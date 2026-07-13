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Christopher Nolan y “La Odisea” reavivan el debate sobre hasta dónde puede llegar una adaptación sin traicionar el texto original

La nueva versión vuelve a poner en juego una discusión antigua sobre tradición, vigencia cultural y formas de conexión con audiencias actuales

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La producción, filmada con cámaras IMAX, lleva la saga de Homero a la pantalla. (Universal Pictures)

Christopher Nolan defiende el uso de terminología contemporánea en los diálogos de La Odisea y descarta las críticas previas al estreno como “irrelevantes”, en un debate que volvió a poner sobre la mesa hasta dónde puede llegar una adaptación sin traicionar su fuente.

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La Odisea

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El director dijo a Los Angeles Times que quiso utilizar “un lenguaje que tuviera significado emocional, no intelectual, para la gente”, y que esa decisión fue para él obvia desde el principio. “Quizás fui ingenuo, puede que me salga el tiro por la culata, pero quería una narrativa terrenal. Para mí fue una decisión fácil”, declaró. La elección de ese registro informal generó rechazo en redes desde que el tráiler mostró a Tom Holland, en el papel de Telémaco, referirse a su padre con la palabra “dad”, y a Robert Pattinson, como Antínoo, usar el término “daddy”.

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Christopher Nolan defendió el lenguaje contemporáneo de The Odyssey y sostuvo que buscó una narrativa terrenal, accesible y humana - REUTERS/Francis Mascarenhas
Christopher Nolan defendió el lenguaje contemporáneo de The Odyssey y sostuvo que buscó una narrativa terrenal, accesible y humana - REUTERS/Francis Mascarenhas

En declaraciones a The Telegraph, Nolan afirmó que las discusiones previas al estreno “siempre son irrelevantes” porque quienes participan en ellas aún no vieron la película. El director trazó un paralelo con la recepción que tuvo The Dark Knight antes de su estreno, cuando la elección de Heath Ledger como el Joker generó un escepticismo similar al que rodea ahora a La Odisea.

La polémica no se limitó al lenguaje. El reparto reunió críticas por varias decisiones de casting: la elección de Lupita Nyong’o como Helena de Troya, que el comentarista conservador Matt Walsh cuestionó en X y que Elon Musk respaldó con su interacción en esa red social; y la de Elliot Page como Sinón. Nolan explicó a Time Magazine que la incorporación de Travis Scott responde a su intención de rendir tributo a “la idea de que esta historia se transmitió como poesía oral, algo análogo al rap”.

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Matt Damon en "La Odisea"
La adaptación de The Odyssey reavivó el debate sobre hasta dónde puede llegar una versión moderna de La Odisea sin traicionar a Homero

El elenco completo incluye a Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Holland como Telémaco, Nyong’o, Page, Zendaya como Atenea, Pattinson, Scott y Charlize Theron como Calipso, según The Hollywood Reporter.

Qué narra el poema original

La apuesta de Nolan por un tono accesible conecta con una de las características centrales del texto que adapta. La Odisea, atribuida al poeta griego Homero y escrita en el siglo VIII a. C., está organizada en 24 cantos y supera las 12.000 líneas. Narra los 10 años de regreso de Odiseo desde Troya hasta Ítaca, aunque la acción del poema cubre apenas las últimas seis semanas de ese trayecto y reconstruye el resto en retrospectiva, según la Enciclopedia Británica.

Matt Damon en "La Odisea"
El tráiler de The Odyssey generó rechazo en redes por el uso de términos como “dad” y “daddy” en los diálogos de Telémaco y Antínoo - (YouTube: @Universal_Spain)

El viaje enfrenta al héroe con una cadena de obstáculos: la tierra de los lotófagos, el cíclope Polifemo, la hechicera Circe, las Sirenas, el profeta Tiresias en el Hades y el monstruo Escila, entre otros. A lo largo del recorrido, Atenea actúa como su aliada entre los dioses, mientras que Poseidón —que guarda rencor contra Odiseo por haber cegado a su hijo, el cíclope— le tiende tormentas y obstáculos en el mar.

El poema también sigue en paralelo la historia de Telémaco, el hijo de Odiseo, que parte en busca de noticias de su padre y regresa a Ítaca para enfrentarse a los 108 pretendientes que ocupan el palacio y presionan a Penélope para que elija un nuevo esposo. Ella resiste con astucia: promete decidir cuando termine de tejer un sudario, pero deshace el tejido cada noche.

Robert Pattinson La Odisea
El elenco de The Odyssey incluye a Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco y Zendaya como Atenea - Crédito: (IMDb)

Los temas centrales del poema son el nostos —el regreso al hogar como mayor triunfo de un guerrero—, la astucia como virtud superior a la fuerza bruta, y la fidelidad. A diferencia de la Ilíada, que gira en torno a la cólera de Aquiles y las hazañas bélicas, La Odisea construye su héroe desde la inteligencia y la capacidad de adaptación. El poema termina cuando Odiseo supera la prueba del arco ante los pretendientes, los mata junto a Telémaco y se reúne con Penélope, en un reconocimiento final ligado al lecho construido sobre un olivo que solo él conoce.

El texto también refleja el momento en que los griegos retomaron el contacto marítimo con el mundo tras el colapso de la sociedad micénica en el siglo XII a. C., un proceso que desembocó en la expansión colonial griega cerca del año 770 a. C. Desde esa lectura, Odiseo encarna la capacidad de actuar en un universo incierto, con rutas desconocidas y fronteras inestables.

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