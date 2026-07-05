El Salvador envía un séptimo avión a Venezuela con 120 especialistas en rescate

El Salvador envió un séptimo avión a Venezuela con 120 especialistas en rescate para reforzar la respuesta tras los terremotos en La Guaira y Caracas. (Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia)

El séptimo avión enviado por El Salvador partió rumbo a Venezuela con 120 especialistas en rescate, fortaleciendo el operativo desplegado tras los devastadores terremotos que golpearon la región de La Guaira y áreas cercanas a Caracas. El presidente Nayib Bukele informó a través de su cuenta de X que la decisión responde al desgaste del personal en terreno: “Muchos de los miembros de nuestra misión ya se encuentran exhaustos”. Esta rotación permitirá mantener el número de 300 profesionales trabajando en las zonas más afectadas.

La operación salvadoreña se ha organizado para asegurar una cobertura continua y eficiente en la emergencia. Mientras los nuevos especialistas llegan listos para sumarse a las tareas de auxilio, los 180 integrantes restantes del grupo original permanecen en la zona de desastre, garantizando que la asistencia no se interrumpa. Todos los miembros cuentan con formación para enfrentar tanto el rescate como las necesidades sanitarias y psicosociales derivadas de la catástrofe, en una de las etapas más complejas de la emergencia venezolana.

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El contingente de El Salvador opera al 100% de su capacidad en La Guaira y ya rescató a personas atrapadas entre los escombros tras los terremotos. (Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia)

El vuelo también traslada cinco toneladas adicionales de ayuda humanitaria, integradas por medicamentos, alimentos no perecederos, insumos médicos y equipos técnicos. Estos recursos resultan fundamentales para reforzar las labores de socorro, en momentos en que las necesidades básicas de la población superan la capacidad local. Bukele subrayó: “Hemos decidido enviar un séptimo avión con 120 especialistas para relevar a quienes más lo necesitan. Los otros 180 integrantes del contingente original continuarán en el terreno, por lo que mantendremos en todo momento un equipo de 300 rescatistas, médicos, paramédicos, psicólogos, veterinarios, bomberos y otros especialistas.”

Actualmente, el contingente salvadoreño opera al 100% de su capacidad en los sectores críticos del estado de La Guaira, manteniendo una respuesta activa y permanente. Los nuevos profesionales se integrarán de inmediato a las maniobras de campo, aportando sus conocimientos para enfrentar los retos crecientes de la emergencia, que exige una respuesta técnica y humana constante.

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Apoyo integral para la niñez y la comunidad

El contingente salvadoreño ha conseguido rescatar a varias personas que permanecían atrapadas entre los escombros en las zonas más afectadas. La labor coordinada de los equipos de rescate, junto con la experiencia y el uso de herramientas especializadas, ha sido determinante para salvar vidas y ofrecer respuestas inmediatas en escenarios de alto riesgo.

Además, la misión ha puesto especial énfasis en la atención emocional y recreativa para la niñez. En el Estadio de Béisbol Miguel Ángel Montes, en Playa Grande, uno de los principales puntos de concentración de albergues temporales, los equipos organizaron dinámicas, juegos, entrega de libretas de dibujo, globos y material didáctico para niñas y niños refugiados.

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La operación humanitaria de El Salvador comenzó el 25 de junio, después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron el norte de Venezuela. (Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia)

La Secretaría de Prensa de El Salvador destacó que estas actividades permitieron que “los niños se olvidaran de la tragedia y volvieran a sonreír con la ayuda de los miembros del contingente salvadoreño”. Especialistas en emergencias han implementado talleres y actividades grupales, brindando contención y alivio emocional a las familias afectadas.

El acompañamiento emocional se considera tan esencial como la asistencia médica o la distribución de insumos. En contextos de desastre, la recuperación comunitaria depende también del bienestar mental y social, especialmente para los menores que han perdido sus hogares o enfrentan la incertidumbre del desplazamiento.

Balance de la emergencia y retos en el terreno

El despliegue salvadoreño forma parte de la operación humanitaria iniciada el 25 de junio, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron el norte de Venezuela el día anterior. El primer envío había incluido 300 rescatistas y paramédicos con 50 toneladas de insumos de emergencia.

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El séptimo avión traslada cinco toneladas de ayuda humanitaria con medicamentos, alimentos no perecederos, insumos médicos y equipos técnicos para la emergencia en Venezuela. (Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia)

Hasta el sábado, la emergencia en Venezuela había dejado 2,954 fallecidos y 16,592 heridos, según cifras oficiales informadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Más de 15,050 personas perdieron sus viviendas, mientras que los daños materiales alcanzaron 885 edificios afectados, con 189 colapsados totalmente.

La cooperación internacional se mantiene activa en La Guaira y otras zonas afectadas, donde la remoción de escombros y la evaluación de daños continúan siendo tareas prioritarias. El envío constante de recursos y personal, como el reciente refuerzo salvadoreño, resulta fundamental para sostener la atención a las víctimas y las labores de rescate en un entorno cada vez más complejo.

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