Cuba registrará este domingo un récord de apagones: el 72% de la isla estará sin electricidad en el horario de mayor demanda

Cuba registrará un récord de apagones, hasta el 72% de la isla sin electricidad en el horario de máxima demanda. (EFE/ARCHIVO)

Un nuevo récord de apagones se prevé este domingo en Cuba, donde hasta el 72 % de la isla quedará sin electricidad durante el horario de máxima demanda, según datos de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) recogidos por EFE. El país caribeño enfrenta una crisis energética agravada, que ha provocado cortes generalizados y sostenidos en todo el territorio.

La situación se intensificó el pasado viernes, cuando se registró el mayor apagón anterior, afectando simultáneamente al 71 % de la población en la franja vespertina y nocturna, el periodo de mayor consumo eléctrico. Este episodio coincidió con la salida de operaciones de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque generador de la isla. Se trata de la decimoséptima vez en 2026 que esta planta deja de funcionar.

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El Sistema Electroenergético Nacional de Cuba depende en un 40 % de generación termoeléctrica, otro 40 % de motores que usan diésel y fueloil importados, y un 20 % de gas y energías renovables. (REUTERS/ARCHIVO)

El parte diario de la UNE informó que el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas previas, incluyendo la madrugada, debido a la falta de capacidad de generación. Para el horario de mayor demanda de este domingo, se prevé una capacidad de generación de 1.000 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.100 MW. El déficit estimado alcanzará los 2.200 MW y la afectación real, es decir, la energía que se desconectará para evitar apagones desordenados, será de 2.230 MW.

La Unión Eléctrica informó que el viernes anterior el apagón afectó al 71 % de la población y coincidió con la salida de la central termoeléctrica Antonio Guiteras. (AP/ARCHIVO)

En la jornada, diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica estarán fuera de servicio por averías o mantenimiento. Esta fuente aporta el 40 % del mix energético nacional, funcionando con crudo local y sin estar afectada directamente por el bloqueo petrolero. Otros 106 motores de generación están parados por falta de combustible, situación que afecta también a dos centrales flotantes y otras dos plantas.

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El 40 % del sistema energético depende de motores de generación que requieren diésel y fueloil importados, mientras que el 20 % restante proviene de gas y fuentes renovables, principalmente energía solar impulsada por cooperación china. El Gobierno ha reconocido que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) atraviesa una situación “aguda”, “crítica” y “extremadamente tensa”, con apagones que en La Habana han superado las 20 horas consecutivas.

La UNE estimó para este domingo una generación de 1.000 MW frente a una demanda de 3.100 MW, con un déficit de 2.200 MW en Cuba. (AP/ARCHIVO)

Desde mediados de 2024, Cuba sufre una crisis energética grave, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos. El Ejecutivo cubano ha calificado estas medidas de “genocidas” y acusa a la Administración de Washington de intentar “asfixiar” al país.

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Cuba necesita unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda energética, de los que 40.000 provienen de su producción nacional. Expertos independientes señalan que la crisis energética obedece a una combinación de infrafinanciación crónica, obsolescencia del sistema y el bloqueo petrolero estadounidense iniciado en enero. Diversos estudios calculan que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar el sistema energético cubano, deteriorado por años de falta de inversiones y restricciones externas.