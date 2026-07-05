Onda tropical activa lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de Honduras este domingo

Tegucigalpa, San Pedro Sula, Juticalpa y Santa Bárbara concentrarán las lluvias más intensas, con posibles afectaciones puntuales por las precipitaciones.

Lluvias y tormentas eléctricas afectarán este domingo a distintas regiones de Honduras por el ingreso de una onda tropical, según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos. La tarde será el período con mayor actividad, con chubascos moderados y descargas eléctricas en buena parte del territorio nacional.

Las condiciones serán más intensas en sectores del centro y norte del territorio. En ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Juticalpa y Santa Bárbara se esperan lluvias de mayor fuerza, con acumulados en períodos cortos y posibles afectaciones puntuales por la intensidad de las precipitaciones.

En el oriente se prevén lluvias débiles y aisladas, mientras que en zonas del litoral atlántico, incluidas Islas de la Bahía, se anticipan precipitaciones intermitentes acompañadas de descargas eléctricas.

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Qué provoca las lluvias

El comportamiento climático de este domingo responde a la interacción de varios factores atmosféricos. La onda tropical que ingresa al país se suma a la humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, lo que genera un ambiente propicio para la formación de nubosidad y tormentas.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que una nueva onda tropical ingresará este sábado al territorio hondureño. (FOTO: COPECO)

Este tipo de sistemas suele provocar cambios rápidos en las condiciones del tiempo: de cielos parcialmente despejados a lluvias intensas en cuestión de horas, especialmente durante las horas de mayor calentamiento del día.

Riesgos durante la jornada

Más allá de las precipitaciones, uno de los principales riesgos durante este tipo de eventos es la actividad eléctrica. Las tormentas pueden estar acompañadas de descargas atmosféricas que representan un peligro para la población si no se toman las medidas de precaución adecuadas.

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Las autoridades meteorológicas han insistido en evitar refugiarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas, así como no cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, ya que las condiciones del terreno pueden cambiar rápidamente con las lluvias.

También se recomienda a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales del clima, especialmente en las zonas donde se pronostican lluvias más intensas, por la posibilidad de crecidas repentinas y afectaciones localizadas.

Aunque las lluvias serán más notorias en algunas regiones del país, prácticamente todo el territorio nacional se verá influido por la inestabilidad atmosférica generada por el sistema tropical.

Aunque se esperan precipitaciones en algunas regiones, las autoridades descartan afectaciones significativas por el momento. (FOTO: El Heraldo)

Para las próximas horas, el pronóstico indica que las condiciones podrían variar de forma constante, con alternancia entre períodos de lluvia, nubosidad y actividad eléctrica en distintas zonas de Honduras.

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En temporadas como la actual, la saturación de los suelos se convierte en un factor clave para evaluar posibles afectaciones. Cuando las lluvias se presentan de manera continua o en periodos muy cortos de tiempo, aumenta el riesgo de deslizamientos en zonas de ladera y de inundaciones repentinas en áreas urbanas donde el sistema de drenaje puede verse sobrepasado por la intensidad del agua.

De forma paralela, las autoridades de gestión de riesgos suelen mantener vigilancia sobre ríos y quebradas debido a su respuesta rápida ante lluvias fuertes. En estos escenarios, incluso precipitaciones moderadas en las partes altas de las cuencas pueden provocar crecidas en sectores por lo que se insiste en la importancia de la prevención y el monitoreo constante de las condiciones del tiempo.

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