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Tommy Lee explica por qué mantiene el mismo peso: “No hago dieta ni sigo ningún programa alimenticio estricto”

El baterista de Mötley Crüe contó en The Joe Rogan Experience cómo se alimenta sin restricciones. También relató el desgaste corporal de los recitales y el experimento que lo ayudó a entender su condición física

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El músico atribuye su estado físico a la intensidad de sus presentaciones, sin recurrir a dietas ni rutinas alimenticias específicas (REUTERS/Andrew Kelly)
El músico atribuye su estado físico a la intensidad de sus presentaciones, sin recurrir a dietas ni rutinas alimenticias específicas (REUTERS/Andrew Kelly)

Tommy Lee, baterista de Mötley Crüe, sorprendió recientemente al revelar el verdadero motivo detrás de su físico actual. Durante una entrevista en The Joe Rogan Experience, retomada por RockFM, explicó que pese al paso del tiempo y a no seguir ninguna dieta estricta, mantiene el mismo peso que tenía en la adolescencia.

El secreto, según él, está en el extremo desgaste físico que implica tocar la batería durante los conciertos de su banda, una actividad que considera mucho más demandante de lo que parece desde fuera.

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Un estilo de vida sin dieta

A diferencia de muchos músicos y celebridades que basan su imagen en estrictos planes alimenticios, Tommy Lee confesó que nunca se ha preocupado demasiado por lo que come. “Como más o menos lo que me da la gana. No hago dieta ni sigo ningún programa alimenticio estricto”, afirmó en la charla con Joe Rogan.

La estabilidad de su peso, aseguró, no tiene nada que ver con restricciones o rutinas de ejercicios planificadas, sino con la intensidad de cada show.

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Tommy Lee
A pesar de su fama, Tommy Lee nunca ha seguido un régimen alimenticio estricto y asegura que puede comer libremente gracias a la exigencia de su oficio (Crédito: Instagram @tommylee)

Según relató, siempre le llamó la atención su propia capacidad para mantenerse en forma sin aparente esfuerzo. Esta inquietud lo llevó a preguntarse durante años cuál era la causa real de este fenómeno. La respuesta llegó a partir de un experimento sencillo, pero revelador, que realizó en pleno apogeo de su carrera.

El experimento del podómetro

Intrigado por el impacto físico de su trabajo, Tommy Lee decidió medir su actividad durante un concierto. Para ello, recurrió a un podómetro, un dispositivo que se coloca en el zapato y que permite cuantificar la distancia recorrida al caminar o realizar movimientos. Lo adquirió específicamente para despejar sus dudas sobre el nivel de esfuerzo que implicaba su trabajo en el escenario.

La curiosidad sobre su propio desgaste físico llevó al baterista a medir la distancia recorrida en un concierto con un sencillo dispositivo (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)
La curiosidad sobre su propio desgaste físico llevó al baterista a medir la distancia recorrida en un concierto con un sencillo dispositivo (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)

El músico eligió una presentación habitual de Mötley Crüe, que suele extenderse por aproximadamente dos horas. Al finalizar el concierto, consultó el podómetro y la cifra lo sorprendió: había recorrido 13,3 millas, equivalentes a más de 21 kilómetros.

Un desgaste físico comparable al deporte

En la entrevista, Lee compartió detalles sobre las sensaciones que experimenta tras una actuación. Relató que al bajar del escenario siente un cansancio extremo, acompañado de sudor profuso y zumbido en los oídos.

Para él, el nivel de exigencia física es similar al de un deportista de alto rendimiento, especialmente en géneros como el rock y el heavy metal, donde la batería exige una combinación de fuerza, resistencia y coordinación constante.

Tommy Lee sentado en un sofá claro, con camiseta gris y pantalones claros, cubierto de tatuajes. Un micrófono frente a él, un perro pequeño en el sofá
Tommy Lee, el icónico baterista de Mötley Crüe, se sienta para una entrevista, El músico equipara el esfuerzo de tocar la batería en vivo con la exigencia de una práctica deportiva profesional (Captura de video: YouTube/@zachsangshow)

El propio Lee definió el rol del baterista como el “latido de la banda”, una posición que requiere energía y precisión para sostener el ritmo del grupo. Explicó que sobre sus hombros recae buena parte de la responsabilidad rítmica y que, además de marcar el pulso de la música, debe mantener la energía alta durante toda la presentación.

El precio físico de cada concierto

El esfuerzo necesario para tocar la batería en vivo no termina solo en la ejecución musical. Según el músico, la preparación previa, la tensión durante el show y el posterior agotamiento configuran un ciclo que se repite en cada concierto.

A pesar del desgaste, Lee considera que esta exigencia física es parte fundamental de su vínculo con la música y con el público.

Tommy Lee
Cada presentación supone un esfuerzo extremo, pero también refuerza el vínculo de Tommy Lee con la música y su público (Crédito: Instagram @tommylee)

Para él, no se trata únicamente de mantenerse en forma o de cuidar la imagen personal, sino de entregarse por completo a su oficio. El resultado es un equilibrio entre pasión, disciplina y resistencia, que le ha permitido atravesar décadas de carrera sin grandes cambios en su físico.

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