Honduras

Alrededor de 60 comunidades afectadas por inundaciones en Honduras

Las autoridades advirtieron que, aunque no se reportan víctimas mortales, la destrucción de cosechas puede generar una crisis alimentaria en la región.

Guardar
Google icon
Las lluvias de los últimos días mantienen en alerta a Gracias a Dios y Olancho por el aumento del caudal de varios ríos y las inundaciones.
Las lluvias de los últimos días mantienen en alerta a Gracias a Dios y Olancho por el aumento del caudal de varios ríos y las inundaciones.

Las lluvias de los últimos días mantienen en alerta a autoridades y familias del oriente del país por el aumento del caudal de varios ríos, que causó inundaciones, daños en la producción agrícola y problemas de acceso a comunidades de Gracias a Dios y Olancho.

En el departamento de Gracias a Dios, la situación más crítica se registra en el municipio de Wampusirpi, donde unas 60 comunidades ubicadas a lo largo de la ribera del río Patuca sufrieron las consecuencias de las inundaciones provocadas por las lluvias asociadas al paso de ondas tropicales.

El subcomisionado departamental de la Comisión Permanente de Contingencias, Ezequiel Cruz, informó que las aguas empezaron a bajar levemente hacia las 4:00 de la tarde del domingo, las afectaciones ya eran considerables.

PUBLICIDAD

Impacto en Wampusirpi

Según explicó el funcionario, la mayoría de las comunidades del municipio están asentadas cerca del río Patuca, por lo que numerosas familias quedaron afectadas por el desbordamiento del afluente. También hay sectores incomunicados y daños en la producción agrícola.

“Nuestra gente no estaba preparada; veníamos de una sequía pronosticada y de un momento a otro amanecimos con el río desbordado”, manifestó Cruz al describir la rapidez con la que evolucionó la emergencia.

Las fuertes lluvias en Olancho dañaron viviendas tras el colapso de techos por los vientos y las precipitaciones.
Las fuertes lluvias en Olancho dañaron viviendas tras el colapso de techos por los vientos y las precipitaciones.

Las pérdidas en cultivos representan uno de los principales impactos para la población, ya que gran parte de las familias depende de la agricultura como fuente de ingresos y alimentación. Aunque las autoridades confirmaron que hasta el momento no se reportan víctimas mortales, advirtieron que la destrucción de las cosechas podría generar una crisis alimentaria en la región si no se brinda asistencia oportuna.

PUBLICIDAD

Situación en Olancho

Por otro lado, en el departamento de Olancho, las lluvias provocaron el desbordamiento del río Pataste en el sector de Río Tinto, municipio de Catacamas, y dejaron incomunicadas varias comunidades, además de pérdidas en la agricultura y la actividad ganadera.

Las aldeas de Hato Viejo y La Sabana permanecen aisladas luego de que el agua sobrepasara el puente conocido como Hato Viejo, principal vía de comunicación para los habitantes de esa zona productiva.

De acuerdo con reportes locales, la crecida del río se ha mantenido durante más de 16 horas sin una disminución significativa en su nivel. La fuerza de la corriente arrastró ramas y grandes troncos que permanecen atrapados bajo la estructura del puente, lo que obstaculiza el paso del agua y aumenta el riesgo de más daños.

Pobladores consideran necesaria la intervención de maquinaria pesada por parte de la Municipalidad de Catacamas o de Copeco para retirar la madera acumulada y facilitar el descenso del caudal.

Las inundaciones también dejaron pérdidas en áreas de cultivos de maíz y frijol, luego de que el agua ingresara a las parcelas y destruyera parte de las siembras, con impacto directo sobre productores agrícolas de la zona.

En Wampusirpi, unas 60 comunidades ubicadas en la ribera del río Patuca sufrieron inundaciones (FOTO: COPECO)
En Wampusirpi, unas 60 comunidades ubicadas en la ribera del río Patuca sufrieron inundaciones (FOTO: COPECO)

Ganaderos reportaron además la pérdida de varias reses que fueron arrastradas por la corriente durante la madrugada, cuando el nivel del río aumentó por las constantes precipitaciones.

Pedido de asistencia

Ante la magnitud de las afectaciones en Gracias a Dios y Olancho, las comunidades solicitaron la intervención inmediata de Copeco, autoridades municipales y otras instituciones del Estado para atender la emergencia.

Los pobladores piden el restablecimiento de los accesos terrestres, la evaluación de los daños ocasionados por las inundaciones, la entrega de ayuda humanitaria y apoyo para los productores que perdieron cultivos y ganado, además de acciones preventivas frente a futuras crecidas en las zonas más vulnerables del país.

Temas Relacionados

HondurasOlanchoGraciasaDiosCOPECOLluvias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Procuraduría General de Justicia asume en Nicaragua el control de ingresos y aduanas que concentran más del 95% de la recaudación estatal

El traspaso de la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduanas reorganiza la gestión de tributación y comercio exterior en un contexto de centralización institucional.

Procuraduría General de Justicia asume en Nicaragua el control de ingresos y aduanas que concentran más del 95% de la recaudación estatal

Aumentan en Honduras aprehensiones de menores vinculados a hechos ilícitos

La Policía de Investigaciones advirtió que las estructuras del crimen organizado están incorporando a niños y adolescentes a sus redes delictivas mediante amenazas, intimidación y manipulación, un fenómeno que continúa en aumento en Honduras

Aumentan en Honduras aprehensiones de menores vinculados a hechos ilícitos

Así funciona CLEO, el asistente virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social para verificar pacientes pendientes

El asistente virtual contactará a quienes tienen atenciones pendientes para confirmar si aún requieren consulta, procedimiento o cirugía, además de actualizar teléfonos y correos en una prueba de un mes antes de ampliar el modelo

Así funciona CLEO, el asistente virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social para verificar pacientes pendientes

El cielo de Guatemala se luce en julio con una lluvia de meteoros de hasta 25 destellos por hora

El calendario astronómico del mes incluye una postal poco común al amanecer con el planeta rojo y otra al atardecer con el lucero, ambas visibles sin necesidad de aparatos especiales

El cielo de Guatemala se luce en julio con una lluvia de meteoros de hasta 25 destellos por hora

El Niño creció: ahora golpea con más frecuencia en Panamá, cada dos años en lugar de siete

Más del 95 % de los modelos internacionales pronostican que el fenómeno atmosférico persistirá durante los próximos meses

El Niño creció: ahora golpea con más frecuencia en Panamá, cada dos años en lugar de siete

TECNO

Meta llega a Canadá: invirtió USD 10.000 millones en nuevo centro de datos abriendo fronteras con EE.UU

Meta llega a Canadá: invirtió USD 10.000 millones en nuevo centro de datos abriendo fronteras con EE.UU

Nueva York prohíbe los lentes inteligentes: el drástico motivo que arranca en los tribunales

Cargas mal tu celular todos los días sin saberlo: los errores que acortan la vida de la batería

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este lunes 13 de julio?

Cable Ethernet o WiFi: cuál tecnología es más estable para ver películas de Netflix, Prime Video o más apps

ENTRETENIMIENTO

Christopher Nolan y “La Odisea” reavivan el debate sobre hasta dónde puede llegar una adaptación sin traicionar el texto original

Christopher Nolan y “La Odisea” reavivan el debate sobre hasta dónde puede llegar una adaptación sin traicionar el texto original

Murió Josh Grisetti, actor de “La maravillosa Señora Maisel”, por suicidio

Mick Jagger reveló el secreto que mantiene unido a los Rolling Stones: “Vivir separados ayudó a mantener renovados nuestros encuentros”

Sam Neill: esta es la fortuna que el actor dejó al momento de su muerte

Desde Alan Cumming hasta Kylie Minogue: la industria del entretenimiento se despide de Sam Neill

MUNDO

El Sena se rinde a los nadadores: París revive una hazaña histórica junto a la Torre Eiffel

El Sena se rinde a los nadadores: París revive una hazaña histórica junto a la Torre Eiffel

El cerebro del robo en el Louvre mostró decepción por el botín y reclamó que “podrían haber robado más”

El Museo Olímpico de Lausana guarda un tesoro que muchos viajeros pasan por alto

Trump anunció que se reinstalará el bloqueo a Irán y fijó el precio que cobrará Estados Unidos por custodiar el estrecho de Ormuz

Amenaza de Irán a los países del Golfo: cooperar con EEUU en el estrecho de Ormuz será considerado “un acto de guerra”