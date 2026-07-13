El Salvador

Conductor en estado de ebriedad causó fatal accidente y cobró la vida de una persona en el oriente salvadoreño

En el departamento de San Miguel, una maniobra de adelantamiento desató una colisión múltiple en el Periférico Gerardo Barrios, donde la víctima sufrió lesiones graves y murió pese a la atención de los socorristas que se hicieron presentes a la zona

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Un motociclista murió en un accidente de tránsito provocado por un conductor ebrio en el redondel Hato Nuevo del Periférico Gerardo Barrios, en San Miguel. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)
Un motociclista murió en un accidente de tránsito provocado por un conductor ebrio en el redondel Hato Nuevo del Periférico Gerardo Barrios, en San Miguel. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

En horas de la noche del domingo se registró un fatal accidente de tránsito en el oriente del territorio salvadoreño. Un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un accidente de tránsito provocado por un conductor en estado de ebriedad en el redondel Hato Nuevo, ubicado sobre el Periférico Gerardo Barrios, en el departamento de San Miguel.

Según el informe preliminar, un conductor de un vehículo particular realizó una maniobra de rebase que provocó una colisión múltiple, alcanzando varios automóviles y posteriormente al motociclista. Al lugar acudieron socorristas de Cruz Verde Salvadoreña y personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para atender a la víctima, pero debido a la gravedad de las lesiones, el motociclista falleció en el sitio. Las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de la persona fallecida.

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Tras el percance, la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes de la Fuerza Armada desplegaron un dispositivo de seguridad en la zona y procedieron a detener al conductor responsable del accidente. Debido a la magnitud del siniestro, se implementó restricción en la circulación vial en el sector. Las autoridades practicaron la prueba de alcotest al detenido, obteniendo un resultado de 113 % de alcohol en la sangre.

El informe preliminar indicó que una maniobra de rebase de un vehículo particular causó una colisión múltiple que alcanzó a varios automóviles y al motociclista. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)
El informe preliminar indicó que una maniobra de rebase de un vehículo particular causó una colisión múltiple que alcanzó a varios automóviles y al motociclista. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 12 de julio de 2026, el número de conductores detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol registró un incremento significativo en comparación con el mismo lapso del año anterior. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial en coordinación con elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), en 2025 se contabilizaron 1,109 detenciones por conducción peligrosa; sin embargo, en lo que va del año la cifra ascendió a 1,255 casos.

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Este aumento representa un crecimiento del 13.2% en la cantidad de personas detenidas por manejar bajo los efectos del alcohol en el territorio nacional. Actualmente las leyes sancionan manejar en estado de ebriedad en El Salvador, bajo el delito de conducción peligrosa, conlleva penas de 2 a 5 años de prisión para vehículos particulares y de 5 a 10 años para transporte público o de carga. En este caso el siniestro cobró la vida de una persona lo que puede incrementar la pena hasta 15 años.

El Cuerpo de Bomberos atendió dos incendios de cabezales, uno en la autopista a Comalapa y otro en la colonia Esmeralda de San Miguel Centro, sin personas lesionadas. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)
El Cuerpo de Bomberos atendió dos incendios de cabezales, uno en la autopista a Comalapa y otro en la colonia Esmeralda de San Miguel Centro, sin personas lesionadas. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

Dos cabezales se incendiaron en diferentes puntos del territorio

De forma paralela, el Cuerpo de Bomberos atendió una emergencia por el incendio de un cabezal en el kilómetro 18 de la autopista a Comalapa, en la jurisdicción de Santo Tomás, en la zona central del territorio. El personal realizó labores para extinguir el fuego y enfriar el vehículo de carga pesada, sin que se registraran personas lesionadas. Las autoridades no han informado las causas que originaron este siniestro.

Con pocas horas de diferencia, otro incendio en un cabezal fue reportado en la colonia Esmeralda, San Miguel Centro. Tras controlar las llamas y enfriar la estructura del vehículo, los equipos de emergencia verificaron la condición del conductor, quien no presentó lesiones.

El Cuerpo de Bomberos atendió dos incendios de cabezales, uno en la autopista a Comalapa y otro en la colonia Esmeralda de San Miguel Centro, sin personas lesionadas. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)
El Cuerpo de Bomberos atendió dos incendios de cabezales, uno en la autopista a Comalapa y otro en la colonia Esmeralda de San Miguel Centro, sin personas lesionadas. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

Las autoridades recuerdan a la población la importancia de revisar el estado de los automotores, sobre todo antes de realizar viajes largos. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador mantiene habilitada la línea 913 para atender emergencias relacionadas con incendios vehiculares en cualquier punto del país.

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