons)

La relación con el COI

Según la documentación oficial del COI, el organismo estableció su sede en Lausana en 1915; esa relación explica la instalación del museo en Ouchy y su proyección internacional dentro del movimiento olímpico.

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La oferta del museo incluye recursos pedagógicos, visitas guiadas y actividades para escuelas, lo que refuerza su perfil educativo y su vocación de divulgación. Los contenidos están disponibles en varios idiomas y se adaptan a diferentes públicos, desde especialistas en historia deportiva hasta familias y turistas ocasionales.

Parte de la experiencia se apoya en tecnologías interactivas que permiten, por ejemplo, comparar marcas olímpicas, visualizar testimonios de protagonistas o participar en simulaciones vinculadas a disciplinas específicas.

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La renovación integral de 2013 actualizó el Museo Olímpico de Lausana y consolidó una exposición permanente sobre la evolución de los valores olímpicos (Wikimedia Commons)

Qué exhibe el museo

Entre los elementos destacados, la exposición permanente presenta objetos vinculados a distintos momentos de los Juegos, como antorchas, medallas y uniformes originales, así como documentos históricos que ilustran la evolución del olimpismo y su impacto. El recorrido también incorpora testimonios de atletas y dirigentes, recogidos en archivos audiovisuales y documentales producidos por el propio COI.

El Museo Olímpico presenta la historia del deporte desde una perspectiva multidimensional, que incluye la dimensión competitiva, el desarrollo tecnológico, la diversidad cultural y la transformación social asociada a los Juegos Olímpicos. Según la información oficial, “la museografía integra piezas originales, testimonios y recursos digitales para acercar el olimpismo a públicos de todas las edades”.

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Según myswitzerland.com, la experiencia integral, que articula cultura, historia y paisaje, sitúa al museo entre los puntos de interés de la región.

La institución constituye, según la documentación del COI, “un centro de referencia mundial para la promoción de los valores olímpicos y la preservación de la memoria deportiva”.

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