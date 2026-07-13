El Sena se rinde a los nadadores: París revive una hazaña histórica junto a la Torre Eiffel

Cientos de aficionados y profesionales compiten en el Open Swim Harmonie Mutuelle, la primera prueba en el río parisino desde la década de 1940 (Captura de video)

La imagen de cientos de nadadores deslizándose por las aguas del río Sena frente a la Torre Eiffel marcó el regreso de la natación competitiva a las aguas parisinas después de casi 80 años de prohibición. El Open Swim Harmonie Mutuelle, celebrado el domingo 12 de julio de 2026, reunió a deportistas aficionados y profesionales en una jornada que transformó el paisaje habitual del centro de París.

Según reportó el diario local Le Monde, la prueba contó con la participación de competidores provenientes de distintos países, quienes recorrieron varios de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

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Desde primeras horas, el ambiente en los alrededores del Sena fue de expectación. El público se congregó en las orillas para alentar a los nadadores, que iniciaron la travesía cerca de la Torre Eiffel y avanzaron hacia la meta en el Quai de Grenelle. De acuerdo con información publicada, la carrera principal tuvo un recorrido de 8,5 kilómetros, mientras que otras pruebas incluyeron distancias de uno y dos kilómetros.

Un evento histórico en el centro de la ciudad

El Open Swim Harmonie Mutuelle reúne a participantes de varios países en un circuito que cruza la Île de la Cité y la Île Saint-Louis (Captura de video)

El Open Swim Harmonie Mutuelle no solo representó una competición deportiva, sino también un hito para la ciudad de París. Según detalló Le Monde, la carrera se convirtió en la primera en el río desde la década de 1940. La organización estuvo a cargo de Stéphane Caron, medallista olímpico y uno de los fundadores del evento, quien declaró que la calidad del agua del Sena alcanza actualmente estándares excepcionalmente altos. Esta afirmación fue confirmada tras los análisis realizados por las autoridades locales y los organizadores, quienes aseguraron la seguridad de los nadadores durante toda la jornada.

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El recorrido principal comenzó en la Bibliothèque nationale de France y concluyó en el Quai de Grenelle, cruzando zonas icónicas como la Île de la Cité y la Île Saint-Louis. Las imágenes difundidas por los medios mostraron a los participantes avanzando junto a monumentos históricos y puentes reconocidos a nivel mundial. Muchos de los nadadores celebraron su llegada levantando los brazos tras cruzar la línea de meta, antes de recibir sus medallas.

La organización y un precedente en la natación francesa

El evento fue creado en 2012 por un grupo de exnadadores franceses, entre ellos Stéphane Caron, quien mantuvo un papel central en el desarrollo y crecimiento del evento. Desde hace 11 años, la carrera cuenta con el respaldo de la aseguradora Harmonie Mutuelle, que colabora tanto en la logística como en la promoción de la competencia. Tradicionalmente, las ediciones anteriores se celebraron en el canal de l’Ourcq, ubicado en las inmediaciones de París, donde este mismo fin de semana se disputaron pruebas de 500 metros y cinco kilómetros.

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La cita reunió a público y atletas en aguas parisinas con una prueba reina de 8,5 kilómetros, además de distancias de uno y dos - Captura de video AFP

Durante la jornada del sábado, el canal de l’Ourcq acogió a nadadores de distintas edades y niveles en las pruebas más cortas, en el marco de un programa que se extendió durante todo el fin de semana. De acuerdo con los organizadores, la inclusión del Sena como escenario principal en 2026 responde al esfuerzo conjunto de autoridades municipales y entidades deportivas por recuperar el río para actividades recreativas y competitivas.

Seguridad, estándares de calidad y proyección internacional

La edición de este año estuvo marcada por estrictos controles de calidad del agua y protocolos de seguridad para garantizar el bienestar de los participantes. Según explicó Stéphane Caron en declaraciones recogidas por Le Monde, “la calidad del agua del Sena cumple ahora con unos estándares excepcionalmente altos”.

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Esta evolución en las condiciones ambientales y sanitarias permitió que la organización recibiera la autorización para trasladar la carrera al centro de la ciudad, un objetivo largamente perseguido por los promotores del evento.

El Open Swim Harmonie Mutuelle aspira a consolidarse como una referencia internacional en el calendario de la natación de aguas abiertas. La visibilidad que ofrece un escenario como París y la recuperación del Sena para la práctica deportiva fueron destacados por medios internacionales. La meta es que la capital francesa se consolide como un ejemplo de convivencia entre deporte, patrimonio y medio ambiente.

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La edición de 2026 cierra una etapa de adaptación y preparación para los organizadores, quienes manifestaron su intención de mantener la carrera en el Sena en los próximos años. El éxito de la convocatoria y los positivos resultados en materia de seguridad y participación marcaron una nueva era para la natación parisina.