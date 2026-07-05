Antes de su viaje a Estados Unidos, Netanyahu afirmó que con Trump comparten “los mismos objetivos respecto a Irán”

Netanyahu y Trump se reunirán en los próximos días en la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmó que comparte con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el objetivo común de impedir que el régimen de Irán obtenga armas nucleares, independientemente del resultado de las negociaciones en curso entre Washington y Teherán. La declaración se realizó en el contexto de crecientes tensiones diplomáticas y militares en Medio Oriente.

Durante una entrevista con Fox News, Netanyahu subrayó que tanto él como Trump mantienen una visión coincidente respecto a la necesidad de desmantelar el programa nuclear iraní y eliminar cualquier posibilidad de que la República Islámica adquiera armamento nuclear. “Queremos ver a Irán renunciar a su programa de armas nucleares. Queremos que el material nuclear enriquecido sea retirado. Queremos que los sitios de enriquecimiento sean desmantelados. Tenemos otros objetivos comunes”, declaró el jefe de gobierno israelí.

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El mandatario puntualizó que, si bien la estrategia de la administración estadounidense se basa en aplicar presión máxima a través de negociaciones, la postura de Israel es inflexible frente a la amenaza nuclear iraní. “El presidente Trump cree que, tras la presión combinada de Estados Unidos e Israel sobre Irán, las negociaciones pueden lograr estos objetivos. Respetamos ese enfoque y espero que tenga éxito”, afirmó Netanyahu. A continuación, remarcó: “Con acuerdo o sin acuerdo, mientras yo sea primer ministro, Irán no tendrá armas nucleares”.

Las declaraciones de Netanyahu se produjeron en momentos en que crecen las dudas sobre la evolución de los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán y la eficacia del memorando de entendimiento firmado entre ambos países. El primer ministro evitó opinar sobre el avance de las conversaciones y sobre las críticas de sectores israelíes que consideran que el acuerdo podría fortalecer al régimen iraní. “Las negociaciones no han terminado y las juzgaré cuando concluyan”, sostuvo.

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Este fin de semana se llevó a cabo el funeral público del fallecido líder supremo iraní Ali Khamenei, abatido en febrero por un ataque conjunto entre EEUU e Israel (Office of the Iranian Supreme Leader/ Handout via REUTERS)

El vínculo personal entre Netanyahu y Trump ha sido un elemento central en la política exterior israelí durante los últimos años. Ambos líderes acordaron encontrarse en Washington en los próximos días, aunque la fecha exacta aún no fue confirmada. El presidente norteamericano señaló que la relación con el primer ministro israelí es sólida, aunque aclaró que “él sabe quién es el jefe” en alusión al peso de la diplomacia estadounidense en la región.

La posibilidad de una cumbre bilateral se presenta en un contexto de tensiones abiertas. La ofensiva militar israelí contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano y las maniobras iraníes han generado preocupación en la Casa Blanca respecto a la estabilidad regional y la viabilidad de un acuerdo que limite el programa nuclear iraní.

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En medio de la escalada diplomática, el primer ministro israelí aprovechó el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos para enviar un mensaje de unidad a la administración norteamericana, destacando los valores compartidos y la alianza estratégica entre ambos países. “Puede que vivamos en continentes diferentes, pero hay un lazo fuerte entre nosotros porque compartimos un destino. Sabemos que la libertad nunca es barata. Debe adquirirse constantemente. Debe defenderse constantemente”, expresó Netanyahu en un video difundido en sus redes sociales.

El mandatario recordó además la Operación Jonathan, ocurrida hace 50 años en Entebbe, Uganda, como un símbolo de cooperación y sacrificio conjunto entre Israel y Estados Unidos en la defensa de la libertad. “Más de 100 rehenes inocentes regresaron vivos a casa gracias a nuestros valientes soldados. Un comandante no volvió, mi hermano Yoni. Entregó su vida para que otros pudieran vivir”, relató el primer ministro israelí.

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La jornada de celebración estadounidense coincidió con un periodo de alta tensión en Medio Oriente. La reciente ofensiva de Israel contra posiciones de Hezbollah en el Líbano y el funeral del líder supremo iraní, Ali Khamenei, marcaron el clima político, acompañado de consignas hostiles contra Estados Unidos e Israel por parte de sectores alineados con el régimen de Teherán.

Netanyahu reiteró que, mientras él sea primer ministro de Israel, el régimen de Irán "no tendrá" armas nucleares (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA via REUTERS)

En ese contexto, Netanyahu advirtió que “los tiranos a los que nos enfrentamos gritan ‘Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel’. Piensan que la libertad es débil. Piensan que las democracias son débiles. Se equivocan respecto a nuestras dos democracias porque cuando Estados Unidos e Israel están juntos, la libertad es más fuerte. Juntos defendemos la libertad, juntos defendemos nuestra civilización común. Juntos, con la ayuda de Dios, la libertad triunfará sobre la tiranía”.

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La respuesta estadounidense no se limitó al ámbito político. El presidente de Israel, Isaac Herzog, visitó la embajada norteamericana en Jerusalén y entregó una carta de felicitación a Donald Trump con motivo del aniversario. En paralelo, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, envió un mensaje de apoyo a Trump y abogó por el fortalecimiento de la cooperación en seguridad regional.

Mientras tanto, la fecha del encuentro entre Netanyahu y Trump permanece indefinida. Un funcionario israelí citado por Axios indicó que la reunión podría retrasarse por la agenda internacional del presidente estadounidense, quien prevé viajar a Turquía para una cumbre de la OTAN el 7 y 8 de julio. La oficina del primer ministro israelí confirmó que ambos mandatarios mantienen la intención de verse “pronto” en suelo estadounidense.

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Las palabras de Netanyahu y el anuncio de una próxima reunión con Trump refuerzan la imagen de una alianza estratégica y de objetivos compartidos. Para el primer ministro israelí, la prioridad absoluta es evitar que Irán adquiera capacidades nucleares, y en este esfuerzo ha encontrado en la administración estadounidense un socio clave, más allá de las diferencias tácticas que puedan surgir en el camino.