Costa Rica: el hombre de las 388 detenciones que nunca fue condenado ni pasó por una prisión

La Fuerza Pública registró 388 abordajes policiales a un hombre de 51 años en el distrito Merced entre 2019 y 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 2019 y 2026, las bitácoras policiales fue sumando un nombre una y otra vez. El hombre, costarricense y de 51 años, se convirtió en una figura conocida para los agentes de la Fuerza Pública.

Cada intervención, cada aprehensión, quedaba registrada: 388 veces fue abordado por la policía en ese periodo, según los datos del Ministerio de Seguridad Pública y lo publicado por Diario Extra.

El motivo de cada encuentro iba cambiando. Un día era por portar un arma blanca; otro, por transportar o tener aparente droga. También hubo reportes por tentativa de hurto, robo, órdenes de captura, infracciones a la Ley de Licores o consumo de estupefacientes.

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En 2026, solo en el distrito Merced, la policía elaboró veintidós informes sobre él: cinco por decomiso de arma blanca, dos por infringir la Ley de Licores y quince por tenencia de droga.

Los documentos oficiales detallan cada paso: el agente identifica al hombre, lo aborda, registra el hecho y el proceso termina casi siempre de la misma manera.

El individuo sale en libertad. Para los policías, la rutina se repite; para el sistema, la intervención se cuenta como una “pasada”.

El Ministerio de Seguridad Pública reportó en Merced intervenciones por arma blanca, tenencia de aparente droga, hurto, robo, órdenes de captura y Ley de Licores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero el número, por sí solo, no significa condena. El abogado Adrián Quesada lo aclara: una aprehensión o “pasada” policial es solo un registro de que la persona fue detenida, identificada o investigada. Quesada lo resume así: “No significa que sea culpable de un delito. En Costa Rica nadie puede permanecer detenido solo por tener un historial policial”. El proceso judicial, recuerda, exige algo más: pruebas, riesgos procesales y una resolución judicial para justificar la prisión preventiva.

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A lo largo de los años, las autoridades han explicado que la mayoría de las “pasadas” no llegan a convertirse en causas penales. El Ministerio Público señala que estas intervenciones pueden deberse a situaciones menores, como el consumo de licor en la vía pública, alteración del orden o portar pequeñas cantidades de droga para consumo personal. Aunque cada caso se registra, la mayoría no termina ante la fiscalía ni genera antecedentes penales.

La frustración de policías y ciudadanos ante la reincidencia

La repetición tiene un impacto que va más allá de las estadísticas. El exviceministro de Seguridad Pública, Walter Navarro, ha descrito la frustración de los policías que, después de detener a una persona, la ven regresar pronto a las calles.

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“El policía detiene hoy a una persona y al día siguiente, o incluso horas después, la vuelve a ver en la calle o delinquiendo nuevamente”, comentó. Para Navarro, este ciclo afecta también la confianza ciudadana y la percepción de autoridad, según detalles de Diario Extra.

En 2026, la policía elaboró 22 informes sobre el hombre en Merced, incluidos decomisos de arma blanca, infracciones a la Ley de Licores y tenencia de droga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Navarro considera que la reincidencia exige una revisión profunda del Código Penal y del Código Procesal Penal, para que el sistema pueda dar una respuesta más efectiva. Aun así, el abogado Quesada insiste en que solo las pruebas, los riesgos procesales y una resolución judicial pueden justificar la privación de libertad. La historia de este hombre, registrada centenares de veces, es el reflejo de cómo la ley y la realidad cotidiana se encuentran en las calles de Costa Rica.

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