Amenaza de Irán a los países del Golfo: cooperar con EEUU en el estrecho de Ormuz será considerado “un acto de guerra”

Personas caminan cerca de un mural antiestadounidense en Teherán, este lunes, en medio de la escalada militar entre Irán y Estados Unidos (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS).

El ejército iraní advirtió este lunes a los países del Golfo que cualquier cooperación con Estados Unidos en el manejo del estrecho de Ormuz sería considerada “un acto de guerra”, en momentos en que se reanudaron las hostilidades entre Teherán y Washington.

El vocero del comando militar Khatam Al-Anbiya hizo la advertencia en un mensaje de video dirigido a las naciones de la región, y afirmó que Irán “bajo ninguna circunstancia permitirá... que Estados Unidos interfiera en el manejo” de la estratégica vía marítima.

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La advertencia llegó minutos después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos está “tomando el control” del estrecho y que el país será pagado por custodiarlo.

“Estamos tomando el control del estrecho. No tienen nada. No tienen nada”, declaró Trump en una entrevista con Fox News, y agregó que Washington había estado protegiendo la zona “gratis”, pero que ahora sería reembolsado por naciones adineradas: “Vamos a cobrar por custodiarlo. Mucho dinero, pero solo queremos que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner en peligro a nuestra gente”.

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Irán anuncia cierre del estrecho de Ormuz y bombardea el Golfo en respuesta a ataques de EEUU

El mandatario aseguró además que su país se convertirá en el “guardián” del estrecho, y reveló que Estados Unidos golpeó “muy duro” el equipamiento militar iraní durante la noche del domingo al lunes: “La mayor parte de su equipamiento ya no existe. Su cañón antiaéreo, los golpeamos muy duro anoche”, afirmó, y añadió que Washington había alcanzado un acuerdo con Teherán que luego fue incumplido.

Las declaraciones cruzadas se producen en medio de una serie de ataques entre Washington y Teherán de una magnitud no vista desde el alto el fuego de abril en el conflicto de Medio Oriente. El CENTCOM confirmó haber completado una nueva ronda de bombardeos contra sistemas de defensa aérea, radares costeros y capacidades de misiles y drones iraníes, mientras la Guardia Revolucionaria reivindicó ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Jordania, Kuwait y Omán en represalia. La escalada se produjo apenas semanas después de que ambos países firmaran un acuerdo interino de 60 días, cuya continuidad quedó ahora en entredicho tras los reclamos cruzados de incumplimiento.

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El vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo el lunes que el gobierno estaba dialogando con mediadores de Qatar, Pakistán y Omán en un intento por evitar una escalada mayor de la guerra. La poderosa Guardia Revolucionaria Islámica sostiene que el estrecho de Ormuz está “cerrado”, mientras que Estados Unidos insiste en que permanece abierto al tráfico marítimo y que no está bajo control iraní. La advertencia sobre un “acto de guerra” busca precisamente disuadir a los aliados regionales de Washington —como Baréin, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos, todos con presencia de bases o infraestructura vinculada a Estados Unidos— de sumarse a cualquier esquema de administración conjunta o vigilancia compartida del paso marítimo.

La escalada militar en Medio Oriente retrajo la circulación en el Golfo Pérsico

El estrecho de Ormuz, de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto, conecta el Golfo Pérsico con el mar de Omán y es considerado el corredor energético más importante del mundo: antes del conflicto, por allí transitaba cerca de una quinta parte del comercio global de petróleo y gas natural licuado. Cualquier interrupción prolongada repercute de inmediato en los mercados internacionales, algo que volvió a reflejarse este lunes en Wall Street, donde los precios del crudo subieron más de 3% ante la creciente tensión, arrastrando también al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

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