Honduras

Ministra de educación en Honduras condiciona clases y llama a una vacunación obligatoria por brote de sarampión

La Secretaría de Educación evalúa nuevas medidas para contener la propagación del sarampión en centros educativos de Cofradía, Cortés, entre ellas la posibilidad de suspender temporalmente las clases presenciales si así lo recomiendan las autoridades sanitarias.

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La ministra de Educación, Arely Argueta, informó que analizarán nuevas medidas tras los casos de sarampión registrados en Cortés. Las autoridades educativas no descartan suspender temporalmente las clases presenciales si así lo recomiendan los especialistas en salud. (Foto: Secretaria de Educación)
La ministra de Educación, Arely Argueta, informó que analizarán nuevas medidas tras los casos de sarampión registrados en Cortés. Las autoridades educativas no descartan suspender temporalmente las clases presenciales si así lo recomiendan los especialistas en salud. (Foto: Secretaria de Educación)

La ministra de Educación, Arely Argueta, informó este jueves que sostendrá reuniones con médicos, especialistas y autoridades de la Secretaría de Salud para definir las acciones que deberán implementarse tras la detección de casos de sarampión en varios centros educativos del norte del país.

La funcionaria aseguró que cualquier decisión será tomada con base en los criterios técnicos de los expertos y reiteró que la Secretaría de Educación acatará las recomendaciones emitidas por el personal sanitario.

“Nos vamos a reunir con los doctores, con los especialistas en el área. Vamos a ver qué recomendación dan ellos, y la instrucción que nos den, la Secretaría de Educación la va a acatar”, manifestó.

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<b>No descartan pasar a clases virtuales</b>

Entre las medidas que están siendo analizadas se encuentra la suspensión de clases presenciales y el retorno temporal a la modalidad virtual, en caso de que los especialistas consideren que es la mejor alternativa para evitar nuevos contagios.

Argueta indicó que la prioridad es proteger la salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo, por lo que insistió en que las decisiones se adoptarán una vez concluyan las reuniones con las autoridades sanitarias.

“Si es necesario pasar a la parte virtual, lo vamos a hacer”, afirmó la ministra al referirse a los escenarios que actualmente se encuentran bajo evaluación.

Maestra de pie en aula de Honduras, gesticulando frente a pizarrón vacío. Estudiantes sentados de espaldas en pupitres de madera. Bandera hondureña visible.
La Secretaría de Educación sostuvo reuniones con personal médico para definir las acciones que se aplicarán en los centros educativos. Los casos de sarampión fueron reportados preliminarmente en centros escolares de Cofradía, Cortés. (Imagen Creada con IA)

Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha emitido una orden de suspensión de actividades presenciales, ya que primero espera conocer el diagnóstico oficial de la Secretaría de Salud sobre la situación epidemiológica.

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<b>Verificarán el número de contagios</b>

La ministra explicó que la información preliminar apunta a la existencia de alrededor de seis casos de sarampiónrelacionados con centros educativos de Cofradía, Cortés. Sin embargo, aclaró que la cifra deberá ser confirmada por las autoridades sanitarias antes de adoptar nuevas disposiciones.

Según Argueta, el trabajo coordinado entre ambas instituciones permitirá conocer con precisión el alcance de los contagios y establecer los protocolos que deberán seguir los centros escolares para prevenir la propagación del virus.

Las reuniones programadas contarán con la participación de médicos, especialistas y viceministros, quienes analizarán la evolución de los casos y las medidas de contención que podrían aplicarse en las comunidades educativas afectadas.

<b>Impulsan jornadas de vacunación</b>

Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Educación informó que trabaja junto con personal de la Secretaría de Salud para instalar centros de vacunación dentro de los establecimientos educativos.

La ministra sostuvo que la inmunización representa la principal herramienta para reducir el riesgo de transmisión del sarampión y consideró que los padres de familia deben garantizar que sus hijos cuenten con el esquema de vacunación correspondiente.

Las autoridades verificarán el número de contagios antes de anunciar nuevas disposiciones para el sistema educativo. La Secretaría de Educación trabaja con Salud para instalar centros de vacunación en los centros educativos. (Foto: EFE/Gustavo Amador)
Las autoridades verificarán el número de contagios antes de anunciar nuevas disposiciones para el sistema educativo. La Secretaría de Educación trabaja con Salud para instalar centros de vacunación en los centros educativos. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

“La vacunación tiene que ser obligatoria. El padre de familia tiene que estar consciente de que sus hijos necesitan la vacuna. Si no se vacunan, hay riesgo”, expresó.

Las autoridades educativas señalaron que las campañas de vacunación buscarán facilitar el acceso de los estudiantes a la inmunización y fortalecer las medidas preventivas en los centros escolares donde se identifiquen posibles riesgos.

<b>Esperan lineamientos de Salud</b>

La Secretaría de Educación reiteró que las acciones que se implementen dependerán de las instrucciones emitidas por los especialistas en salud pública, quienes serán los encargados de evaluar la evolución de los casos registrados en el departamento de Cortés.

Entre las alternativas que permanecen sobre la mesa figuran el fortalecimiento de las jornadas de vacunación, la aplicación de protocolos sanitarios en las escuelas y, de ser necesario, la suspensión temporal de las clases presenciales para disminuir el riesgo de nuevos contagios.

Las autoridades insistieron en que el objetivo principal es garantizar la continuidad del proceso educativo sin poner en riesgo la salud de la comunidad estudiantil, por lo que hicieron un llamado a los padres de familia para colaborar con las campañas de vacunación y mantenerse atentos a la información oficial que emitan las instituciones competentes.

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