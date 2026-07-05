Costa Rica

Ministerio de Cultura de Costa Rica ofrecerá actividades gratuitas para toda la familia durante las vacaciones de medio año

Museos, bibliotecas y parques ofrecerán talleres, música, tecnología y experiencias al aire libre para fortalecer la vida cultural de las familias

Guardar
Google icon
Talleres de arte y tecnología reúnen a jóvenes y adultos en espacios culturales de San José y otras regiones. Cortesía: Ministerio de Cultura y Juventud
Talleres de arte y tecnología reúnen a jóvenes y adultos en espacios culturales de San José y otras regiones. Cortesía: Ministerio de Cultura y Juventud

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) presentó una programación especial para las vacaciones de julio con el objetivo de ofrecer espacios de aprendizaje, creatividad y convivencia para familias en toda Costa Rica. La agenda, impulsada por el MCJ, abarca museos, bibliotecas y centros culturales, y propone actividades participativas, gratuitas o de bajo costo, dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Según informó el propio Ministerio de Cultura y Juventud, el receso escolar se convierte en una oportunidad para que los diferentes públicos puedan explorar la cultura, experimentar nuevas formas de arte y fortalecer los vínculos familiares a través de la participación en talleres, conciertos, visitas guiadas y encuentros con la naturaleza. La propuesta se extiende por varias ciudades de Costa Rica e incluye dinámicas lúdicas, cuentacuentos, sesiones de tecnología y actividades al aire libre.

PUBLICIDAD

Entre las iniciativas destacadas, el Archivo Nacional organiza visitas guiadas en su sede de Zapote el martes 14 de julio, desde las 17 hasta las 20 horas, con cupo limitado y registro previo a través de su página oficial en Facebook. Estas visitas ofrecen a las familias la posibilidad de conocer el patrimonio documental del país y aprender sobre la historia nacional.

Cuentacuentos y jornadas de lectura estimulan la imaginación en las bibliotecas públicas durante el receso escolar. Cortesía: Ministerio de Cultura y Juventud
Cuentacuentos y jornadas de lectura estimulan la imaginación en las bibliotecas públicas durante el receso escolar. Cortesía: Ministerio de Cultura y Juventud

En el ámbito de las bibliotecas públicas, la programación arranca el 6 de julio en la Biblioteca Pública de Ciudad Colón con actividades para niños de 0 a 5 años.

El calendario abarca talleres de plasticina casera en la Biblioteca Pública de Alajuela, cuentacuentos familiares en Cartago y la Biblioteca Nacional, juegos tradicionales, talleres de pintura y sesiones dedicadas a la lectura y la música. Cada evento está diseñado para diferentes rangos de edad, desde la primera infancia hasta adolescentes, e involucra también a adultos y personas mayores.

PUBLICIDAD

El Museo Nacional suma propuestas como el taller de origami “Memorias naturales” para niñas y niños a partir de los cinco años, talleres de pintura de carretas típicas, experiencias de danza y actividades virtuales a través de la plataforma TEAMS. Varias de estas actividades requieren inscripción previa y algunas contemplan un costo mínimo para materiales.

El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC) ofrece el taller “Montañas cayendo del cielo” para niñez de 4 a 10 años, donde los participantes reciben materiales y orientación gratuita para explorar la creatividad a través del arte contemporáneo.

La Dirección de Gestión Sociocultural propone talleres de acuarela, compostaje y el encuentro “De Mar a Mar: músicas y saberes” en la Casa de la Cultura de Cahuita, dirigido a toda la comunidad. Estas iniciativas buscan acercar el arte y la sostenibilidad a diversos públicos mediante espacios accesibles y participativos.

Por su parte, el Parque La Libertad en San José ha programado más de treinta actividades, entre las que se encuentran un Boot Camp de inteligencia artificial para soluciones sociales, talleres de fanzines, clases familiares de jazz, cuentacuentos y un taller ecológico de guardianes de semillas. El parque ofrece también orientación sobre el uso seguro de pantallas en el hogar, con inscripciones disponibles en línea y cupos limitados.

El MCJ detalló que la programación pretende estimular el aprendizaje, el desarrollo de habilidades creativas y el disfrute del patrimonio costarricense. “Las vacaciones pueden ser un espacio para descubrir juntos nuevas formas de vivir la cultura”, subrayó la institución. Además, se busca que las familias accedan de manera equitativa a opciones culturales de calidad, favoreciendo la inclusión y la identidad local.

Actividades al aire libre y dinámicas lúdicas forman parte de la programación especial en el Parque La Libertad. Cortesía: Ministerio de Cultura y Juventud
Actividades al aire libre y dinámicas lúdicas forman parte de la programación especial en el Parque La Libertad. Cortesía: Ministerio de Cultura y Juventud

Las actividades se distribuyen en distintos puntos del país y contemplan tanto encuentros presenciales como virtuales, lo que amplía el acceso para quienes residen fuera del área metropolitana. El cronograma completo puede consultarse en las redes oficiales de las entidades participantes, donde también se habilitarán los formularios de inscripción y se informarán los detalles logísticos de cada evento.

La agenda cultural del receso de medio período representa una alternativa para quienes buscan experiencias significativas durante las vacaciones y refuerza el papel del Ministerio de Cultura y Juventud como promotor de la diversidad cultural en Costa Rica.

Temas Relacionados

Costa RicaMinisterio de Cultura y Juventudvacaciones de medio añoagenda cultural

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Finales de Mundiales coinciden con altos reportes de violencia intrafamiliar en Costa Rica

Según estadísticas oficiales, en la definición de Rusia 2018 hubo 439 registros y en Qatar 2022 la cifra llegó a 443

Finales de Mundiales coinciden con altos reportes de violencia intrafamiliar en Costa Rica

República Dominicana: Nuevo grupo eleva a 171 personas retornadas desde Venezuela tras los terremotos

La llegada de nuevos pasajeros, entre dominicanos y venezolanos con lazos familiares, marca un nuevo avance en la operación humanitaria coordinada por la Cancillería tras la emergencia sísmica en Venezuela

República Dominicana: Nuevo grupo eleva a 171 personas retornadas desde Venezuela tras los terremotos

Piedras y un fusil M-16: El francotirador que desafió al Estado y asesinó a dos policías sobre el asfalto de El Salvador

Catorce años después de que El Salvador firmara la paz para enterrar las armas de su sangriento conflicto interno, una ráfaga de fusil demostró lo delgada que era la línea que separaba la democracia de la barbarie

Piedras y un fusil M-16: El francotirador que desafió al Estado y asesinó a dos policías sobre el asfalto de El Salvador

El influencer Kerry Mann inicia una gira culinaria en Guatemala tras una invitación del Inguat

El creador de contenido estadounidense llegó el sábado 4 de julio para conocer platillos tradicionales en su lugar de origen, en una visita coordinada por Harris Whitbeck con el objetivo de promocionar al país

El influencer Kerry Mann inicia una gira culinaria en Guatemala tras una invitación del Inguat

El Salvador: Producción de frijol permanece estable pese a la sequía, según Mesa Nacional Agropecuaria

El coordinador de la Mesa Nacional Agropecuaria Rural e Indígena, Mateo Rendón, afirma que más de 30,000 manzanas de frijol están aseguradas gracias a la característica del grano

El Salvador: Producción de frijol permanece estable pese a la sequía, según Mesa Nacional Agropecuaria

TECNO

El truco de la papelera oculta: cómo hacer que WhatsApp vuelva a ir rápido si se te congela

El truco de la papelera oculta: cómo hacer que WhatsApp vuelva a ir rápido si se te congela

Cómo duplicar la duración de la batería de un celular Android en cinco pasos

Cómo activar el modo blanco y negro en Google Maps para ahorrar batería mientras navegas

¿El fin de los portátiles? Cuatro razones por las que las tablets los están remplazando

Los riesgos de decir “sí” en una llamada: suplantación de identidad, fraudes y más

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles se convirtió en el artista con más shows en Wembley: superó las marcas de Coldplay y Taylor Swift

Harry Styles se convirtió en el artista con más shows en Wembley: superó las marcas de Coldplay y Taylor Swift

Así sería la luna de miel de Taylor Swift y Travis Kelce: un tour por cuatro continentes

Mick Jagger cuenta cómo entrena para aguantar dos horas de show y llegar a los 83 años en plena forma

El profesor favorito de Taylor Swift murió el mismo día de su boda con Travis Kelce

Cómo entrena y se alimenta Lewis Tan para mantenerse en forma durante todo el año

MUNDO

El Servicio de Salud británico utilizará una herramienta de triaje con IA para asesorar a pacientes y reducir tiempos de espera

El Servicio de Salud británico utilizará una herramienta de triaje con IA para asesorar a pacientes y reducir tiempos de espera

Irán y Qatar reanudaron el comercio marítimo y la OPEP+ elevó la producción tras la tregua regional

Rusia importó una cifra récord de gasolina de Bielorrusia en medio de la crisis energética provocada por los ataques ucranianos

Ucrania atacó una base aérea rusa clave en Crimea en medio de contactos diplomáticos con Trump

Tres hijos de Khamenei participaron del funeral del fallecido líder supremo en Teherán, pero no así su sucesor Mojtaba