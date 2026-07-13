Costa Rica

Costa Rica: el hombre de las 388 detenciones que nunca fue condenado ni pasó por una prisión

Durante años, agentes de diferentes distritos han registrado el nombre del mismo hombre una y otra vez. Acumula 388 detenciones, pero ningún tribunal ha dictado condena en su contra

Guardar
Google icon
Manos esposadas levantadas al aire, iluminadas por haces de luz azul y roja, con insignias policiales transparentes en el fondo oscuro.
La Fuerza Pública registró 388 abordajes policiales a un hombre de 51 años en el distrito Merced entre 2019 y 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 2019 y 2026, las bitácoras policiales fue sumando un nombre una y otra vez. El hombre, costarricense y de 51 años, se convirtió en una figura conocida para los agentes de la Fuerza Pública.

Cada intervención, cada aprehensión, quedaba registrada: 388 veces fue abordado por la policía en ese periodo, según los datos del Ministerio de Seguridad Pública y lo publicado por Diario Extra.

El motivo de cada encuentro iba cambiando. Un día era por portar un arma blanca; otro, por transportar o tener aparente droga. También hubo reportes por tentativa de hurto, robo, órdenes de captura, infracciones a la Ley de Licores o consumo de estupefacientes.

PUBLICIDAD

En 2026, solo en el distrito Merced, la policía elaboró veintidós informes sobre él: cinco por decomiso de arma blanca, dos por infringir la Ley de Licores y quince por tenencia de droga.

Los documentos oficiales detallan cada paso: el agente identifica al hombre, lo aborda, registra el hecho y el proceso termina casi siempre de la misma manera.

El individuo sale en libertad. Para los policías, la rutina se repite; para el sistema, la intervención se cuenta como una “pasada”.

Silueta de hombre de espaldas, esposado, bajo una farola. Su sombra proyecta sellos rojos y azules con las palabras 'detenido', 'policía', 'reincidencia'.
El Ministerio de Seguridad Pública reportó en Merced intervenciones por arma blanca, tenencia de aparente droga, hurto, robo, órdenes de captura y Ley de Licores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero el número, por sí solo, no significa condena. El abogado Adrián Quesada lo aclara: una aprehensión o “pasada” policial es solo un registro de que la persona fue detenida, identificada o investigada. Quesada lo resume así: “No significa que sea culpable de un delito. En Costa Rica nadie puede permanecer detenido solo por tener un historial policial”. El proceso judicial, recuerda, exige algo más: pruebas, riesgos procesales y una resolución judicial para justificar la prisión preventiva.

PUBLICIDAD

A lo largo de los años, las autoridades han explicado que la mayoría de las “pasadas” no llegan a convertirse en causas penales. El Ministerio Público señala que estas intervenciones pueden deberse a situaciones menores, como el consumo de licor en la vía pública, alteración del orden o portar pequeñas cantidades de droga para consumo personal. Aunque cada caso se registra, la mayoría no termina ante la fiscalía ni genera antecedentes penales.

La frustración de policías y ciudadanos ante la reincidencia

La repetición tiene un impacto que va más allá de las estadísticas. El exviceministro de Seguridad Pública, Walter Navarro, ha descrito la frustración de los policías que, después de detener a una persona, la ven regresar pronto a las calles.

“El policía detiene hoy a una persona y al día siguiente, o incluso horas después, la vuelve a ver en la calle o delinquiendo nuevamente”, comentó. Para Navarro, este ciclo afecta también la confianza ciudadana y la percepción de autoridad, según detalles de Diario Extra.

Unas esposas metálicas abiertas sobre una pila de informes policiales y papeles con sellos rojos y azules. Fondo de asfalto gris oscuro texturado.
En 2026, la policía elaboró 22 informes sobre el hombre en Merced, incluidos decomisos de arma blanca, infracciones a la Ley de Licores y tenencia de droga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Navarro considera que la reincidencia exige una revisión profunda del Código Penal y del Código Procesal Penal, para que el sistema pueda dar una respuesta más efectiva. Aun así, el abogado Quesada insiste en que solo las pruebas, los riesgos procesales y una resolución judicial pueden justificar la privación de libertad. La historia de este hombre, registrada centenares de veces, es el reflejo de cómo la ley y la realidad cotidiana se encuentran en las calles de Costa Rica.

Temas Relacionados

Costa RicaDelincuenciaCriminalidadFuerza PúblicaHurto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Procuraduría General de Justicia asume en Nicaragua el control de ingresos y aduanas que concentran más del 95% de la recaudación estatal

El traspaso de la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduanas reorganiza la gestión de tributación y comercio exterior en un contexto de centralización institucional.

Procuraduría General de Justicia asume en Nicaragua el control de ingresos y aduanas que concentran más del 95% de la recaudación estatal

Aumentan en Honduras aprehensiones de menores vinculados a hechos ilícitos

La Policía de Investigaciones advirtió que las estructuras del crimen organizado están incorporando a niños y adolescentes a sus redes delictivas mediante amenazas, intimidación y manipulación, un fenómeno que continúa en aumento en Honduras

Aumentan en Honduras aprehensiones de menores vinculados a hechos ilícitos

Así funciona CLEO, el asistente virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social para verificar pacientes pendientes

El asistente virtual contactará a quienes tienen atenciones pendientes para confirmar si aún requieren consulta, procedimiento o cirugía, además de actualizar teléfonos y correos en una prueba de un mes antes de ampliar el modelo

Así funciona CLEO, el asistente virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social para verificar pacientes pendientes

El cielo de Guatemala se luce en julio con una lluvia de meteoros de hasta 25 destellos por hora

El calendario astronómico del mes incluye una postal poco común al amanecer con el planeta rojo y otra al atardecer con el lucero, ambas visibles sin necesidad de aparatos especiales

El cielo de Guatemala se luce en julio con una lluvia de meteoros de hasta 25 destellos por hora

El Niño creció: ahora golpea con más frecuencia en Panamá, cada dos años en lugar de siete

Más del 95 % de los modelos internacionales pronostican que el fenómeno atmosférico persistirá durante los próximos meses

El Niño creció: ahora golpea con más frecuencia en Panamá, cada dos años en lugar de siete

TECNO

Meta llega a Canadá: invirtió USD 10.000 millones en nuevo centro de datos abriendo fronteras con EE.UU

Meta llega a Canadá: invirtió USD 10.000 millones en nuevo centro de datos abriendo fronteras con EE.UU

Nueva York prohíbe los lentes inteligentes: el drástico motivo que arranca en los tribunales

Cargas mal tu celular todos los días sin saberlo: los errores que acortan la vida de la batería

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este lunes 13 de julio?

Cable Ethernet o WiFi: cuál tecnología es más estable para ver películas de Netflix, Prime Video o más apps

ENTRETENIMIENTO

Christopher Nolan y “La Odisea” reavivan el debate sobre hasta dónde puede llegar una adaptación sin traicionar el texto original

Christopher Nolan y “La Odisea” reavivan el debate sobre hasta dónde puede llegar una adaptación sin traicionar el texto original

Murió Josh Grisetti, actor de “La maravillosa Señora Maisel”, por suicidio

Mick Jagger reveló el secreto que mantiene unido a los Rolling Stones: “Vivir separados ayudó a mantener renovados nuestros encuentros”

Sam Neill: esta es la fortuna que el actor dejó al momento de su muerte

Desde Alan Cumming hasta Kylie Minogue: la industria del entretenimiento se despide de Sam Neill

MUNDO

El Sena se rinde a los nadadores: París revive una hazaña histórica junto a la Torre Eiffel

El Sena se rinde a los nadadores: París revive una hazaña histórica junto a la Torre Eiffel

El cerebro del robo en el Louvre mostró decepción por el botín y reclamó que “podrían haber robado más”

El Museo Olímpico de Lausana guarda un tesoro que muchos viajeros pasan por alto

Trump anunció que se reinstalará el bloqueo a Irán y fijó el precio que cobrará Estados Unidos por custodiar el estrecho de Ormuz

Amenaza de Irán a los países del Golfo: cooperar con EEUU en el estrecho de Ormuz será considerado “un acto de guerra”