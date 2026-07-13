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El cerebro del robo en el Louvre mostró decepción por el botín y reclamó que “podrían haber robado más”

Dos sospechosos confesaron que el plan original era sustraer más joyas del museo de París y revelaron detalles inéditos de la operación. La sustracción de las ocho piezas, valoradas en 88 millones de euros, provocó alarma internacional por la vulnerabilidad de los tesoros artísticos

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Los interrogatorios citados por Le Monde indican que el organizador consideró insuficiente lo sustraído y dijo que el plan era llevarse más objetos (Europa Press)
Los interrogatorios citados por Le Monde indican que el organizador consideró insuficiente lo sustraído y dijo que el plan era llevarse más objetos (Europa Press)

El robo de joyas en el Louvre, el museo más visitado del mundo, continúa arrojando nuevas revelaciones. El presunto cerebro del asalto de 88 millones de euros manifestó su decepción por el botín obtenido y afirmó: “Podríamos haber robado más”, según las transcripciones de los interrogatorios a los sospechosos citadas por el periódico local Le Monde. El robo, que tuvo lugar en octubre de 2025, provocó la sustracción de piezas históricas y la posterior dimisión del presidente del museo, Laurence des Cars.

Según información publicada por el diario británico The Guardian, dos hombres identificados localmente como Abdoulaye N y Ghelamallah A ingresaron a la galería Apolo del Louvre por encargo de un cliente cuya identidad permanece oculta por temor a represalias. El caso, que ocupó la atención de medios internacionales, expuso fallas en la seguridad del museo y dio origen a una investigación judicial en Francia.

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Planificación y ejecución del robo

Según lo recogido por Le Monde, los sospechosos recibieron instrucciones precisas apenas dos o tres días antes del asalto. Un video grabado en el interior de la galería Apolo, que mostraba las vitrinas con joyas napoleónicas, sirvió como guía para preparar la operación. Abdoulaye N relató ante los jueces que la misión era clara: “Romper las ventanas y recuperar las joyas del interior de las vitrinas”.

Estado de la corona de María Eugenia, después de sufrir daños durante el robo en el Louvre. (Thomas Clot/Museo del Louvre/AFP)
Las declaraciones ante los jueces detallan que el objetivo inicial incluía un número mayor de piezas (Thomas Clot/Museo del Louvre/AFP)

La noche del robo, los ladrones accedieron al primer piso del museo mediante un montacargas, forzaron una ventana y entraron en la sala, donde solo estaban encendidas las luces de las vitrinas. “Cuando entramos, no había nadie, estaba oscuro, solo las luces de las vitrinas estaban encendidas”, declaró Abdoulaye N, según el informe al que accedió Le Monde y difundió The Guardian. A la distancia, notó la presencia de un guardia de seguridad, lo que los obligó a acelerar la operación.

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En apenas minutos, tomaron ocho piezas, entre ellas tiaras, un broche, collares y pendientes. Durante la huida, Abdoulaye N reconoció haber dejado caer una corona con incrustaciones de gemas que perteneció en el siglo XIX a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. La corona resultó gravemente dañada. “Sí, fui yo, se me cayó de la bolsa. Lo que hicimos no estuvo bien, es muy grave”, admitió ante los jueces.

El encargo y el destino de las joyas

Tanto Abdoulaye N como Ghelamallah A afirmaron ante las autoridades que actuaron bajo las órdenes de un cliente cuya identidad no revelaron, por temor a las consecuencias. “No son unos angelitos”, sostuvo, mientras Abdoulaye N detalló que recibió llamadas desde el exterior en las que le exigieron guardar silencio.

Los sospechosos aseguraron que ignoraban el destino final de las joyas robadas. Abdoulaye N confesó haber entregado el botín al presunto organizador de la operación, quien manifestó su insatisfacción: “Pensaba que podríamos habernos llevado más”, relató a los investigadores. Según el mismo testimonio, la motivación del cliente era puramente económica y planeaba revender las piezas en el mercado negro.

El caso expuso la vulnerabilidad de tesoros artísticos en Europa y concentró la atención de medios extranjeros - REUTERS/Abdul Saboor
El caso expuso la vulnerabilidad de tesoros artísticos en Europa y concentró la atención de medios extranjeros - REUTERS/Abdul Saboor

Las promesas económicas también formaron parte del reclutamiento. Abdoulaye N, antiguo influencer de redes sociales, declaró que aceptó participar en el atraco por encontrarse en una situación financiera desesperada y que le ofrecieron entre 15.000 y 20.000 euros por su colaboración (USD 17.140 y 22.854), con la posibilidad de obtener más dependiendo del valor de lo sustraído. Por su parte, Ghelamallah A indicó que había acordado una tarifa de entre 20.000 y 25.000 euros (USD 22.800 y 22.550) y que desconocía que el objetivo era el Louvre, creyendo que se trataba de una joyería en París.

Consecuencias y avances de la investigación

El impacto del robo se extendió más allá del ámbito policial. Laurence des Cars, presidenta del Louvre, presentó su renuncia tras conocerse los “fallos sistémicos” en la seguridad del museo, según reportó The Guardian. Las autoridades francesas detuvieron a varios sospechosos y abrieron una investigación que aún intenta esclarecer la identidad del autor intelectual.

Durante la instrucción, los dos principales acusados se mostraron reacios a brindar información sobre posibles cómplices o la identidad del cliente que los contrató, alegando temor a represalias contra sus familias. Las declaraciones obtenidas por Le Monde no permitieron a los investigadores confirmar la existencia de un organizador externo.

La sustracción de las ocho joyas, valoradas en 88 millones de euros (USD 100.569.920,00), provocó alarma internacional por la vulnerabilidad de los tesoros artísticos y patrimoniales en Europa. El caso del Louvre, que involucra piezas de valor histórico incalculable, se suma a una serie de robos de arte de alto perfil en el continente.

El futuro de las joyas robadas y el paradero de los responsables intelectuales del atraco permanecen sin esclarecer. La policía francesa continúa la búsqueda, mientras el Louvre refuerza sus sistemas de seguridad para evitar nuevos incidentes.

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