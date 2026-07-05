Ministerio de Cultura de Costa Rica ofrecerá actividades gratuitas para toda la familia durante las vacaciones de medio año

Talleres de arte y tecnología reúnen a jóvenes y adultos en espacios culturales de San José y otras regiones. Cortesía: Ministerio de Cultura y Juventud

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) presentó una programación especial para las vacaciones de julio con el objetivo de ofrecer espacios de aprendizaje, creatividad y convivencia para familias en toda Costa Rica. La agenda, impulsada por el MCJ, abarca museos, bibliotecas y centros culturales, y propone actividades participativas, gratuitas o de bajo costo, dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Según informó el propio Ministerio de Cultura y Juventud, el receso escolar se convierte en una oportunidad para que los diferentes públicos puedan explorar la cultura, experimentar nuevas formas de arte y fortalecer los vínculos familiares a través de la participación en talleres, conciertos, visitas guiadas y encuentros con la naturaleza. La propuesta se extiende por varias ciudades de Costa Rica e incluye dinámicas lúdicas, cuentacuentos, sesiones de tecnología y actividades al aire libre.

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Entre las iniciativas destacadas, el Archivo Nacional organiza visitas guiadas en su sede de Zapote el martes 14 de julio, desde las 17 hasta las 20 horas, con cupo limitado y registro previo a través de su página oficial en Facebook. Estas visitas ofrecen a las familias la posibilidad de conocer el patrimonio documental del país y aprender sobre la historia nacional.

Cuentacuentos y jornadas de lectura estimulan la imaginación en las bibliotecas públicas durante el receso escolar. Cortesía: Ministerio de Cultura y Juventud

En el ámbito de las bibliotecas públicas, la programación arranca el 6 de julio en la Biblioteca Pública de Ciudad Colón con actividades para niños de 0 a 5 años.

El calendario abarca talleres de plasticina casera en la Biblioteca Pública de Alajuela, cuentacuentos familiares en Cartago y la Biblioteca Nacional, juegos tradicionales, talleres de pintura y sesiones dedicadas a la lectura y la música. Cada evento está diseñado para diferentes rangos de edad, desde la primera infancia hasta adolescentes, e involucra también a adultos y personas mayores.

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El Museo Nacional suma propuestas como el taller de origami “Memorias naturales” para niñas y niños a partir de los cinco años, talleres de pintura de carretas típicas, experiencias de danza y actividades virtuales a través de la plataforma TEAMS. Varias de estas actividades requieren inscripción previa y algunas contemplan un costo mínimo para materiales.

El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC) ofrece el taller “Montañas cayendo del cielo” para niñez de 4 a 10 años, donde los participantes reciben materiales y orientación gratuita para explorar la creatividad a través del arte contemporáneo.

La Dirección de Gestión Sociocultural propone talleres de acuarela, compostaje y el encuentro “De Mar a Mar: músicas y saberes” en la Casa de la Cultura de Cahuita, dirigido a toda la comunidad. Estas iniciativas buscan acercar el arte y la sostenibilidad a diversos públicos mediante espacios accesibles y participativos.

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Por su parte, el Parque La Libertad en San José ha programado más de treinta actividades, entre las que se encuentran un Boot Camp de inteligencia artificial para soluciones sociales, talleres de fanzines, clases familiares de jazz, cuentacuentos y un taller ecológico de guardianes de semillas. El parque ofrece también orientación sobre el uso seguro de pantallas en el hogar, con inscripciones disponibles en línea y cupos limitados.

El MCJ detalló que la programación pretende estimular el aprendizaje, el desarrollo de habilidades creativas y el disfrute del patrimonio costarricense. “Las vacaciones pueden ser un espacio para descubrir juntos nuevas formas de vivir la cultura”, subrayó la institución. Además, se busca que las familias accedan de manera equitativa a opciones culturales de calidad, favoreciendo la inclusión y la identidad local.

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Actividades al aire libre y dinámicas lúdicas forman parte de la programación especial en el Parque La Libertad. Cortesía: Ministerio de Cultura y Juventud

Las actividades se distribuyen en distintos puntos del país y contemplan tanto encuentros presenciales como virtuales, lo que amplía el acceso para quienes residen fuera del área metropolitana. El cronograma completo puede consultarse en las redes oficiales de las entidades participantes, donde también se habilitarán los formularios de inscripción y se informarán los detalles logísticos de cada evento.

La agenda cultural del receso de medio período representa una alternativa para quienes buscan experiencias significativas durante las vacaciones y refuerza el papel del Ministerio de Cultura y Juventud como promotor de la diversidad cultural en Costa Rica.